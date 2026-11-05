گادی آیزنکوت با ۵۶ رأی پیشی گرفت؛ نتانیاهو با ۴۶ نماینده عقب ماند

گادی آیزنکوت با کسب حمایت ۵۶ عضو کنست در نبرد برای نخست‌وزیری پیشی گرفت. بنیامین نتانیاهو با ۴۶ رأی در جایگاه دوم قرار دارد و سرنوشت کابینه به احزاب عربی بستگی دارد.

گادی آیزنکوت توانسته است در فرآیند حسابداری سیاسی برای تصدی پست نخست‌وزیری اسرائیل، موفقیت چشمگیری کسب کند. طبق گزارش شبکه خبری ۱۲ اسرائیل، این فرماندار سابق نظامی توانسته است حمایت دست‌کم ۵۶ نماینده کنست را برای دریافت مأموریت تشکیل کابینه جلب نماید.

در مقابل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر مستعفی، تنها از حمایت ۴۶ نماینده برخوردار است. این شکاف ده‌نفره در تعداد نمایندگان، موقعیت آیزنکوت را در رقابت برای ریاست دولت اسرائیل پررنگ‌تر کرده است.

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جزئیات حمایت‌های احزاب و آمار نمایندگان

حزب "اسرائیل خانه ما" به رهبری آویگدور لیبرمن، رسماً گادی آیزنکوت را برای دریافت مأموریت تشکیل کابینه معرفی کرده است. این تصمیم استراتژیک، وزن سیاسی آیزنکوت را در برابر نتانیاهو افزایش داده است.

از سوی دیگر، حزب عربی "رعم" نیز حمایت خود را از واگذاری این مأموریت کلیدی به آیزنکوت اعلام کرده است. حضور احزاب عربی در طیف حمایت‌کنندگان از آیزنکوت، ترکیب احتمالی آینده دولت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بنیامین نتانیاهو برای حفظ قدرت، از حمایت چهار حزب همسو با خود برخوردار است که مجموعاً ۴۶ کرسی در اختیار دارند. این احزاب شامل لیکود، شاس، صهیونیسم دینی و قدرت یهودی هستند که پاشنه آشیل اصلی نتانیاهو محسوب می‌شوند.

وضعیت احزاب مذهبی و موضع‌گیری‌های پنهان

در زمان انتشار گزارش شبکه ۱۲، سه حزب هنوز موضع نهایی خود را درباره معرفی نامزد تشکیل کابینه اعلام نکرده بودند. این احزاب عبارتند از یهودیت توراتی، رعم و فهرست مشترک عربی که نقش سرنوشت‌سازی در نتایج نهایی دارند.

در حزب یهودیت توراتی، گرایش به خودداری از معرفی هر دو نامزد وجود داشت. این بی‌طرفی ظاهری نشان‌دهنده تردیدهای داخلی این گروه مذهبی برای ورود به درگیری مستقیم سیاسی است.

هم‌زمان با این بی‌طرفی، فشارهای سیاسی نتانیاهو و نزدیکانش برای جلب حمایت این حزب افزایش یافته است. نتانیاهو و اعضای تیم سیاسی او در تماس‌های متعدد تلاش می‌کردند این حزب را به معرفی وی به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری متقاعد کنند.

نقش کلیدی احزاب عربی در سرنوشت کابینه

شبکه ۱۲ گزارش داد که دو حزب عربی، یعنی رعم و فهرست مشترک، احتمالا موضع خود را با توجه به درخواست آیزنکوت تنظیم خواهند کرد. این انعطاف‌پذیری استراتژیک می‌تواند معادلات قدرت را تغییر دهد.

اگر آیزنکوت خواستار معرفی خود از سوی این احزاب شود، احتمالا از وی حمایت می‌کنند. در غیر این صورت، ممکن است این احزاب از معرفی هر دو نامزد خودداری کنند که این امر فرآیند تشکیل دولت را پیچیده‌تر خواهد کرد.

حمایت احتمالی احزاب عربی از آیزنکوت می‌تواند پیامدهای سیاسی مهمی داشته باشد. در این صورت، او برای دریافت مأموریت تشکیل کابینه به حمایت نمایندگان این احزاب وابسته خواهد شد و این وابستگی، استقلال عمل او را محدود می‌کند.

روند مشاوره با هرتزوگ و برنامه زمانی

رایزنی احزاب با اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، در دو روز چهارشنبه و پنجشنبه، چهارم و پنجم نوامبر برگزار شد. این جلسات حیاتی برای تعیین تکلیف نهایی مأموریت تشکیل دولت برنامه‌ریزی شده بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نمایندگان احزاب صهیونیسم دینی، شاس، اسرائیل خانه ما و هویت در روز نخست با رئیس جمهور دیدار کردند. این گروه اولیه تلاش کردند تا اجماعی برای نتانیاهو یا آیزنکوت ایجاد کنند.

نمایندگان یهودیت توراتی، قدرت یهودی، دموکرات‌ها، رعم، فهرست مشترک، باهم، یَشار و لیکود در روز دوم با اسحاق هرتزوگ دیدار کردند. این دور دوم مشاوره‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری بلوک‌های جدید داشت.

افزایش شمار توصیه‌های پارلمانی به سود آیزنکوت، پیام‌هایی درباره ترکیب ائتلاف احتمالی او نیز به همراه دارد. این مسئله نشان می‌دهد که آیزنکوت ممکن است برای تشکیل دولت با چالش‌های ایدئولوژیک متفاوتی نسبت به نتانیاهو روبرو باشد.