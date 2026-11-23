گادی آیزنکوت، نامزد نخست‌وزیری اسرائیل، گفت هیچ اقدام نظامی فوری علیه ایران لازم نیست؛ نتانیاهو هشدار داد. بررسی تأثیر اعتصاب کامیون‌داران ایران و تحولات منطقه.

گادی آیزنکوت ، رهبر حزب یاشار و سرلشکر پیشین ارتش اسرائیل ، از تاریخ ۱۷ آبان مأموریت تشکیل دولت جدید در این کشور را بر عهده دارد. وی که در راستای رسیدن به مقام نخست‌وزیری تلاش می‌کند، روز دوشنبه دوم آذرماه در سخنرانی خود اعلام کرد که هیچ اقدام نظامی فوری و ضروری علیه ایران در افق دید نیست.

بررسی تهدیدات ایران و مواضع سیاسی در پارلمان

آیزنکوت در جریان یک نشست خبری در پارلمان اسرائیل در اورشلیم بیان کرد که تهدید ایران همچنان به عنوان جدی‌ترین خطر امنیتی برای کشورش شناخته می‌شود، اما در این مقطع زمانی خاص، هیچ تهدید مستقیم و فوری که نیاز به واکنش نظامی پیش از تشکیل دولت جدید داشته باشد، مشاهده نمی‌شود. وی تأکید کرد که در حال حاضر اولویت اصلی بر ثبات سیاسی و تشکیل حکومت متمرکز است.

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در همین راستا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت اسرائیل، روز دوشنبه در واکنش به اظهارات آیزنکوت هشدار داد که ناچیز شمردن تهدیدات جدی و خطیر علیه اسرائیل اقدامی سیاسی است. نتانیاهو خواستار تشکیل یک دولت وحدت ملی شد و تصریح کرد که هر کسی که این خطرات را کم‌اهمیت جلوه دهد، انگیزه‌های سیاسی خاص خود را دنبال می‌کند.

تفاهم‌نظر امنیتی و فشارهای دیپلماتیک بر آمریکا

گادی آیزنکوت پیش از این اظهارات در نامه‌ای صریح به نتانیاهو، دولت فعلی را در وضعیت انتقالی دانسته و از مقامات خواسته بود در قبال اتخاذ "اقدامات خطرناک" خویشتنداری و احتیاط کامل به خرج دهند. این هشدارها در حالی صادر شد که گزارش‌هایی از سوی رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی حاکی از فشار مداوم نتانیاهو بر رئیس‌جمهور آمریکا برای مشارکت در حملات هوایی جدید علیه ایران بود که ممکن است چهار تا هفت روز به طول انجامد.

روزنامه نیویورک‌تایمز در تاریخ ۲۷ آبان نوشت که با وجود اختلاف‌نظرهای عمیق در دولت آمریکا درباره اعتبار اطلاعات اسرائیل، بنیامین نتانیاهو واشنگتن را تحت فشار قرار داده است تا به این کارزار بپیوندد. این گزارش نشان می‌دهد که تنش‌های منطقه‌ای همچنان بر سیاست‌گذاری‌های کلان اسرائیل تأثیر مستقیم دارد.

اعتصاب سراسری رانندگان و تحولات اقتصادی ایران

در سوی دیگر ماجرا، اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران از شروع اعتصاب سراسری از روز یک‌شنبه اول آذرماه خبر داد. این اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام رانندگان تریلی، کامیون، کمپرسی، تانکر و وانت‌بار باید در این حرکت اعترابی شرکت کنند. دلایل اصلی این اعتراض شامل پایین بودن کرایه حمل بار، گرانی سرسام‌آور روغن موتور، لاستیک، قطعات یدکی، سوخت و بیمه، و همچنین نبود امنیت شغلی اعلام شده است.

کامیون‌ها در روز اول آذرماه در شهرهای مهمی نظیر شیراز، تهران، قزوین، بم، سیرجان، دزفول، بندرعباس، اصفهان، چابهار و دیواندره خاموش ماندند. این اعتصاب با توجه به محاصره دریایی ایران و وابستگی بیش‌ازپیش به حمل‌ونقل زمینی کالاهای اساسی، تأثیرات قابل‌توجهی بر زنجیره تأثیر کشور داشته است. حمایت سینماگران از این حرکت نیز دیده شد، اگرچه مقامات با فشار و بازداشت اعتراض‌کنندگان واکنش نشان دادند.

توسعه مأموریت دریایی کره جنوبی در خلیج عدن

وزیر دفاع کره جنوبی، کانگ شین‌چول، روز دوشنبه دوم آذر به نمایندگان پارلمان اعلام کرد که پیشنهاد تمدید مأموریت واحد دریایی چونگ‌هه در خلیج عدن، به هیچ وجه به معنای مشارکت غیرمستقیم در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نیست. وی تأکید کرد که فعالیت دزدان دریایی در این منطقه در مقایسه با یک سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است و هدف اصلی این مأموریت حفاظت از شهروندان کره‌ای است.

همچنین در داخل ایران، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، از بازداشت مدیر مدرسه سوگند صیادی در کرمانشاه خبر داد. وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرده است که منتظر نتیجه تحقیقات قضایی است و در صورت اثبات کوتاهی عوامل مدرسه، با آن‌ها برخورد خواهد شد. پیش از این نیز دادستان کرمانشاه از بازداشت پدر دانش‌آموز در ارتباط با اتهام‌های ضرب‌وجرح و قتل خبر داده بود. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز از ثبت طرحی دوفوریتی با مجازات حداقل ۲۵ سال حبس برای قتل عمد فرزندان توسط پدر یا جد پدری خبر داده است.

در جریان اعتراضات مردمی آبدانان که یک هفته پس از تصادف مرگبار اتوبوس و کشته شدن ۱۳ نفر آغاز شده بود، تعداد بازداشت‌شدگان به ۱۴ نفر افزایش یافته است. وب‌سایت‌های خبری کردپا و هرانا گزارش دادند که بازداشت شرکت‌کنندگان در این اعتراضات همچنان ادامه دارد و مقامات با شدت هرچه بیشتر بر کنترل فضای اجتماعی تمرکز کرده‌اند.