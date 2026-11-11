روزنامه ریاض گزارش داد کارلوس کی‌روش جایگزین دونیس در تیم ملی عربستان می‌شود تا این کشور را در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ هدایت کند.

طبق گزارش روزنامه عربستانی الریاض، کارلوس کی‌روش سرمربی سابق تیم ملی ایران به عنوان گزینه اصلی برای هدایت تیم ملی فوتبال عربستان در نظر گرفته شده است. این خبر نشان می‌دهد که مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور پس از اتمام قرارداد فعلی خود با جورجیوس دونیس ، نگاه ویژه‌ای به تجربه بین‌المللی کی‌روش دارند.

جزئیات انتقال مربیگری به عربستان

گزارش‌ها حاکی از آن است که قرارداد جورجیوس دونیس با فدراسیون فوتبال عربستان پیش از تاریخ مقرر برای برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ که در ۱۷ دی ۱۴۰۵ است، به پایان خواهد رسید. مقامات این فدراسیون تمایل دارند تا کی‌روش را به عنوان جانشین مستقیم دونیس منصوب کنند تا رهبری تیم ملی تحت لقب شاهین‌های سبز را بر عهده بگیرد.

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سوابق درخشان و چالش‌های گذشته کی‌روش

کارلوس کی‌روش دارای سابقه طولانی و معتبری در مدیریت تیم‌های ملی است که شامل آفریقای جنوبی، امارات، پرتغال، کلمبیا، مصر، قطر، عمان و غنا می‌شود. وی مجموعاً در ۱۰۷ مسابقه روی نیمکت تیم ملی ایران حضور داشته و ایران را به مرحله حذفی جام‌های جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ و همچنین فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ رسانده است.

آخرین تجربه سرمربیگری کی‌روش مربوط به تیم ملی غنا بوده است که در آنجا یک برد، دو تساوی و پنج شکست را تجربه کرد. با توجه به سوابق او، حضور کی‌روش می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد تیم ملی عربستان در رقابت‌های آینده داشته باشد.

برنامه‌ریزی برای جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷

عربستان قرار است از ۲ دی تا اول بهمن ۱۴۰۶ میزبان جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ باشد. در این رقابت‌ها، تیم ملی عربستان همگروه با کویت، عمان و فلسطین خواهد بود. این رویداد ورزشی مهم که قبلاً قرار بود در سال ۱۴۰۵ برگزار شود، به دلیل تنش‌های نظامی میان عربستان و یمن و ناامنی در کشور میزبان، به سال آینده موکول شده است.

انتظار می‌رود با انتخاب کی‌روش، استراتژی‌های جدیدی برای آماده‌سازی تیم ملی عربستان در پیش گرفته شود. این تغییرات می‌تواند نقش مهمی در موفقیت این تیم در گروه سخت خود و صعود به مراحل بعدی مسابقات ایفا کند.