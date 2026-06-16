تیم آفریقایی در جام جهانی 2026، حالا بیش از هر زمان دیگری ارزشهای فنی رقیب گمنام آفریقایی را به رخ میکشد. تیمی که ماهها پیش در تورنمنت دوستانه العین مقابل تیم ملی ایران صف آرایی کرد و با یک نمایش منسجم، شاگردان قلعه نویی را با تساوی بدون گل متوقف کرد اما در نهایت در ضربات پنالتی باخت.
تساوی بدون گل کیپ ورد مقابل اسپانیا تیم مدعی در جام جهانی 2026، حالا بیش از هر زمان دیگری ارزشهای فنی رقیب گمنام آفریقایی را به رخ میکشد.
تیمی که ماهها پیش در تورنمنت دوستانه العین مقابل تیم ملی ایران صف آرایی کرد و با یک نمایش منسجم، شاگردان قلعه نویی را با تساوی بدون گل متوقف کرد اما در نهایت در ضربات پنالتی باخت. در آن مقطع، انتقادهای زیادی به سمت فدراسیون و کادر فنی ایران روانه شد که چرا ایران با چنین حریفی بازی کرده و از پس آن هم برنیامده است؛ اما امشب در خاک آمریکا، کیپورد ثابت کرد که عیارش چقدر است
Sports Football World Cup Iran Spain African Team Value Technical Quality Criticism Amiri Cavallari Tournoi Amical Penalty Shoot-Out United States African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پایان کار انگلیس و فرانسه در مقدماتی با پیروزی بر آلبانی و آذربایجانپرونده بازیهای گروههای D و K رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2026 در قاره اروپا بسته شد.
Read more »
قرعهکشی جام جهانی؛ از گروه مرگ تا سخت ترین و آسان ترین گروه برای ایرانایران ممکن است در گروه مرگ مسابقات جام جهانی 2026 قرار بگیرد.
Read more »
واکنش سرمربی عربستان به حضور در گروه مرگ جام جهانیسرمربی تیم ملی عربستان در مورد گروه عربستان در جام جهانی 2026 صحبت کرد.
Read more »
قیمت میتپد ۲۰۲۶ هواوی مشخص شدتبلت MatePad 11.5 S 2026 هواوی، نمایشگر مجهز و قیمت رقابتی دارد.
Read more »
ماجرای عکس منتشر شده از پیراهن تیم ملی فوتبال با طرح «یوزپلنگ» +عکسپیراهن تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 هنوز رونمایی نشده است.
Read more »
مقدونیه شمالی، اروپای مناطق محروموقتی وارد اسکوپیه، پایتخت مقدونیه شمالی در سال 2026 شدیم با نکته جالبی روبهرو شدیم.
Read more »