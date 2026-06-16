Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

کیپ‌ورد مقابل اسپانیا ثابت کرد که ارزش‌های فنی آفریقایی قابل توجه است

Sports News

کیپ‌ورد مقابل اسپانیا ثابت کرد که ارزش‌های فنی آفریقایی قابل توجه است
SportsFootballWorld Cup
📆6/16/2026 4:15 AM
📰SharghDaily
20 sec. here / 290 min. at publisher
📊News: 1019% · Publisher: 68%

تیم آفریقایی در جام جهانی 2026، حالا بیش از هر زمان دیگری ارزش‌های فنی رقیب گمنام آفریقایی را به رخ می‌کشد. تیمی که ماه‌ها پیش در تورنمنت دوستانه العین مقابل تیم ملی ایران صف ‌آرایی کرد و با یک نمایش منسجم، شاگردان قلعه نویی را با تساوی بدون گل متوقف کرد اما در نهایت در ضربات پنالتی باخت.

تساوی بدون گل کیپ ‌ورد مقابل اسپانیا تیم مدعی در جام جهانی 2026، حالا بیش از هر زمان دیگری ارزش‌های فنی رقیب گمنام آفریقایی را به رخ می‌کشد.

تیمی که ماه‌ها پیش در تورنمنت دوستانه العین مقابل تیم ملی ایران صف ‌آرایی کرد و با یک نمایش منسجم، شاگردان قلعه نویی را با تساوی بدون گل متوقف کرد اما در نهایت در ضربات پنالتی باخت. در آن مقطع، انتقادهای زیادی به سمت فدراسیون و کادر فنی ایران روانه شد که چرا ایران با چنین حریفی بازی کرده و از پس آن هم برنیامده است؛ اما امشب در خاک آمریکا، کیپ‌ورد ثابت کرد که عیارش چقدر است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

Sports Football World Cup Iran Spain African Team Value Technical Quality Criticism Amiri Cavallari Tournoi Amical Penalty Shoot-Out United States African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team African Team

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

پایان کار انگلیس و فرانسه در مقدماتی با پیروزی بر آلبانی و آذربایجانپایان کار انگلیس و فرانسه در مقدماتی با پیروزی بر آلبانی و آذربایجانپرونده بازی‌های گروه‌های D و K رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 در قاره اروپا بسته شد.
Read more »

قرعه‌کشی جام جهانی؛ از گروه مرگ تا سخت ترین و آسان ترین گروه برای ایرانقرعه‌کشی جام جهانی؛ از گروه مرگ تا سخت ترین و آسان ترین گروه برای ایرانایران ممکن است در گروه مرگ مسابقات جام جهانی 2026 قرار بگیرد.
Read more »

واکنش سرمربی عربستان به حضور در گروه مرگ جام جهانیواکنش سرمربی عربستان به حضور در گروه مرگ جام جهانیسرمربی تیم ملی عربستان در مورد گروه عربستان در جام جهانی 2026 صحبت کرد.
Read more »

قیمت میت‌پد ۲۰۲۶ هواوی مشخص شدقیمت میت‌پد ۲۰۲۶ هواوی مشخص شدتبلت MatePad 11.5 S 2026 هواوی، نمایشگر مجهز و قیمت رقابتی دارد.
Read more »

ماجرای عکس منتشر شده از پیراهن تیم ملی فوتبال با طرح «یوزپلنگ» +عکسماجرای عکس منتشر شده از پیراهن تیم ملی فوتبال با طرح «یوزپلنگ» +عکسپیراهن تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 هنوز رونمایی نشده است.
Read more »

مقدونیه شمالی، اروپای مناطق محروممقدونیه شمالی، اروپای مناطق محروموقتی وارد اسکوپیه، پایتخت مقدونیه شمالی در سال 2026 شدیم با نکته‌ جالبی روبه‌رو شدیم.
Read more »



Render Time: 2026-06-16 07:16:21