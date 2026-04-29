رهبر کره شمالی ، کیم جونگ اون ، در اظهاراتی تکان‌دهنده، سرباز ان کشورش را که در جنگ اوکراین با انفجار نارنجک‌های خود جان باختند، به عنوان قهرمان و ایثارگر ستود.

این اظهارات، سیاست پنهان و تایید نشده‌ی پیونگ یانگ در قبال اعزام نیرو به جنگ روسیه و اوکراین را آشکار می‌کند. کیم جونگ اون در سخنرانی اخیر خود، کسانی را که «بدون لحظه‌ای دودلی و تردید، خودکشی و حمله انتحاری را انتخاب کردند... برای دفاع از افتخار بزرگ» را «قهرمان» خواند و این اقدام را اوج وفاداری ارتش خود به رهبری و کشور توصیف کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های متعددی از اعزام نیروهای کره شمالی به روسیه برای کمک به بازپس‌گیری مناطق اشغال‌شده در اوکراین منتشر شده است. تخمین‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۱۵ هزار سرباز کره شمالی به روسیه اعزام شده‌اند و متاسفانه بیش از ۶۰۰۰ نفر از آن‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

سازمان‌های اطلاعاتی و همچنین فراریان از کره شمالی، فاش کرده‌اند که دستورالعمل‌های صریحی از سوی پیونگ یانگ صادر شده است تا سربازان از خودکشی برای جلوگیری از اسارت توسط نیروهای اوکراینی استفاده کنند. این دستورالعمل‌ها، ابعاد فاجعه‌بار این جنگ را برای سربازان کره شمالی به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که آن‌ها به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف روسیه در این جنگ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

کیم جونگ اون در مراسم رونمایی از بنای یادبود سربازان کشته‌شده در پیونگ یانگ، با لحنی احساساتی و ملی‌گرایانه، از «ایثار» و «فداکاری» آن‌ها یاد کرد و گفت: «ایثارشان بدون توقع هیچ جبرانی، فداکاریشان بدون توقع هیچ پاداشی... این شرح و بیان اوج وفاداری ارتش ماست. » حضور مقامات ارشد روسی، از جمله آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، و ویاچسلاو ولودین، رئیس پارلمان روسیه، در این مراسم، نشان‌دهنده‌ی عمق روابط و همکاری‌های نظامی بین کره شمالی و روسیه است.

این همکاری‌ها، نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که تحریم‌هایی را علیه کره شمالی به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش اعمال کرده است. در همین راستا، گزارش‌هایی از اعزام هزاران کارگر کره شمالی به منطقه کورسک روسیه برای کمک به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده منتشر شده است. این اقدام، نشان‌دهنده‌ی تلاش کره شمالی برای جبران کمبود نیروی کار در روسیه و همچنین کسب درآمد از طریق اعزام کارگر است.

در مقابل، این اقدام نقض حقوق بشر و استثمار کارگران کره شمالی را به همراه دارد. افشای این اطلاعات، سوالات جدی در مورد نقش و مسئولیت کره شمالی در جنگ اوکراین و همچنین همکاری‌های نظامی و اقتصادی این کشور با روسیه مطرح می‌کند. در اوایل سال جاری، شبکه MBC کره جنوبی برنامه‌ای را پخش کرد که در آن دو اسیر جنگی کره شمالی در اوکراین به تصویر کشیده شده بودند.

یکی از این اسیران، با ابراز پشیمانی، گفت که چرا خودش را نکشته است. این اظهارات، نشان‌دهنده‌ی فشار روانی و عذاب وجدان ناشی از دستورالعمل‌های خودکشی است که به سربازان کره شمالی داده شده بود. سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی نیز سال گذشته اعلام کرد که یادداشت‌هایی از سربازان کشته‌شده کره شمالی پیدا کرده است که نشان‌دهنده‌ی تصمیم آن‌ها برای خودکشی به منظور جلوگیری از اسارت است.

کیم جونگ اون همچنین در سخنان خود، سربازانی را که به جای جان دادن در میدان نبرد، از درد و رنج ناشی از جراحات خود عذاب می‌کشند، نیز به عنوان «جنگجویان و میهن‌پرستان وفادار حزب» توصیف کرد. این اظهارات، نشان‌دهنده‌ی تلاش کیم جونگ اون برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های خود و ایجاد یک فضای قهرمان‌پرستانه در میان مردم کره شمالی است.

در ژوئن ۲۰۲۴، پیمان دوجانبه‌ای بین روسیه و کره شمالی امضا شد که بر اساس آن، دو کشور در صورت «تجاوز» علیه هر یک از آن‌ها، به یکدیگر کمک خواهند کرد. این پیمان، که توسط کیم جونگ اون به عنوان «قوی‌ترین پیمان تاکنون» توصیف شد، نشان‌دهنده‌ی تشدید روابط نظامی و سیاسی بین دو کشور است و می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد





