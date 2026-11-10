کیفرخواست جدید دادستان‌های فدرال آمریکا می‌گوید محمد داوود الساعدی از داخل زندان فدرال نیویورک، طرح حمله به پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا را هدایت کرده است.

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد محمد داوود الساعدی ، از فرماندهان گروه کتائب حزب‌الله عراق که نزدیک به جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود، از داخل یک زندان فدرال در نیویورک طرح حمله به پایگاه هوایی سلطنتی بریتانیا در فیرفورد را هدایت کرده است. این پایگاه محل استقرار بمب‌افکن‌های آمریکا بوده است. گزارش‌ها بر اساس کیفرخواست جدید دادستان‌های فدرال آمریکا تهیه شده است.

بر اساس این کیفرخواست که روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در دادگاه فدرال نیویورک مطرح شد، الساعدی که شهروندی دوگانه ایران و عراق دارد، با استفاده از پیام‌های رمزی در تماس‌های تلفنی با خانواده‌اش، دستورهایی را به دو نفر دیگر منتقل می‌کرد. این دو نفر در اجرای حمله نقش داشته‌اند.

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سازوکار طرح حمله به پایگاه فیرفورد

به گفته منابع آگاه، طرح حمله شامل استفاده از سه خودروی مشکوک به‌عنوان بمب‌های متحرک بود که با سوخت پر شده بودند. در سپتامبر، پلیس بریتانیا پس از مشاهده این خودروها در مسیر پایگاه هوایی فیرفورد، هفت مرد را به ظن مشارکت در یک طرح تروریستی بازداشت کرد.

مواد منفجره‌ای در خودروها پیدا نشد و این افراد با محدودیت‌های قضایی آزاد شدند. چند نفر از بازداشت‌شدگان در اواخر اکتبر بار دیگر دستگیر شدند، زیرا مقام‌های بریتانیا احتمال دخالت سپاه پاسداران در این طرح را بالا ارزیابی کرده بودند.

بر اساس اسناد دادگاه، محمدعلی الحسنی، شهروند ایرانی، مراحل اولیه طرح را هدایت می‌کرد. دادستان‌ها می‌گویند او دستور جمع‌آوری اطلاعات و مراقبت از پایگاه هوایی را داده و برای تهیه خودروهای ون و بشکه‌های سوخت به افراد نامشخص پول پرداخت کرده است.

دادستان‌ها همچنین مدعی‌اند الحسنی هنگام نزدیک شدن رانندگان به پایگاه، از جمله زمانی که آنها با نیروهای امنیتی روبه‌رو شدند، با آنان در ارتباط بوده است.

اتهام‌ها علیه الساعدی و دیگر متهمان

کیفرخواست، محسن مهاجری از نیروهای سپاه پاسداران را نیز در کنار الساعدی و محمدعلی الحسنی به دست داشتن در این طرح متهم کرده است. دادستان‌ها می‌گویند الساعدی پیش‌تر از خانواده‌اش خواسته بود پیام‌هایی درباره "کار" به محسن مهاجری منتقل کنند؛ عبارتی که به گفته آنان قبلا برای اشاره به حملات تروریستی به کار می‌رفت.

طبق کیفرخواست، الساعدی با استفاده از نام‌های مستعار از اعضای خانواده‌اش در عراق خواسته بود برای تامین مالی عملیات پول انتقال دهند. در یکی از تماس‌های تلفنی ماه ژوئیه، او از خواهرش پرسیده بود آیا "کار قدیمی" آنها لغو شده یا به حالت تعلیق درآمده است. به گفته دادستان‌ها، خواهرش پاسخ داده بود که لغو نشده است.

در یکی از تماس‌های ضبط‌شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، الساعدی به خانواده‌اش گفته بود برای اجرای کار به فرد موردنظر پول بدهند. دادستان‌ها می‌گویند سه روز پس از این تماس، همدستان او برای حمله به پایگاه هوایی فیرفورد اقدام کردند. الساعدی اتهام‌های اولیه را نپذیرفته و بر اساس اسناد دادگاه تلاش کرده است شخصا از خود دفاع کند.

پیشینه امنیتی و محدودیت‌های زندان نیویورک

سی‌ان‌ان به نقل از اسناد قضایی گزارش داد الساعدی پیش از بازداشت، ارتباط نزدیکی با قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، داشته است. دادستان‌ها مدعی شده‌اند او برای سلیمانی مانند فرزند بوده و قرار بوده هنگام کشته شدن این فرمانده در حمله پهپادی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ در بغداد، همراه او باشد.

در اسناد دادگاه همچنین آمده است الساعدی با علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، ارتباط نزدیک داشته و سه روز پیش از آغاز حملات آمریکا به ایران، او را درباره احتمال این حمله هشدار داده بود.

الساعدی اوایل سال جاری میلادی به اتهام دست داشتن در چندین طرح تروریستی در آمریکا و حملات در اروپا بازداشت شد و در بازداشتگاه فدرال متروپولیتن در بروکلین نیویورک نگهداری می‌شد. دادستان‌ها می‌گویند او از طریق تماس‌های تصویری فیس‌تایم حملات را فیلم‌برداری می‌کرد و از آنها ویدیوهای تبلیغاتی می‌ساخت. آتش‌زدن مراکز متعلق به یهودیان از جمله موارد مطرح‌شده در این پرونده است.

او همچنین متهم است در ماه آوریل تلاش کرده بود فردی را برای طرح‌های ترور احتمالی در آمریکا، از جمله حمله به یک کنیسه مهم در منهتن، استخدام کند. این فرد مامور مخفی بود و الساعدی چند روز بعد هنگام سفر به ترکیه بازداشت شد.

به گزارش سی‌ان‌ان، وزارت دادگستری آمریکا پس از بازداشت الساعدی، او را در بخش ویژه‌ای از زندان نگهداری کرد و ارتباطات او محدود شد؛ به‌طوری که تماس با افراد خارج از اعضای درجه یک خانواده و وکلایش ممنوع بود. دادستان‌ها گفته‌اند او در تماس‌های ضبط‌شده از زبان رمزی استفاده و گاهی به مخاطبانش هشدار می‌داد از به‌کار بردن برخی کلمات خودداری کنند تا تماس قطع نشود.