کیت بلانشت به عنوان استاد مدعو بعدی تئاتر معاصر در کالج سنت کاترین دانشگاه آکسفورد انتخاب شد

کیت بلانشت، بازیگر و تهیه‌کننده سرشناس تئاتر و سینما، به عنوان استاد مدعو بعدی تئاتر معاصر در کالج سنت کاترین دانشگاه آکسفورد در بریتانیا انتخاب شد. او این سمت را برای سال تحصیلی پاییز ۲۰۲۶-۲۰۲۷ بر عهده خواهد گرفت.

کیت بلانشت در یک حرکت شغلی غافل‌گیرانه به عنوان استاد مدعو بعدی تئاتر معاصر در کالج سنت کاترین دانشگاه آکسفورد در بریتانیا انتخاب شد. او این سمت را برای سال تحصیلی پاییز ۲۰۲۶-۲۰۲۷ بر عهده خواهد گرفت.

این کرسی استادی که در سال ۱۹۹۰ با کمک مالی کامرون مکینتاش، تهیه‌کننده سرشناس تئاتر بریتانیا (آثار مطرحی چون «بینوایان»، «شبح اپرا» و «گربه‌ها») تأسیس شد، سابقه‌ دعوت از چهره‌های مهم بین‌المللی تئاتر، فیلم و اجرا به گفت‌وگوی مستقیم با دانشجویان داشته است. بلانشت به جمع اساتید مدعوی چون استیون سوندهایم، ایان مک‌کلن، آرتور میلر، تام استاپارد، دیانا ریگ و دیگران می‌پیوندد.

بلانشت مسئولیت مشارکت در برنامه‌ای از گفت‌وگوها، سخنرانی‌ها و تعامل با دانشجویان و جامعه دانشگاهی را بر عهده خواهد داشت. به گزارش هالیوود ریپورتر، بلانشت در بیانیه‌ای گفت: «هنر مرزهای تخیل ما را در هم می‌شکند؛ سوالاتی را مطرح می‌کند و بازی با آن و تشریح آن، واقعیت کنونی ما را گسترش می‌دهد و به چالش می‌کشد. سال‌ها تمرین خلاقانه به من فرصت داده تا احساسات را به ایده تبدیل کنم و راه‌هایی به سوی بینش ارائه دهم.

استادی مدعو فرصتی بزرگ برای من است تا در گفت‌وگوی مستقیم و پرشور خلاقانه با نسل بعدی اندیشمندان و کنشگران خلاق باشم. مشتاقانه منتظر آغاز این جنجال خلاقانه هستم. » مکینتاش نیز گفت از اینکه بلانشت این سمت را پذیرفته بسیار خوشحال است: «می‌دانم که حرفه باورنکردنی او هم به عنوان بازیگر و هم تهیه‌کننده در تئاتر، سینما و تلویزیون، الهام‌بخش بزرگی برای دانشجویان آکسفورد خواهد بود.

دوران مدیریت هنری بلانشت در شرکت تئاتر سیدنی در استرالیا هم موفقیتی درخشان بود. » جود کلی، مدیر کالج سنت کاترین، نیز افزود: «کیت بلانشت یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین چهره‌های هنری فعال امروز است، نه تنها از طریق وسعت فوق‌العاده کارش در تئاتر و سینما، بلکه از طریق تعهد دیرینه‌اش به گفت‌وگوی فرهنگی، همکاری و مشارکت عمومی.

» کیت بلانشت علاوه بر استادی در آکسفورد، از ۱۹ آگوست تا ۱۰ اکتبر در نمایش «الکترا/پرسونا» در تئاتر ملی لندن روی صحنه خواهد رفت و در فیلم‌های «گنگ آلفا»، «سوئیت‌سیک» و «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم ۲» نیز به ایفای نقش خواهد پرداخت.

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