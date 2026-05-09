رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، درخصوص مصوبه تمدید قراردادهای اجاره‌ای در شرایط جنگی، توضیحاتی ارائه داد و گفت: بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره‌ای که تاریخ پایان آن‌ها همزمان با دوره شرایط جنگی است، به صورت خودکار برای دو ماه تمدید می‌شوند تا مستأجران فرصت کافی برای جابه‌جایی یا تمدید نهایی داشته باشند. همچنین، وزارت راه و شهرسازی موظف شده زیرساخت اجرای این تصمیم را در سامانه «خودنویس» فراهم کند و مشاوران املاک نیز مهلت‌های جدید قراردادها را در این سامانه ثبت کنند.

وی افزود: این تمدید نیازی به مراجعه به بنگاه‌های املاک یا توافق جدید با موجر ندارد و به صورت قانونی اعمال خواهد شد. همچنین، وزارت راه و شهرسازی موظف شده زیرساخت اجرای این تصمیم را در سامانه «خودنویس» فراهم کند و مشاوران املاک نیز مهلت‌های جدید قراردادها را در این سامانه ثبت کنند





