سفارت ایران در رم ادعای دخیل بودن تهران در حمله پهپادی به پایگاه نظامی کویت را رد کرد و هشدار داد که عملیات پرچم دروغین در حال گسترش درگیری‌ها در منطقه است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر رم، پایتخت ایتالیا، واکنش قاطعی نسبت به اخبار منتشرشده درباره حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی در کویت نشان داد. این دیپلماسی بزرگ رسمی، ادعاهای مطرح شده مبنی بر عاملیت و دخالت مستقیم ایران در این عملیات نظامی را به طور کامل مردود و بی‌اساس قلمداد کرد.

رد ادعاهای حمله پهپادی در کوویت

بر اساس بیانیه صادر شده، این رویداد منجر به کشته شدن دو تبعه ایتالیایی شده است که این موضوع توجه افکار عمومی جهانی را به خود جلب کرده است. سفارت ایران در رم تأکید کرد که هیچگونه سندی وجود ندارد که نشان دهد تهران در پشت پرده این حمله نظامی قرار داشته و مسئولیت آن را بر عهده دارد. این اقدام ایران به عنوان یک پاسخ رسمی به شایعات پراکنده شده در رسانه‌ها تلقی می‌شود.

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وضعیت بغرنج غرب آسیا و خلیج فارس

سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم، توجه تمامی ناظران بین‌المللی را به وضعیت بسیار پیچیده و بغرنج حاکم بر منطقه غرب آسیا و خلیج فارس جلب کرده است. این نهاد دیپلماتیک خاطرنشان ساخت که وضعیت کنونی حاصل پیامدهای مستقیم تجاوزات نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران است. این تنش‌ها در طول ۹ ماه گذشته به اشکال مختلف ادامه داشته و اوضاع منطقه را به شدت ناپایدار کرده است.

هشدار درباره عملیات پرچم دروغین

نمایگی ایران در ایتالیا همچنین هشدار داده است که تحرکات و عملیات‌های تحت عنوان "پرچم دروغین" در حال گسترش است. هدف از این عملیات‌ها، ایجاد بهانه برای گسترش دامنه درگیری‌ها و متصل کردن منازعات در سایر نقاط جهان به بحران خلیج فارس اعلام شده است. این اقدامات می‌تواند منجر به کشاندن اروپا به قلب این بحران و تشدید شدید اوضاع بحرانی فعلی شود.

درخواست هوشیاری جامعه جهانی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم خواستار هوشیاری و بیداری همگان نسبت به این تهدیدات شده است. این نهاد دیپلماتیک تأکید کرده که جامعه جهانی باید درک کند که برخی رویدادها ممکن است با اهداف سیاسی خاصی طراحی شده باشند. هدف نهایی، فریب افکار عمومی و توجیه اقدامات نظامی گسترده‌تر در منطقه خلیج فارس است.