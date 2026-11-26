وزیر خارجه کویت و ایتالیا ایران را مسئول حمله پهپادی به تأسیسات نظامی کویت دانستند که منجر به کشته شدن دو شهروند ایتالیایی شد. تهران این ادعا را رد و آماده تحقیقات مشترک اعلام کرد.

وزیر امور خارجه کویت و ایتالیا در روز پنج‌شنبه پنج آذر ماه، ایران را مسئول حمله پهپادی به یک مرکز نظامی حساس در قلمرو خود دانستند. این حمله منجر به کشته شدن دو شهروند ایتالیا یی و زخمی شدن چهار نفر دیگر در یک پایگاه پدافند هوایی در کویت شد.

تکذیب قاطع تهران و درخواست بررسی مشترک

عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تلفنی با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح وزیر خارجه کویت، هرگونه دخالت ایران در این حادثه را رد کرد. بغداد ضمن ابراز تاسف از تلفات انسانی، اعلام آمادگی کرد تا برای بررسی منشأ حمله و شناسایی عوامل مسئول، تحقیقاتی مشترک با دولت کویت انجام دهد.

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ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران نیز در واکنش به این ادعاها، مدعی شد که هیچ‌گونه عملیات نظامی یا تهاجمی از سوی جمهوری اسلامی ایران در منطقه صورت نگرفته است. سفارت ایران در رم نیز در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، ادعای عاملیت ایران در این حمله را کاملاً مردود خواند.

جزئیات کشته شدن دو تکنسین ایتالیایی در کویت

آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا روز پنج‌شنبه پنجم آذر ماه در مجلس سنای رم اعلام کرد که دو شهروند ایتالیایی در حمله پهپادی به کویت جان باخته‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دو نفر تکنسین‌هایی بودند که برای شعبه ایتالیایی شرکت صنایع دفاعی آلمانی راین‌متال کار می‌کردند.

وزارت دفاع کویت تأیید کرد که سقوط بقایای پهپادهای رهگیری‌شده در یک تأسیسات حیاتی، چهار نفر را زخمی کرده است. دو شهروند ایتالیایی بر اثر شدت جراحات فوت کردند و دو نفر دیگر شامل یک افسر ارتش کویت و یک تبعه پاکستان نیز مجروح شدند.

واکنش‌های منطقه‌ای و تحرکات مرزی در عراق

اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با بازنشر پیام جورجا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا، افزایش فشار بر ایران را برای پایان دادن به حملات علیه کشورهای همسایه خواستار شد. هم‌زمان فرمانده نیروهای مرزبانی عراق از افزایش کنترل مرزهای مشترک با ایران و سایر همسایگان خبر داد.

علی الزیدی نخست‌وزیر عراق دستوری برای برکناری یا جابجایی هشت مقام امنیتی و اداری از جمله فرماندهان عملیات و پلیس کرکوک صادر کرد. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که اختلافات بغداد و اربیل بر سر کنترل گذرگاه‌های مرزی تشدید شده و تجمعات اعتراضی در اقلیم کردستان و شهرهای همجوار در جریان است.

تحرکات دریایی در تنگه هرمز و حوادث نفتکش‌ها

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران گزارش داد که دو نفتکش در شمال بندر خصب عمان بر اثر برخورد با مین‌های دریایی دچار انفجار شدند. یکی از این کشتی‌ها حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت خام بوده و در حال سوختن رها شده است.

نیروی دریایی سپاه مدعی شد که این نفتکش‌ها با هویت نامعلوم و سامانه‌های ناوبری خاموش، قصد عبور مخفیانه از تنگه هرمز را داشتند. خبرگزاری تسنیم نیز تأیید کرد که ایران تقریباً هر روز از برخورد کشتی‌ها با مین‌های دریایی در این مسیر استراتژیک خبر می‌دهد.