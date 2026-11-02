کول پالمر با گل پنالتی ۱۴ امتیازی در هفته نهم بازی فانتزی

کول پالمر در دیدار چلسی مقابل منچستریونایتد با گل پنالتی و کسب ۱۴ امتیاز، مربیان بازی فانتزی را غافلگیر کرد و تصمیم کنار گذاشتن او را پرهزینه نشان داد.

به گزارش ایلنا، کول پالمر ، ستاره خط حمله چلسی ، در دیدار این تیم مقابل منچستریونایتد بار دیگر توانایی‌های خود را به نمایش گذاشت. او با عملکردی مؤثر، بسیاری از مربیان بازی فانتزی فوتبال انگلیس را غافلگیر کرد.

این مربیان پیش از آغاز هفته نهم، پالمر را از ترکیب تیم‌های فانتزی خود حذف کرده بودند. گلزنی او در دقیقه ۶۴ از روی نقطه پنالتی، این تصمیم را به یک انتخاب پرهزینه تبدیل کرد.

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پالمر چگونه امتیاز فانتزی را جبران کرد

کول پالمر با کسب ۱۴ امتیاز در مجموع، یکی از عملکردهای قابل توجه هفته نهم بازی فانتزی را ثبت کرد. این امتیاز در حالی به دست آمد که او در هفته‌های اخیر کمتر مورد توجه کاربران بود.

پالمر در بازی فانتزی Dream Team با قیمت ۵.۳ میلیون پوند ارزش‌گذاری شده است. پس از عملکرد ناامیدکننده‌اش در هفته هشتم، او به یکی از بازیکنانی تبدیل شد که بیشترین خروج از ترکیب تیم‌های کاربران را تجربه کردند.

گلزنی از نقطه پنالتی در دقیقه ۶۴ دیدار چلسی مقابل منچستریونایتد، نقطه اوج عملکرد این شماره ۱۰ در این مسابقه بود. همین گل باعث شد او به یکی از دلایل اصلی تغییر نگاه کاربران فانتزی نسبت به خود تبدیل شود.

واکنش کاربران فانتزی و روزنامه سان

کاربرانی که به دلیل عملکرد هفته گذشته کول پالمر تصمیم به فروش او گرفته بودند، امتیازاتی را از دست دادند. این امتیازات می‌توانست جایگاه تیم‌هایشان را در رقابت بازی فانتزی بهبود ببخشد.

روزنامه سان در گزارشی با لحنی طنزآمیز نوشت که انگار پالمر عمداً قصد دارد مربیان فانتزی را که به او اعتماد نکرده‌اند، دست بیندازد. این نگاه طنزآمیز، واکنش تند برخی کاربران به تصمیم خود را نیز بازتاب می‌دهد.

با وجود لحن شوخ این گزارش، پیام اصلی آن برای مدیران بازی فانتزی جدی است. حتی پس از یک هفته ضعیف، کنار گذاشتن بازیکنی با توانایی گلزنی مانند پالمر می‌تواند تصمیمی پرهزینه باشد.

تصمیم‌گیری مدیران فانتزی در هفته‌های پیش‌رو

مدیران بازی فانتزی برای تصمیم درباره بازیکنانی مانند کول پالمر باید میان نتایج یک هفته و توانایی کلی بازیکن تعادل برقرار کنند. در این بازی، هر بازیکن بر اساس عملکرد واقعی خود در مسابقات امتیاز می‌گیرد، بنابراین یک هفته ضعیف می‌تواند تصویر نادرستی از کیفیت بازیکن ایجاد کند.

درخشش پالمر مقابل منچستریونایتد نشان داد که افت یک‌هفته‌ای می‌تواند گمراه‌کننده باشد. به‌ویژه وقتی بازیکن در ترکیب اصلی چلسی نقش گلزنی دارد، ارزیابی‌های کوتاه‌مدت ممکن است نتیجه معکوس بدهد.

گزارش ایلنا و واکنش روزنامه سان نشان می‌دهد که کول پالمر همچنان یکی از بازیکنان مهم و مورد بحث میان کاربران بازی فانتزی فوتبال انگلیس است. مدیران فانتزی که قصد دارند او را دوباره به ترکیب تیم خود اضافه کنند، باید عملکرد او را در دیدارهای بعدی چلسی دنبال کنند.