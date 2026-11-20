پیرحسین کولیوند رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه ایران با بیان کشته شدن بیش از ۴۰۰ کودک در دو جنگ اخیر، خواستار بررسی مستقل حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و جبران خسارات شد.

پیرحسین کولیوند رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در روز جهانی کودک بر اهمیت حیاتی صیانت از حقوق کودکان در شرایط جنگی تاکید کرد. وی خواستار بررسی مستقل حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و پاسخ‌گویی کامل مسئولان به این واقعه تلخ شد. این اظهارنظر همزمان با یادبود قربانیان جان‌باخته در دو درگیری اخیر نظامی صورت گرفت که آمار تلفات کودکان در آن‌ها بسیار نگران‌کننده است.

آمار ترسناک تلفات کودکان در دو جنگ اخیر

کولیوند با اشاره به بیستم نوامبر به عنوان سالروز تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹، حمایت از کودکان را یک تکلیف حقوقی مشترک برای تمامی دولت‌ها دانست. وی افزود مردم ایران روز جهانی کودک را با یادماندگار شدن خانواده‌های داغدار سپری می‌کنند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ دست‌کم ۴۵ کودک جان باختند. همچنین نامه دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به یونیسف نشان می‌دهد در جنگ ۴۰ روزه اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ تعداد کشته‌ها به ۳۸۳ نفر و مجروحین به ۲ هزار و ۱۱۵ نفر رسید. مجموع جان‌باختگان در این دو درگیری به ۴۲۸ کودک می‌رسد که هفت نفر آن‌ها زیر یک سال سن داشتند.

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حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و نقض قوانین

رئیس کمیته ملی حقوق بشردوستانه حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را از تلخ‌ترین وقایع این دوره تاریخی توصیف کرد. وی با استناد به گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشته شدن ۱۶۸ نفر از جمله دانش‌آموزان و معلمان خبر داد. کولیوند تصریح کرد مدارس تا زمانی که ماهیت غیرنظامی دارند از حمایت حقوق بین‌الملل برخوردارند. حمله مستقیم به این اماکن در صورت نبود شرایط قانونی نقض قواعد حمایت از اموال غیرنظامی محسوب می‌شود. خانواده‌های قربانیان حق دارند اطلاعات شفاف درباره چگونگی تصمیم برای حمله دریافت کنند.

تعهدات حقوق بین‌الملل در تفکیک و تناسب

کولیوند اصل تفکیک را ملزم می‌کند که طرفین درگیری میان غیرنظامیان و اهداف نظامی تمایز قائل شوند. اصل تناسب نیز ایجاب می‌کند خسارات جانبی در مقایسه با مزیت نظامی بیش از حد نباشد. اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان یک تعهد اساسی طرفین مخاصمه است. وی تأکید کرد حق حیات سلامت آموزش و مراقبت کودکان نباید در سایه جنگ نادیده گرفته شود. مدارس باید به عنوان فضاهای امن برای رشد و پرورش کودکان مصون بمانند.

محکومیت حملات و درخواست اقدام فوری بین‌المللی

پیرحسین کولیوند با ابراز تأسف عمیق از حملات منتسب به اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران نقض قواعد حقوق بین‌الملل را محکوم کرد. وی از نهادهای ذی‌صلاح خواست با رعایت استقلال و شفافیت پرونده مدرسه شجره طیبه را بررسی کنند. شناسایی مسئولیت‌های حقوقی و جبران خسارات به قربانیان و خانواده‌های آنان ضروری است. کولیوند همچنین از یونیسف خواست خدمات درمانی و توان‌بخشی را برای کودکان آسیب‌دیده فراهم کند. حمایت نباید به اقدامات کوتاه‌مدت محدود شود و باید به بازگشت امن کودکان به زندگی عادی بینجامد.