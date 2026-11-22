جرد کوشنر، فرستاده ویژه آمریکا، آمادگی روسیه برای گفتگو درباره تضمین‌های امنیتی مشابه ماده ۵ ناتو را کلید صلح دانست. این اقدام نیازمند تایید نهایی دونالد ترامپ و کنگره آمریکا است.

جرد کوشنر ، فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری ایالات متحده، اعلام کرده است که رئیس‌جمهور آمریکا برای بررسی ارائه تضمین‌های امنیتی مشابه ماده ۵ پیمان ناتو به اوکراین آماده است. این موضوع به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی برای دستیابی به صلح پایدار میان روسیه و اوکراین معرفی شده که نیازمند تایید نهایی دونالد ترامپ می‌باشد.

مکانیسم تضمین‌های امنیتی و شرایط مذاکره

آقای کوشنر روز یکشنبه اول آذر در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تمایل روسیه به گفت‌وگو درباره چنین تضمین‌هایی تحول مهمی محسوب می‌شود. او این موضوع را نشانه‌ای از جدیت مسکو برای دستیابی به یک توافق صلح واقعی ارزیابی کرد. در چارچوب این طرح، تضمین‌های امنیتی باید کاملاً مشخص، معتبر و به صورت رسمی مستند باشند.

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این فرستاده ویژه آمریکا تاکید کرد که این تضمین‌ها باید با سازوکارهای بازدارندگی نظامی و مکانیزم‌های جلوگیری از درگیری‌های ناخواسته همراه شوند. هدف از این اقدامات، کاهش احتمال آغاز جنگی دوباره و ایجاد ثبات در منطقه است. آقای کوشنر همچنین یادآور شد که هرگونه تضمین امنیتی پیشنهادی برای اوکراین باید حتماً به تایید پرزیدنت ترامپ برسد.

نقش کنگره آمریکا و رهبران اروپایی در توافق

بر اساس بیانیه جرد کوشنر، بررسی موضوع باید مطابق روندهای قانونی و نظارتی قانون اساسی آمریکا و کنگره انجام شود. او تأکید کرد که تضمین امنیت اوکراین را نمی‌توان به صورت جداگانه از آینده ساختار امنیتی اروپا بررسی کرد. این رویکرد نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی میان امنیت کی‌یف و ثبات کلی قاره سفید است.

محققان این طرح شامل محورهای متعددی می‌شوند که از تقویت سازوکارهای امنیتی موجود و ایجاد کانال‌های دائمی ارتباطی آغاز شده و به افزایش شفافیت نظامی ختم می‌گردد. همچنین جلوگیری از تشدید تنش‌ها یکی دیگر از ارکان این استراتژی پیشنهادی است. این فرستاده ویژه افزود که طی هفته‌های آینده گفت‌وگوهایی با مشارکت اوکراین، کشورهای اروپایی، و روسیه برای دستیابی به چارچوبی مشترک درباره ترتیبات امنیتی پس از جنگ انجام خواهد شد.

پیامدهای اقتصادی جنگ و دیدگاه‌های دونالد ترامپ

آقای کوشنر با اشاره به سخنان دونالد ترامپ بیان کرد که صدها میلیارد دلاری که اکنون صرف جنگ می‌شود، می‌تواند در ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، کاهش قیمت انرژی، و توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود. این تغییر اولویت‌بندی بودجه نشان‌دهنده تمایل ایالات متحده به پایان دادن به درگیری‌ها برای بهره‌برداری از منابع مالی است.

در این بین، پرزیدنت ترامپ پس از دیدار با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ در چین، به رهبران اروپایی گفته بود که رئیس‌جمهوری روسیه از ادامه جنگ خسته شده و خواهان دستیابی به توافق است. پایگاه خبری آکسیوس به نقل از افراد حاضر در نشست برلین گزارش داد که آقای ترامپ هنگام بازگشت از چین با هواپیمای ریاست‌جمهوری، تلفنی به جلسه جرد کوشنر و استیو ویتکاف، نمایندگان ویژه خود، با ولودیمیر زلنسکی و رهبران اروپایی پیوست.

وضعیت میدانی و آینده مذاکرات صلح

منابع آکسیوس اعلام کردند که آقای ترامپ در این تماس اعلام کرد پوتین خواهان پایان جنگ و دستیابی به توافق است و از ادامه درگیری‌ها خسته شده است. او همچنین تأکید کرد که شرایط برای توافق صلح نسبت به چند ماه پیش مناسب‌تر شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ارتش روسیه بامداد جمعه ۲۹ آبان موج گسترده‌ای از حملات موشکی و پهپادی علیه کی‌یف و چند منطقه دیگر اوکراین انجام داد.

حملات روسیه به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی در اوکراین همچنان ادامه دارد. رئیس‌جمهوری اوکراین اول آذر اعلام کرد دست‌کم ۱۴ نفر پس از اصابت پهپاد روسی به یک ساختمان مسکونی پنج‌طبقه در دیمر استان کی‌یف زیر آوار مفقود شده‌اند. با وجود تشدید حملات، آقای کوشنر خاطرنشان کرد هنوز هیچ توافقی نهایی نشده است، اما آمادگی طرف‌ها برای گفت‌وگو فرصتی برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به صلحی پایدار فراهم کرده است.