کوزو تاشیما نامزد ریاست فیفا شد و هری کین قراردادش را در بایرن مونیخ تمدید کرد

کوزو تاشیما برای رقابت با جیانی اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا نامزد شد، هری کین تا سال ۲۰۲۸ در بایرن مونیخ ماند و کریستیانو رونالدو شماره ۷ تیم ملی پرتغال را کنار گذاشت.

کوزو تاشیما ، رییس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، قصد دارد در انتخابات ریاست فیفا که در ماه مارس ۲۰۲۷ برگزار می‌شود با جیانی اینفانتینو رقابت کند.

رقابت تاشیما و اینفانتینو در انتخابات فیفا

روزنامه گاردین گزارش داده که نامزدی او با حمایت فدراسیون فوتبال ژاپن و همراهی احتمالی یوفا اعلام شده است. تاشیما دومین نامزد اعلام‌شده در برابر اینفانتینو است. پیش از او، رامون وگا، مدافع سابق تاتنهام، نامزدی خود را اعلام کرده بود، اما هنوز نتوانسته حمایت پنج فدراسیون عضو فیفا را جلب کند.

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تاشیما در گفت‌وگو با روزنامه اسپورتس نیپون گفت که موضوع اصلی برای او پیروزی یا شکست نیست، بلکه انتقال نگرش صادقانه، سالم و درستکاری است که فوتبال ژاپن بر پایه آن ساخته شده است. به گفته او، فیفا امروز دقیقا به همین ارزش‌ها نیاز دارد و او تصمیم گرفته نامزد شود تا این پیام را به جهان منتقل کند.

یوفا پس از ناکامی اینفانتینو در تابستان امسال برای واگذاری ۲۰ درصد از حقوق تجاری فیفا به سایر نهادها، مخالفت با او را رهبری کرده است. تاشیما ماه گذشته در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا که در توکیو برگزار شد با مقام‌های یوفا گفت‌وگو کرده بود. گاردین احتمال داده که نامزدی تاشیما آرای آسیا را میان دو نامزد تقسیم کند و او بتواند رای‌هایی از اروپا و کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه کارائیب به دست آورد.

با این حال، اینفانتینو با حمایت قطر، عربستان سعودی، کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی احتمالا ۱۰۶ رای لازم برای انتخاب مجدد را کسب خواهد کرد. این رقابت در حالی شکل می‌گیرد که مسائل مالی، ساختار درآمدهای فیفا و جایگاه فدراسیون‌های بزرگ اروپایی به یکی از مهم‌ترین محورهای بحث در فوتبال جهان تبدیل شده است.

تمدید قرارداد هری کین با بایرن مونیخ

در بخش دیگری از اخبار ورزشی، هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس، وارد ۱۲ ماه پایانی قرارداد چهارساله‌ای شده که پس از انتقال ۸۶ میلیون پوندی او از تاتنهام به بایرن مونیخ در سال ۲۰۲۳ امضا کرده بود. این مهاجم فصل گذشته با به ثمر رساندن ۶۱ گل در ۵۱ مسابقه، رکورد گلزنی در یک فصل باشگاه بایرن مونیخ را شکست و به این تیم کمک کرد قهرمان بوندس‌لیگا و جام حذفی آلمان شود.

کین گفت که در بایرن مونیخ کاملا احساس می‌کند در خانه خودش است و عاشق باشگاه، هواداران و شهر مونیخ است. او افزود که این تیم بازیکنان فوق‌العاده‌ای دارد، وینسنت کمپانی مربی فوق‌العاده‌ای است و حضور در این باشگاه افتخار بزرگی برای او محسوب می‌شود. او همچنین گفت اعضای خانواده‌اش در آلمان بسیار خوشحال هستند و مشتاق ماندن در این باشگاه بوده است.

قرارداد جدید کین حضور او در بایرن مونیخ را تا اندکی پیش از تولد ۳۶ سالگی‌اش تضمین می‌کند و به این ترتیب او در رقابت‌های یورو ۲۰۲۸ و تا یک سال پیش از جام جهانی ۲۰۳۰ همچنان بازیکن این تیم خواهد بود. این مهاجم برای برابری با رکورد ۲۶۰ گل آلن شیرر در لیگ برتر انگلیس به ۴۷ گل دیگر نیاز دارد و تمدید قرارداد در آلمان احتمال بازگشت او به لیگ برتر را کم‌رنگ کرده است.

همچنین امضای قرارداد جدید، احتمال تلاش بارسلونا برای جذب او را کاهش داده است؛ باشگاه کاتالونیایی مدت‌ها به او علاقه داشت و نام باشگاه‌های عربستان سعودی نیز در ارتباط با انتقالش مطرح شده بود. کین در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در مجموع ۶۵ مسابقه برای تیم ملی انگلیس و بایرن مونیخ، ۷۳ گل زد و ماه گذشته در مراسم توپ طلا عنوان بهترین بازیکن مرد جهان را کسب کرد.

او در ۱۰۲ مسابقه بوندس‌لیگا ۱۰۲ گل به ثمر رسانده و سه فصل پیاپی جایزه کفش طلای این لیگ را برده است. کریستوف فرویند، مدیر ورزشی بایرن مونیخ، درباره تمدید قرارداد کین گفت که باشگاه بی‌نهایت خوشحال است، زیرا با حضور هری کین، برنده توپ طلا را در اختیار دارد؛ بازیکنی تیمی، رهبری الهام‌بخش و یکی از بهترین مهاجمان همه‌جانبه جهان.

او افزود که همه اعضای باشگاه هر روز از توانایی‌های کین بهره‌مند می‌شوند و بایرن مونیخ با بازیکنانی پیشرفت می‌کند که حتی پس از رسیدن به بزرگ‌ترین اهداف نیز از تلاش دست نمی‌کشند. کین پیش از پیوستن به بایرن هیچ جام مهمی در سطح باشگاهی یا ملی نداشت، اما اکنون پنج جام با این تیم کسب کرده و در بین بهترین گلزنان تاریخ تیم ملی انگلیس قرار دارد.

کنارگذاشتن پیراهن شماره هفت رونالدو

او در جام جهانی تابستان امسال شش گل زد و با مجموع ۱۴ گل در ۱۸ مسابقه، به بهترین گلزن تاریخ انگلیس در جام جهانی تبدیل شد. در خبر دیگری، کریستیانو رونالدو پس از سال‌ها حضور درخشان با تیم ملی پرتغال، تصمیم خود را برای کنار گذاشتن پیراهن شماره ۷ اعلام کرد. او با انتشار ویدیویی پنج‌دقیقه‌ای که با آهنگ عشق به پرتغال اثر دولسه پونتس همراه بود، صمیمانه با مردم پرتغال سخن گفت.

رونالدو نوشت که زمان آن رسیده است پیراهن شماره ۷ تیم ملی را به آینده بسپارد. او گفت هرگز احساس نکرده که این شماره فقط متعلق به او باشد، اما به مدت ۲۳ سال افتخار، مسوولیت و دفاع از آن را داشته و آن را به ورزشگاه‌های سراسر جهان برده است. او تاکید کرد که تصمیم آسانی نبوده، زیرا برخی تصمیم‌ها را نمی‌توان تنها با عقل گرفت و قلب نیز در آن‌ها نقش دارد.

رونالدو با پرتغال سه قهرمانی کسب کرده است؛ قهرمانی به یاد ماندنی یورو ۲۰۱۶ و دو قهرمانی در لیگ ملت‌های اروپا.