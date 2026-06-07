کودک فلسطینی در کرانه باختری هدف گلوله سرباز اسرائیلی قرار گرفت

یک نوزاد فلسطینی به ضرب گلوله سرباز اسرائیلی در الخلیل کشته شد. ارتش اسرائیل ابراز تاسف کرده و تحقیقات آغاز شده است. در ادامه تنشها در کرانه باختری و غزه، خبرهای دیگری از حملات و مذاکرات فلسطینیان منتشر میشود.
در کرانه باختری اشغالی، مراسم تشییع جنازه نوزاد هفته ماهه فلسطین ی به نام سام فهد ابوهیکل با حضور جمعیت بزرگی برگزار شد. این نوزاد روز جمعه به ضرب گلوله یک سرباز اسرائیل ی کشته شد.
پدر و مادر سام نیز در این حادثه مجروح شدند. این رویداد در نزدیکی منطقه تل رومیدا در جنوب الخلیل رخ داد، جایی که سربازان اسرائیلی به سمت خودروی خانواده تیراندازی کردند. ارتش اسرائیل با ابراز تاسف عمیق از این واقعه، اعلام کرد که تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. به گفته ارتش، سربازان جمعه شب متوجه تهدیدی از جانب خودروی مذکور شدند و به همین دلیل اقدام به تیراندازی کردند.
با این حال، اعضای خانواده تاکید کردند که از دستور سربازان برای توقف پیروی کرده و هیچ خطری برای آنها نداشتند. سباستین آشر، خبرنگار بیبیسی در الخلیل، گزارش داد که فهد، پدر خانواده، در حال بازگرداندن همسر و فرزندانش از یک گردش در بیتلحم به خانه بود. آنها در نزدیکی منزل خود به یک ایست بازرسی اسرائیل رسیدند که در آنجا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
فریال، مادربزرگ سام که در خودرو حضور داشت، گفت که وقتی سربازان اسرائیلی از جاده فرعی به سمت چپ آنها نزدیک شدند، ماشین را متوقف کردند. فهد نیز اظهار داشت که پس از توقف، دستان خود را بالا برد. او افزود: گلولهها به ماشین اصابت کرد و سربازی که تیراندازی کرد تنها ده متر با ما فاصله داشت. گلوله از جلوی ماشین عبور کرد، از بازوی من رد شد و به سر پسرم و صورت همسرم اصابت کرد.
منطقه تل رومیدا از دیرباز کانون تنش بوده است، زیرا در این بخش از الخلیل، شهرکنشینان اسرائیلی در میان ساکنان فلسطینی زندگی میکنند و تعداد زیادی نیروی اسرائیلی برای حفاظت از آنها مستقر هستند. از زمان حملات مرگبار حماس به جنوب اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تنشها در سراسر کرانه باختری اشغالی به شدت افزایش یافته است.
بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین، از آن زمان تاکنون بیش از یک هزار فلسطینی اعم از نظامی و غیرنظامی در کرانه باختری کشته شدهاند. همچنین دست کم ۴۴ اسرائیلی شامل غیرنظامیان و سربازان در اثر حملات فلسطینی یا عملیات نظامی اسرائیل جان خود را از دست دادهاند. در حملات هفتم اکتبر، حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر گروگان گرفته شدند.
وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس نیز اعلام کرده که بیش از ۷۰ هزار و ۶۰۰ نفر در حملات اسرائیل به غزه کشته شدهاند. در خبری دیگر، منابع بهداشتی غزه گزارش دادند که حملات هوایی اسرائیل به چادری در شهر غزه که محل برگزاری یک مراسم عروسی بود، منجر به کشته شدن دست کم شش نفر شد. اسرائیل اعلام کرد که هدف این حملات تروریستها بوده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
از زمان برقراری آتشبس بین اسرائیل و حماس در ماه اکتبر گذشته (هشت ماه پیش)، حدود هزار فلسطینی در اثر حملات اسرائیل به غزه کشته و سه هزار نفر مجروح شدهاند. در همین حال، حماس و جناحهای رقیب فلسطینی مذاکراتی را در قاهره آغاز کردهاند. حازم قاسم، سخنگوی حماس، گفت که این گفتوگوها بر پایان دادن به نقض آتشبس از سوی اسرائیل، بازگشایی گذرگاههای مرزی و تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه به غزه متمرکز خواهد بود.
همچنین ویدئویی منتشر شده که نشان میدهد سربازان اسرائیلی پس از تیراندازی به یک پسر فلسطینی، در حالی که او خونریزی میکرد، بدون اقدام رهایش کردند تا جان دهد. این رویدادها بار دیگر بر ضرورت مداخله جامعه بینالمللی برای کاهش تنشها و حمایت از حقوق غیرنظامیان تاکید میکند
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