اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به ادعای رسانههای غربی درباره شکست عملیات آزادی تنگه هرمز، گفت: آمریکا و اسرائیل توان بازگشایی تنگه هرمز را ندارند و به عملیات روانی روی آوردهاند. وی همچنین در خصوص ادعای حمله ایران به امارات، تاکید کرد که ایران هر اقدامی را رسما اعلام خواهد کرد و امارات باید سرنخهای توطئه را در اسرائیل جستجو کند.
اسماعیل کوثری ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اذعان رسانههای غربی به شکست عملیات آزادی تنگه هرمز ، اظهار کرد: ترامپ هم در دولت نخست و هم در دولت دوم خود، ادعاهای مفت و بیارزش زیادی را مطرح میکرد که صرفا جنبه عملیات روانی دارد.
اگر آمریکا و اسرائیل توان بازگشایی تنگه هرمز را داشتند، تا کنون دهها بار این کار را انجام میدادند. اما اینها جرأت نمیکنند برای این کار تلفات انسانی دهند و لذا به عملیات روانی روی آوردهاند و فکر کردند ملت ما نیز مانند مردم بقیه کشورها هستند که به این شکل بترسند و عقب بنشینند.
وی با بیان اینکه ملت ما توطئهها بزرگتر از این را خنثی کرده است، افزود: در طول ۴۷ سال اخیر، مردم ما حداقل ۱۰ رئیسجمهور را در آمریکا دیدهاند و میدانند که این کشور اصلا به آن اندازهای که حرف میزند، قدرت عمل ندارد. اگر هم آمریکا بخواهد عملیاتی را در اطراف تنگه هرمز انجام دهد، باید سربازان خود را به حالت عمودی بفرستد و سپس آنان را به شکل افقی تحویل بگیرد.
این کشور بداند در صورت انجام هر اقدامی، با آنچنان برخوردی مواجه خواهد شد که از کرده خود پشیمان شود. کوثری با بیان اینکه کنترل ایران بر تنگه هرمز، قدرت ما و استیصال آمریکا را نشان میدهد، عنوان کرد: تمام کشتیها تنها با مجوز ایران میتوانند از تنگه هرمز عبور کنند. این موضوعی است که باید تا همیشه برای همه کشورها جا بیفتد. طرح ۱۱ مادهای مجلس برای مدیریت تنگه هرمز نیز به زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین در خصوص ادعاها مبنی بر حمله ایران به امارات، بیان کرد: ما اگر اقدامی را انجام دهیم، بدون هیچ ترسی آن را رسما اعلام میکنیم. امارات باید سرنخهای توطئه علیه خود را در اسرائیل پیدا کند، زیرا نتانیاهو به دنبال گسترش جنگ است تا برگزاری جلسات دادگاه خود را به تاخیر بیاندازد و اساسا زندگیاش با جنگ ادامه دارد. قطعا از چنین جرثومهای، هیچ کاری بعید نیست
