مقامات ایرانی و آمریکایی بهتازگی تحت حمایت قطر در دوحه گفتگوهای موازی آغاز کردند اما پیشنهاد قطر برای برگزاری یک نشست سهجانبه رد شد؛ سفر نمایندگان قطر به تهران برای احیای مذاکرات ادامه یافت و تحلیلگران به دشواریهای پیش رو اشاره میکنند.
به گزارش یک منبع منطقهای، در دو روز اخیر مقامات ارشد ایران و ایالات متحده تحت هدایت میانجیهای قطر ی در شهر دوحه به صورت موازی مذاکراتی را آغاز کردهاند.
این دیپلماسی مخفیانه با هدف مرور مسائلی است که در مذاکرات قبلی میان دو طرف باقیمانده بود، از جمله برنامه هستهای، تحریمها و حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه. با این حال، طرح قطر برای برگزاری یک نشست سهجانبه که در آن بهصورت مستقیم به اختلافات اساسی پرداخته میشد، توسط مسئولین ایرانی رد شد؛ آنها معتقد بودند که مذاکرات باید ابتدا بهصورت دوطرفه پیش برود و حضور یک طرف سوم میتواند به تعمیق ابهامات منجر شود.
در پی عدم پذیرش این پیشنهاد، نمایندگان قطر در روز چهارشنبه به تهران سفر کردند. در این سفر، حکومت قطر با حضور وزیر امور خارجه عراقچی و دیگر مقامات ارشد ایرانی، سعی در بازگشت به مسیر مذاکرات داشت. قطر به عنوان یک پل ارتباطی شناخته میشود که توانستهاست در مواردی از جمله بحرانهای سوریه و لیبی نقش میانجیگری ایفا کند.
اما در مورد روابط حساس ایران و آمریکا، چالشهای اساسی از جمله عدم اعتماد متقابل، فشارهای داخلی هر دو کشور و تأثیرات ژئوپولیتیک منطقهای، موفقیت این واسطهگری را بهسختی پیشبینی میکند. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که بدون حضور نهادهای میانالمللی قوی یا مکانیزمهای مدیریت بحران، ممکن است فرایند گفتگوها بهسرعت به بنبست برسد. آنها اشاره میکنند که اگرچه قطر میتواند زمینهساز تبادل پیامهای غیررسمی باشد، اما بازگشت به میز مذاکره نیازمند تمهیداتی است که تضمینکننده اجرای توافقات آینده باشد.
بهعلاوه، فشارهای داخلی در هر دو کشور-از جمله نگاهی سختگیرانه به هر گونه توافق با دشمن و نقش گروههای شبهنظامی در منطقه-ممکن است مسیر گفتگوها را دشوارتر کند. در نهایت، آینده مذاکرات بین تهران و واشنگتن به شدت تحت تأثیر عوامل داخلی، رقابتهای منطقهای و توانایی میانجیگری قطر برای ایجاد اعتماد متقابل قرار دارد
ایران ایالات متحده قطر مذاکرات دیپلماتیک بحران خاورمیانه