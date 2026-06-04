کوبا با بحرانی فزاینده در مدیریت پسماند روبهرو است، زیرا کمبود سوخت روند جمعآوری زباله در سراسر هاوانا، پایتخت این کشور را مختل کرده است.
کوبا با بحرانی فزاینده در مدیریت پسماند روبهرو است، زیرا کمبود سوخت روند جمعآوری زباله در سراسر هاوانا، پایتخت این کشور را مختل کرده است.
تودههای بزرگی از زباله در سراسر هاوانا، شهری با نزدیک به دو میلیون نفر جمعیت، انباشته شده و نگرانیها درباره بهداشت عمومی و خدمات شهری را افزایش داده است. مقامهای محلی میگویند کمبود سوخت، فعالیت کامیونهای دولتی جمعآوری زباله را محدود کرده و باعث شده زبالهها برای مدتهای طولانی روی زمین بماند. ساکنان گزارش میدهند که تودههای سرریز شده زباله به صحنهای رایج در مناطق مرکزی و محلههای حاشیهای تبدیل شده، بهویژه با بالا رفتن دما در آستانه ماههای تابستان.
این وضعیت در میانه مشکلات عمیقتر اقتصادی که به خاموشیهای برق، کمبود آب و اختلال در حملونقل در سراسر کوبا دامن زده، بدتر شده است. دادههای شهرداری که سال گذشته منتشر شد نشان داد هاوانا هر روز معادل حدود ۱۲ استخر شنای استاندارد المپیک زباله جامد تولید میکرد، در حالی که تنها ۵۷ درصد آن جمعآوری میشد. مقامهای بهداشتی هشدار میدهند افزایش دما و بارندگیهای فصلی میتواند به گسترش حشرات و بیماری دامن بزند.
در واکنش، ابتکارهای محلی مانند پروژه بازیافت El Batazo تلاشهای پاکسازی را تشدید کردهاند؛ این گروهها با جمعآوری مواد قابل بازیافت و سازماندهی دفع زباله میکوشند شرایط زندگی را در محلههایی که بیش از همه آسیب دیدهاند بهبود دهند
کوبا حوادث مدیریت پسماند هواوانا بازیافت