تعداد داوطلبان کنکور سراسری ایران در سال ۱۴۰۵ به یک میلیون و ۱ هزار و ۲۴۱ نفر رسید، اما هنوز ۲۸.۱ درصد پایین‌تر از اوج ۱۴۰۱ است و تقاضا میان گروه‌های آزمایشی تغییر کرده است.

کنکور سراسری ایران در دو دهه گذشته تنها با افزایش یا کاهش تعداد داوطلبان مواجه نبوده و نقشه تقاضا میان رشته‌ها و گروه‌های آزمایشی نیز تغییر کرده است. داده‌های این مجموعه نشان می‌دهد که افت بلندمدت داوطلبان با تضعیف جایگاه گروه‌های ریاضی و انسانی و تبدیل گروه تجربی به مهم‌ترین قطب تقاضا همراه بوده است.

تعداد داوطلبان کنکور سراسری از ۱ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۸۶۸ نفر در سال ۱۳۸۱ به ۱ میلیون و ۱ هزار و ۲۴۱ نفر در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این گزارش سه پرسش را دنبال می‌کند: اندازه واقعی بازار کنکور چه تغییری کرده است، کدام گروه‌های آزمایشی سهم خود را از دست داده یا بازیابی کرده‌اند، و این تحولات چه پیامدی برای سیاست‌گذاری و ظرفیت دانشگاه‌ها دارد.

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کاهش بلندمدت تعداد داوطلبان کنکور

تعداد داوطلبان کنکور سراسری در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۶.۵ درصد کمتر از سال ۱۳۸۱ است و نسبت به سال ۱۳۸۴ کاهش ۲۲.۹ درصدی را نشان می‌دهد. جمعیت متقاضی ورود به دانشگاه از نظر اندازه در افق بلندمدت کوچک‌تر شده است.

روند سالانه داوطلبان یکنواخت نبوده است. تعداد داوطلبان در سال ۱۳۹۵ به کمترین مقدار ثبت‌شده رسید و تا سال ۱۳۹۹ با ۱ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۲۴ نفر افزایش یافت. در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ نفر کاهش پیدا کرد.

سال ۱۴۰۱ با ۱ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۲۲۰ داوطلب، اوج تاریخی این مجموعه بود. در سال ۱۴۰۲ تعداد داوطلبان به ۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۶ نفر رسید که حدود ۲۴.۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل است.

در سال ۱۴۰۴ تعداد داوطلبان ۱۶.۹ درصد افت کرد و به ۹۵۷ هزار و ۷۹۸ نفر رسید. در سال ۱۴۰۵ افزایش ۱۱۲ هزار و ۴۴۳ نفری این روند را تا حدی معکوس کرد.

رقم سال ۱۴۰۵ هنوز ۲۸.۱ درصد پایین‌تر از اوج سال ۱۴۰۱ و ۷.۱ درصد کمتر از سال ۱۴۰۳ است. تعبیر دقیق‌تر این است که کنکور پس از افت سال ۱۴۰۴ وارد مرحله بازیابی شده و به سطح تاریخی پیشین خود بازنگشته است.

جابه‌جایی گروه‌های آزمایشی در ترکیب داوطلبان

در سال ۱۳۸۴ گروه انسانی با ۵۳۲ هزار و ۷۷۳ داوطلب بزرگ‌ترین گروه آزمایشی بود، اما در سال ۱۴۰۵ گروه تجربی با ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ داوطلب در رتبه نخست قرار گرفته است.

در سال ۱۴۰۵ گروه انسانی با ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر در رتبه دوم و گروه ریاضی با ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر در رتبه سوم قرار دارد. تعداد داوطلبان گروه تجربی نسبت به سال ۱۳۸۴ حدود هفت درصد افزایش یافته است.

تعداد داوطلبان ریاضی حدود ۶۳.۱ درصد و تعداد داوطلبان انسانی حدود ۳۸.۵ درصد کاهش یافته است. بنابراین گروه تجربی تنها گروه از میان سه گروه اصلی است که نسبت به سال ۱۳۸۴ رشد داشته است.

گزارش یادشده می‌گوید گروه‌های هنر و زبان در سال‌های اخیر ارقام درخور توجهی ثبت کرده‌اند. با این حال، به دلیل تغییر شیوه ثبت و گزارش آمار، مقایسه بلندمدت این دو گروه نیازمند احتیاط بیشتری است.

پیامدهای افت داوطلبان ریاضی برای مهندسی

گروه ریاضی از ۳۶۷ هزار و ۶۲۷ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این یعنی این گروه به حدود ۳۷ درصد سطح ۱۳۸۴ کاهش یافته و بیش از ۲۳۱ هزار داوطلب از آن کم شده‌اند.

گروه ریاضی یکی از مسیرهای اصلی ورود به رشته‌های مهندسی، علوم پایه و بخشی از حوزه‌های فناورانه است. اما داده‌های این مجموعه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان را می‌سنجد، نه تعداد پذیرفته‌شدگان، دانشجویان ورودی یا فارغ‌التحصیلان، بنابراین نمی‌توان کاهش عرضه نیروی متخصص را مستقیماً از آن نتیجه گرفت.

گروه انسانی در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰۵ هزار داوطلب کمتر از سال ۱۳۸۴ دارد. تعداد داوطلبان این گروه در سال ۱۳۹۵ به ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده بود و تا سال ۱۴۰۵ بیش از دو برابر شد، اما هنوز حدود ۳۸.۵ درصد پایین‌تر از سال ۱۳۸۴ است.

پرسش اصلی سیاست‌گذاران این است که آیا جذابیت مسیرهای تحصیلی مرتبط با ریاضی، چشم‌انداز شغلی آنها و ارتباطشان با نیازهای اقتصاد دانش‌بنیان به اندازه کافی تقویت شده است یا خیر.