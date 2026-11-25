کنست اسرائیل در گام نخست طرح محدودیت هشت‌ساله نخست‌وزیری را تصویب کرد که مانع بازگشت نتانیاهو به قدرت می‌شود. لاپید واکنش نشان داد.

پارلمان اسرائیل یا کنست روز چهارشنبه ۲۵ نوامبر در رای‌گیری مقدماتی خود طرحی را به تصویب رساند که دوران نخست‌وزیری را به مدت هشت سال محدود می‌کند. این طرح با ۶۵ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف پذیرفته شد و می‌تواند مانع بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت شود. این اقدام گامی بزرگ برای تغییر قواعد سیاسی در اسرائیل است.

جزئیات طرح محدودیت هشت‌ساله

طرح پیشنهادی که توسط عودد فورر، نماینده حزب "اسرائیل خانه ما"، ارائه شده است، اصلاحیه‌ای بر قانون پایه دولت اسرائیل محسوب می‌شود. این قانون پیشنهادی تعیین می‌کند که هر فرد حداکثر می‌تواند به مدت هشت سال متوالی نخست‌وزیر باشد و پس از آن باید برای هشت سال از حضور در دولت کنار بماند. همچنین نمایندگانی که به جرایم کیفری همراه با "فساد اخلاقی" متهم شده‌اند، حق تشکیل دولت نخواهند داشت. محدودیت‌های جدید از دوره بعدی کنست اجرایی خواهند شد. دوره‌های متوالی پیشین و کیفرخواست‌های در حال رسیدگی نیز در محاسبات لحاظ می‌شوند.

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واکنش‌های تند نتانیاهو و لاپید

بنیامین نتانیاهو این اقدام را "ترور سیاسی" خواند و گفت دموکراسی‌ها این‌گونه عمل نمی‌کنند. او در سخنان تلویزیونی خود از ساختمان کنست به‌شدت از طرح تازه انتقاد کرد. نتانیاهو این طرح را ابزاری برای کنار گذاشتن او از قدرت توصیف کرد و آن را با اقدامات حکومت ایران مقایسه نمود. در مقابل، یائیر لاپید از چهره‌های مخالف نتانیاهو به اظهارات او واکنش نشان داد. لاپید استفاده نخست‌وزیر از سخنان پدرش، تامی لاپید، را مورد انتقاد قرار داد. او هشدار داد که فاشیسم نمی‌تواند کنست اسرائیل را تصرف کند.

تأثیر بر پرونده فساد مالی نتانیاهو

طرح پیشنهادی امکان برکناری نخست‌وزیر مستقر را نیز در صورت مواجهه با اتهام‌های فساد اخلاقی و با تشخیص دیوان عالی اسرائیل فراهم می‌کند. این بخش از طرح لغو قانونی است که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد. آن قانون شرایط اعلام ناتوانی نخست‌وزیر را محدود می‌کرد. بنیامین نتانیاهو بیش از شش سال است که به اتهام رشوه‌خواری، کلاهبرداری و خیانت در امانت محاکمه می‌شود. او همگی اتهامات را رد کرده است. بر اساس متن پیشنهادی، این محدودیت‌ها می‌توانند منجر به چالش‌های حقوقی و سیاسی بیشتری شوند.

روند قانونی و گام‌های پیش رو

این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و برای تصویب نهایی باید سه مرحله دیگر از رای‌گیری در کنست را پشت سر بگذارد. انتظار می‌رود کمیته ویژه‌ای به ریاست نعمه لازیمی، نماینده حزب دموکرات‌ها، مسئول آماده‌سازی آن برای سه رای‌گیری باقی‌مانده باشد. این اصلاحیه می‌تواند قواعد مربوط به مدت نخست‌وزیری و صلاحیت تشکیل دولت را در اسرائیل تغییر دهد. اختلاف‌ها بر سر ماهیت عطف‌به‌ماسبق طرح می‌تواند تأثیر عمیقی بر آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو داشته باشد. نتانیاهو باسابقه‌ترین نخست‌وزیر تاریخ اسرائیل است و بیش از ۱۹ سال این سمت را بر عهده داشته است.