گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد مصرف دخانیات در زنان اروپا کندتر از مردان در حال کاهش است. این عقب‌ماندگی باعث شده تا هدف ۳۰ درصدی کاهش تا سال ۲۰۲۵ محقق نشود و نرخ استفاده در نوجوانان به شدت افزایش یابد.

بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت ، روند کاهش مصرف دخانیات در منطقه اروپا با چالش‌های جدی مواجه است و این افت نرخ به کندی در میان زنان در حال انجام است. در حالی که اکثر بخش‌های جهان در دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای کاهش مصرف دخانیات در میان زنان موفق عمل کرده‌اند، منطقه اروپا و آسیای مرکزی تنها استثنا هستند و از این روند عقب مانده‌اند.

آمار دقیق مصرف دخانیات و مقایسه جنسیتی

منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت شامل ۵۳ کشور در اروپا و آسیای مرکزی می‌شود و بیش از ۲۲ درصد از بزرگسالان این ناحیه از محصولات دخانیات استفاده می‌کنند. آمارهای دقیق نشان می‌دهد که کاهش مصرف دخانیات در میان مردان، که به طور کلی نرخ بالاتری را تجربه می‌کنند، سرعت بیشتری دارد. در مقابل، کاهش مصرف در میان زنان بسیار کندتر پیش می‌رود و در ۱۵ کشور از این منطقه، حتی افزایش مصرف بین زنان مشاهده شده است. حدود ۶۳ میلیون زن در سراسر این منطقه از دخانیات استفاده می‌کنند.

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تجزیه و تحلیل داده‌ها بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ تفاوت‌های قابل توجهی را آشکار می‌کند. مصرف دخانیات در میان مردان از ۳۹.۳ درصد به ۳۰.۳ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده یک افت ۲۳ درصدی است. در حالی که مصرف میان زنان از ۱۹.۶ درصد به ۱۷.۳ درصد رسید که معادل یک افت ۱۲ درصدی است. این نرخ‌ها نشان می‌دهد که هم مردان و هم زنان از هدف سازمان جهانی بهداشت برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات تا سال ۲۰۲۵ میلادی عقب مانده‌اند.

تحلیل وضعیت نوجوانان و مقایسه با میانگین جهانی

در سطح جهانی، مصرف دخانیات در میان زنان در این دوره ۱۵ ساله موفق به دستیابی به کاهش ۴۲ درصدی شد. اروپا تنها منطقه‌ای بود که از هدف ۳۰ درصدی سازمان جهانی بهداشت عقب ماند. به گفته این گزارش، در همه مناطق دیگر، مصرف دخانیات در میان زنان تا سال ۲۰۲۵ به کمتر از ۱۰ درصد رسید. این وضعیت نگران‌کننده در میان نوجوانان نیز به وضوح دیده می‌شود.

حدود ۱۴ درصد از نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله در این منطقه از سیگارهای الکترونیکی استفاده می‌کنند که تقریباً دو برابر میانگین جهانی است. در ۲۹ کشور، احتمال مصرف دخانیات در میان دختران دست‌کم به اندازه پسران است و در ۳۵ کشور نیز احتمال استفاده آن‌ها از ویپ‌ها دست‌کم به اندازه پسران می‌باشد.

واکنش مقامات بهداشتی و الزامات سیاست‌گذاری

کریستینا ماور-اشتندر، مشاور منطقه‌ای کنترل دخانیات در دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت، اعلام کرد که منطقه اروپایی در کاهش مصرف دخانیات در میان مردان و زنان پیشرفت کافی نمی‌کند. او تصریح کرد که زنان و دختران، به‌ویژه، بسیار عقب مانده‌اند. ماور-اشتندر همچنین تأکید کرد که دختران نوجوان اکنون به اندازه پسران یا حتی بیشتر سیگار می‌کشند و ویپ استفاده می‌کنند.

مشاور سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان کرد که هیچ‌یک از این روند‌ها اجتناب‌ناپذیر نیست و ما می‌دانیم کدام سیاست‌ها مؤثر هستند. او پیشنهاد داد که قیمت خرده‌فروشی را افزایش دهند، سیاست‌های منع مصرف دخانیات در اماکن عمومی را اجرا کنند، تبلیغات دخانیات را ممنوع سازند، سیگارهای الکترونیکی را تنظیم و کنترل کنند و سیاست‌های کنترل دخانیات را از مداخله صنایع دخانی محافظت کنند.

بازنگری قوانین و چالش‌های صنعت دخانیات در اروپا

کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، در حال آماده‌سازی بازنگری گسترده در مقررات دخانیات خود است. انتظار می‌رود این قانون‌گذاری به محصولات نیکوتینی از جمله ویپ‌ها و پاوچ‌ها و همچنین الزامات مربوط به بسته‌بندی بپردازد. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که یک طرح جداگانه برای افزایش مالیات دخانیات متوقف شده است.

سال گذشته یک گروه ناظر مقام‌های کمیسیون را متهم کرد که نشست‌هایی اعلام‌نشده با نمایندگان صنعت دخانیات برگزار کرده‌اند. این اقدام ظاهراً با قواعد شفافیت در تضاد است و نگرانی‌ها درباره نفوذ صنعت در تصمیم‌گیری‌های بهداشتی را افزایش داده است.