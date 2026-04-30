پالتیکو در گزارشی فاش کرد که دیوید گرونباوم ، مشاور ارشد دولت دونالد ترامپ ، از سمتهای کلیدی خود در سیاست خارجی کنارهگیری میکند. این تصمیم پس از هفتهها نارضایتی از سوی مشاوران ارشد رئیس جمهور در کاخ سفید و دولت اتخاذ شده است.
گرونباوم که پیشتر مدیر اجرایی سابق وال استریت و چهرهای نسبتاً جوان در دولت ترامپ بود، به سرعت در ردههای بالای قدرت صعود کرد. او در ژانویه ۲۰۲۵ به عنوان رئیس سرویس خرید فدرال در اداره خدمات عمومی منصوب شد و از این موقعیت برای ایجاد ارتباطات قوی با جارد کوشنر و ایوانکا ترامپ، دختر و داماد رئیس جمهور، استفاده کرد.
همکاری او با کوشنر و ویتکاف در توافق آتشبس غزه در اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شد و به تدریج دامنه فعالیتهای او گسترش یافت تا جایی که درگیر حساسترین مسائل سیاست خارجی دولت شد. اوج شهرت گرونباوم در ژانویه امسال با انتشار عکسی از او در کنار کوشنر و ویتکاف در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در کرملین رقم خورد. این دیدار و عکس، نشاندهنده نفوذ روزافزون گرونباوم در محافل قدرت بود.
با این حال، تمایل گرونباوم به جلب توجه و سبک کاری تهاجمی او، باعث نارضایتی برخی از مشاوران ارشد ترامپ شده بود. به گفته منابع آگاه، او با تماسهای تلفنی مکرر، مقامات دولتی را آزار میداد و به شدت تلاش میکرد نامش در گزارشها و ارتباطات رسمی برجسته شود. این رفتارها، انتقادهایی را برانگیخت و در نهایت منجر به کاهش اختیارات او شد.
اگرچه کوشنر و ویتکاف همچنان از حامیان گرونباوم باقی ماندهاند، اما نتوانستند از کاهش نقش او در سیاست خارجی جلوگیری کنند. سخنگوی کاخ سفید، آنا کلی، در بیانیهای اعلام کرد که گرونباوم در نقش خود در هیئت صلح، به پیشبرد اهداف رئیس جمهور برای افزایش ثبات جهانی ادامه خواهد داد. این تغییرات در حالی رخ میدهد که دولت ترامپ در حال تقویت هیئت صلح است تا فعالیتهای آن به طور مستقل از دولت ایالات متحده انجام شود.
با وجود این، رئیس جمهور ترامپ همچنان رئیس این هیئت است و مقامات ارشد آمریکایی در هیئت اجرایی آن حضور دارند. این موضوع نشان میدهد که دولت ترامپ همچنان به دنبال حفظ نفوذ خود در این سازمان بینالمللی است. این گزارش پالتیکو، سوالاتی را در مورد ساختار قدرت و تصمیمگیری در دولت ترامپ مطرح میکند. صعود سریع گرونباوم و سپس کاهش اختیارات او، نشاندهنده رقابتهای داخلی و اختلافات در میان مشاوران رئیس جمهور است.
همچنین، نقش کوشنر و ویتکاف به عنوان حامیان گرونباوم، نشاندهنده نفوذ این دو نفر در سیاست خارجی دولت است. این تحولات، در حالی رخ میدهد که دولت ترامپ با چالشهای متعددی در عرصه بینالمللی روبرو است، از جمله تنشها با روسیه، ایران و کره شمالی. کاهش نقش گرونباوم در سیاست خارجی، ممکن است بر نحوه برخورد دولت ترامپ با این چالشها تأثیر بگذارد.
علاوه بر این، این گزارش نشان میدهد که دولت ترامپ در حال تلاش برای ایجاد سازوکارهایی است تا بتواند سیاست خارجی خود را به طور مستقل از نهادهای سنتی دیپلماتیک پیش ببرد. تقویت هیئت صلح و سپردن مسئولیتهای مهم به افراد خارج از ساختار دیپلماتیک، نمونهای از این تلاشها است. این رویکرد، ممکن است منجر به تغییراتی در سیاست خارجی ایالات متحده و روابط آن با سایر کشورها شود.
در نهایت، این گزارش پالتیکو، تصویری از یک دولت در حال تغییر و تحول را ارائه میدهد که در آن رقابتهای داخلی و اختلافات ایدئولوژیک، نقش مهمی در تصمیمگیریها ایفا میکنند
