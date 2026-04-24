محمدباقر قالیباف از ریاست هیات مذاکره‌کننده ایران در اسلام‌آباد کناره‌گیری کرد. همزمان، تنش‌ها در خلیج فارس افزایش یافته و هشدار‌های جدی از سوی آمریکا و اروپا مطرح شده است.

در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اخیر، شاهد سلسله اقداماتی هستیم که نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت فعلی است. مهم‌ترین خبر، کناره‌گیری محمدباقر قالیباف از ریاست هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی در اسلام‌آباد است.

این کناره‌گیری به دلیل تلاش قالیباف برای گنجاندن موضوع انرژی هسته‌ای در مذاکرات با آمریکا و مواجهه با توبیخ در داخل کشور صورت گرفته است. گمانه‌زنی‌ها درباره جایگزینی سعید جلیلی یا عباس عراقچی در این سمت مطرح شده و عراقچی نیز در تلاش است تا مسئولیت مذاکره با آمریکا را به دست گیرد. همزمان، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، سفر دوره‌ای به اسلام‌آباد، مسقط و مسکو را آغاز کرده است.

این سفرها در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها در خلیج فارس افزایش یافته و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، هشدار داده است که هرگونه اقدام ایران در مین‌گذاری تنگه هرمز با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. او همچنین محاصره بنادر ایران را ادامه دار اعلام کرده و خواستار اقدام عملی اروپا در قبال این وضعیت شده است. در مقابل، صدراعظم آلمان، فردریش مرتس، آمادگی اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم‌ها در صورت آمادگی ایران برای مصالحه را اعلام کرده است.

این در حالی است که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر لزوم حمایت بیشتر از ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله تاکید کرده و بررسی امکان ایجاد یک ماموریت ویژه در لبنان پس از پایان ماموریت یونیفل را در دستور کار قرار داده است. علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد افزایش حضور نیروهای حشدالشعبی و تشدید فضای امنیتی در برخی مناطق نیز افزایش یافته است.

نخست‌وزیر مالزی نیز اعلام کرده که در حال مذاکره با ایران برای تسهیل عبور دو نفتکش مالزیایی است که با محدودیت‌هایی در تنگه هرمز مواجه شده‌اند. در داخل ایران نیز، برخی فعالان خواستار فشار بر دولت آلمان برای توضیح و عذرخواهی در مورد حمله به شاهزاده رضا پهلوی شده‌اند. مجموع این تحولات نشان‌دهنده یک فضای پرتنش و پیچیده است که نیازمند دیپلماسی فعال و مسئولانه از سوی تمامی طرف‌های درگیر است.

ادامه این روند می‌تواند پیامدهای ناگواری برای ثبات و امنیت منطقه داشته باشد و ضرورت یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز را بیش از پیش آشکار می‌کند. همچنین، مواضع تند و تهدیدآمیز برخی مقامات آمریکایی، مانند هگست، می‌تواند به تشدید تنش‌ها و افزایش خطر درگیری منجر شود. در مقابل، رویکرد اروپا مبنی بر آمادگی برای مصالحه در صورت تغییر رویکرد ایران، می‌تواند یک فرصت برای کاهش تنش‌ها و آغاز یک روند مثبت در روابط بین‌المللی باشد.

با این حال، تحقق این فرصت نیازمند اراده سیاسی و حسن نیت از سوی تمامی طرف‌ها است. در نهایت، باید توجه داشت که ثبات و امنیت منطقه به منافع همه کشورها وابسته است و هرگونه اقدامی که به تشدید تنش‌ها و افزایش خطر درگیری منجر شود، به ضرر همه خواهد بود





