جنسن هوانگ مدیرعامل انویدیا استعفا داد. کولت کرس موقتاً جایگزین شد. ارزش بازار شرکت ۷۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت. جزئیات پرونده و تأثیرات اقتصادی را بخوانید.

شرکت فناوری انویدیا اعلام کرد که جنسن هوانگ از سمت مدیرعاملی و عضویت در هیات‌مدیره این شرکت کناره‌گیری کرده است. بر اساس تصمیم هیات‌مدیره، کولت کرس به‌عنوان مدیر مالی شرکت، به‌طور موقت مسئولیت مدیرعاملی را بر عهده می‌گیرد تا جانشین دائمی هوانگ انتخاب شود. این تغییر مدیریتی در شرایطی اتفاق می‌افتد که سهام انویدیا طی روزهای گذشته با افت قابل‌توجهی مواجه شده بود. بر اساس گزارش یاهو فایننس، سهام این شرکت در معاملات اولیه روز پنجشنبه ۹.۵ درصد دیگر سقوط کرد و به ۱۵۷.۱۹ دلار رسید.

جزئیات مکانیسم تغییرات و واکنش‌های بازار

این افت قیمت پس از آن رخ داد که ارزش سهام انویدیا در معاملات روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مجموعا حدود ۹.۶ درصد کاهش یافته بود. مجموع این افت‌ها باعث شده است ارزش بازار انویدیا از پایان معاملات هفته گذشته تاکنون در مسیر کاهش بیش از ۷۰۰ میلیارد دلاری قرار بگیرد. این رقم به معنای زیان قطعی ۷۰۰ میلیارد دلاری ثبت‌شده نیست، بلکه برآوردی از کاهش ارزش بازار بر اساس قیمت سهام در جریان معاملات است. جنسن هوانگ که در سال ۱۹۹۳ از بنیان‌گذاران انویدیا بود، طی بیش از سه دهه شرکت را به یکی از مهم‌ترین بازیگران صنعت نیمه‌رسانا تبدیل کرد.

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علل بحران مدیریتی و موقعیت‌های ذینفعان

بحران اخیر پس از انتشار گزارش‌هایی درباره رابطه خارج از ازدواج مدیرعامل انویدیا با زنی به نام آلیس هوانگ آغاز شد که نهادهای اطلاعاتی آمریکا او را به ارتباط با چین و جاسوسی مظنون می‌دانند. این موضوع نگرانی‌هایی درباره امنیت اطلاعات و ارتباطات تجاری انویدیا ایجاد کرد. هیات‌مدیره شرکت نیز پیش‌تر تحقیقاتی مستقل درباره این پرونده آغاز کرده بود. روزنامه نیویورک‌تایمز نیز پنجشنبه گزارش داد که هوانگ با کیمبرلی پاول، معاون بخش سلامت انویدیا، رابطه داشته است.

تأثیرات واقعی و اقدامات بعدی شرکت

پردازنده‌های این شرکت اکنون نقش محوری در توسعه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های محاسباتی شرکت‌های بزرگ فناوری دارند. به همین دلیل، تغییر ناگهان مدیرعامل انویدیا فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی معمولی، می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران و چشم‌انداز صنعت هوش مصنوعی نیز تاثیرگذار باشد. انویدیا قرار است نتایج مالی سه‌ماهه سوم سال مالی ۲۰۲۷ خود را در ۱۷ نوامبر منتشر کند. این گزارش می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت مالی شرکت در میانه بحران مدیریتی و افت ارزش سهام آن ارائه دهد.

پیامدهای اقتصادی و چشم‌انداز آینده انویدیا

انتظار می‌رود گزارش مالی آینده، واکنش‌های بازار به استعفای جنسن هوانگ و نگرانی‌های ناشی از پرونده آلیس هوانگ را شفاف‌تر کند. در همین حال، جایگزینی موقت کولت کرس نشان‌دهنده تلاش انویدیا برای حفظ ثبات در دوران گذار است. سرمایه‌گذاران جهانی با دقت به تحولات آتی انویدیا و تصمیمات هیات‌مدیره برای یافتن مدیرعامل جدید نگاه کرده و هرگونه تغییر در استراتژی‌های هوش مصنوعی این شرکت تأثیر گسترده‌ای بر بازارهای فناوری خواهد داشت.