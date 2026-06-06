سریرام کریشنان، مشاور ارشد هوش مصنوعی دولت ترامپ، قصد فرار از سمت خود در پایان ماه جاری را در پی تأسیس یک نهاد خارجی برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های فناوری اعلام کرده است.

سریرام کریشنان ، سرمایه‌گذار فناوری و یکی از طراحی‌کنندگان سیاست‌های هوش مصنوعی دولت دونالد ترامپ ، در پایان ماه جاری میلادی از سمت خود به عنوان مشاور ارشد سیاست‌گذاری هوش مصنوعی کاخ سفید کناره‌گیری خواهد کرد.

طبق گزارش‌ها، او قصد دارد یک نهاد خارجی تأسیس کند تا بر سیاست‌های فناوری تأثیر بگذارد و همچنان نقش فعالی در واکنش دولت ترامپ به توسعه هوش مصنوعی ایفا کند. این کناره‌گیری در serie‌ای از استعفاهای دیگری در دولت ترامپ که اغلب به دلیل ناکارآمدی و تصمیمات شخصی او رخ می‌دهد،各位天成ست.

گزارش‌ها همچنین اشاره می‌کنند که محتوای خام این خبر شامل مواردی مانند مهاجرانی، فسخ قرارداد جنپو با استقلال، قیمت سکه، طلای دست دوم، و مقایسه دستگاه‌های کاتر پلاتر و برش لیزر می‌باشد، اما این عناوین به طور مستقیم به موضوع اصلی پیوند ندارند





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سریرام کریشنان دونالد ترامپ کاخ سفید هوش مصنوعی سیاست‌گذاری فناوری

United States Latest News, United States Headlines