رئیس بانک مرکزی پاراگوئه با اعلام استعفا، مسئولیت فروپاشی این موسسه مالی را پذیرفت. این اقدام پس از مسدودی حساب‌های بانک‌ها و بازداشت مدیران ارشد صورت گرفت تا ثبات دموکراتیک حفظ شود.

پنیا رئیس جمهوری پاراگوئه در یک پیام ویدئویی رسمی و ضبط‌شده اعلام کرد که برای حفظ ثبات کشور، صلح اجتماعی و ضرورت حفاظت از نهادهای دموکراتیک این کشور، از مقام ریاست خود کناره‌گیری خواهد کرد.

این اعلام استعفا در شرایطی صورت می‌گیرد که موسسه مالی مرتبط با او در روز سه‌شنبه که برابر با دوازدهم آبان ماه بود، به طور کامل فروپاشید و منجر به بحران وسیعی در سیستم بانکی این کشور شد.

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جزئیات فروپاشی موسسه مالی و استعفای رئیس بانک مرکزی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فروپاشی این موسسه مالی منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور پاراگوئه شد که شوک بزرگی به اقتصاد وارد کرد.

این واقعه تلخ روز سه‌شنبه دوازدهم آبان به استعفای فوری رئیس بانک مرکزی پاراگوئه و همچنین بازداشت هشت تن از مدیران ارشد این نهاد منجر گردید که نشان از گسترش فساد در لایه‌های بالای اقتصادی دارد.

تصمیم پنیا برای کناره‌گیری از سمت خود یک اقدام یک‌جانبه نیست و طبق قانون باید به تصویب و تأیید مجلس سنای پاراگوئه برسد تا از نظر قانونی کاملاً لازم‌الاجرا شود.

جانشین رئیس جمهور و موضع‌گیری‌های مقامات

انتظار می‌رود که پدرو آلیانا معاون رئیس جمهور به زودی جایگزین او شود و سوگند یاد کند تا زمام امور را در دست گیرد و از واگرایی‌های بیشتر سیاسی جلوگیری نماید.

این جایگزینی سریع نشان‌دهنده تلاش مقامات برای پر کردن خلاء قدرت و بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای مالی و سیاسی پاراگوئه در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

با توجه به حساسیت وضعیت کنونی، مقامات منتظرند تا فرآیند قانونی استعفا در مجلس سنای پاراگوئه به پایان برسد و پدرو آلیانا به طور رسمی قدرت را تحویل بگیرد.

پیامدهای اقتصادی و مراحل بعدی پرونده فساد

مسدودی حساب‌های نزدیک به نیمی از جمعیت پاراگوئه تأثیرات گسترده‌ای بر معیشت مردم گذاشته است که اکنون انتظار می‌رود با استقرار پدرو آلیانا و تیم جدید، گام‌های عملی برای رفع این مشکل برداشته شود.

بازداشت هشت مدیر ارشد نشان می‌دهد که پرونده فساد گسترده است و مقامات جدید نیز احتمالاً با سرعت بیشتری به بررسی تخلفات در لایه‌های مدیریتی خواهند پرداخت.

ثبات دموکراتیک پاراگوئه در آستانه این تغییرات حساس قرار دارد و پنیا با کناره‌گیری خود تلاش کرده است تا از تخریب بیشتر ساختارهای حاکمیتی جلوگیری کند.