کاهش تراز آب دریای خزر، کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب را که روسیه را به خلیج فارس و اقیانوس هند وصل می‌کند با خطر مواجه کرده است. مقام‌های مسکو سرمایه‌گذاری بندری تازه‌ای را اعلام کرده‌اند.

روسیه پس از ثبت پایین‌ترین سطح آب دریای خزر در اکتبر ۲۰۲۵، نگرانی خود را درباره کاهش تراز این دریا بیشتر کرده است. کم‌عمق شدن آب‌ها اکنون یکی از مسیرهای حمل‌ونقلی را تهدید می‌کند که به گفته مقام‌های روسی به دارایی راهبردی مهمی برای این کشور تبدیل شده است. کاهش تراز آب دریای خزر ، به‌ویژه در مسیر کشتیرانی ولگا-خزر، موضوع اصلی این گزارش است.

دریای خزر و کانال کشتیرانی ولگا-خزر بخش‌های کلیدی کریدور شمال-جنوب را تشکیل می‌دهند؛ مسیری که روسیه را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل می‌کند. عملیات گسترده لایروبی در سال ۲۰۲۶ نتوانست از به گل نشستن کشتی‌ها در این مسیر جلوگیری کند.

Also read تدیه رینر، قهرمان جودو، وارد رقابت ریاست جمهوری فرانسه شد

کریدور شمال-جنوب؛ مسیر جایگزین روسیه در خزر

کریدور شمال-جنوب پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در سال ۲۰۲۲ اهمیت بیشتری پیدا کرد. با تشدید جنگ اوکراین در دریای سیاه و توقیف کشتی‌های مرتبط با روسیه از سوی کشورهای غربی در دریای بالتیک و مدیترانه، این مسیر به یکی از گزینه‌های اصلی تجارت مسکو تبدیل شد.

به گزارش منابع منتشرشده، تغییرات اقلیمی هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه، راه‌حلی را تضعیف می‌کند که روسیه برای مقابله با تحریم‌های نفتی غرب و مشکلات زنجیره تأمین خود به آن امید بسته بود. کم‌عمق شدن خزر، این فشار را در عمل به مسیرهای دریایی منتقل کرده است.

نیکلای پاتروشف، رئیس هیئت دریایی روسیه، در آوریل ۲۰۲۶ به روزنامه ایزوستیا گفت این کریدور جایگزینی برای مسیرهای دریایی تحت کنترل غرب فراهم می‌کند و می‌تواند روسیه را به کشورهای دوست متصل کند. روزنامه دولتی روسیسکایا گازتا نیز در ژوئن نوشت تحولات بنیادین در سیاست جهانی، بخش ولگا-خزر این کریدور را از یک گزینه جایگزین به تنها گزینه تبدیل کرده است.

مواضع مسکو و انتقادهای کشورهای ساحلی خزر

نیکلای پاتروشف در دیداری با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد دست‌کم پنج میلیارد روبل، معادل ۶۱ میلیون دلار، برای بازسازی بندر ماخاچ‌قلعه اختصاص یافته است. این سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دریای خزر انجام می‌شود.

این برنامه در شرایطی مطرح می‌شود که دولت روسیه از سال ۲۰۲۱ تاکنون دست‌کم ۱۸ بندر را از شرکت‌های خصوصی مصادره کرده است. وبسایت تحقیقی پرویکت گزارش داده این اقدام با نقش‌آفرینی نیکلای پاتروشف تسهیل شده است، هرچند این ادعا از سوی مقام‌های روسی در متن منبع تأیید نشده است.

در میان کشورهای ساحلی خزر درباره نقش اصلی تغییرات اقلیمی در کاهش سطح آب اتفاق‌نظر نسبی وجود دارد. با این حال، رویکرد تدافعی روسیه در مدیریت آب رود ولگا، که حدود ۸۰ درصد آب ورودی به خزر را تأمین می‌کند، همچنان موجب نارضایتی این کشورها شده است. آن‌ها نگران آلودگی، کمبود آب و تخریب زیست‌بوم‌های ساحلی خود هستند.

ولادیمیر پوتین در نشست محیط‌زیستی خزر که اکتبر گذشته در ترکمنستان برگزار شد، به کاهش آب ورودی رودخانه‌ها اشاره کرد، اما این موضوع را عمدتاً در چارچوب تغییرات اقلیمی مطرح کرد. الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، صریح‌تر گفت کاهش سطح آب دریای خزر فقط ناشی از تغییرات اقلیمی نیست و عوامل انسانی و کاهش ورودی رودخانه‌ها نیز نقش دارند.

دیمیتری کریلوف، رئیس سازمان منابع آب روسیه، در سال ۲۰۲۵ به خبرگزاری ریا نووستی گفت ساده‌ترین توضیح برای کم‌عمق شدن خزر، انداختن همه تقصیرها بر گردن رود ولگا و نحوه تنظیم مخازن آب است، اما این برداشت را درست ندانست. روزنامه اقتصادی کومرسانت نیز در گزارشی در ۱۷ سپتامبر نوشت سهم هر یک از عوامل همچنان محل بحث است و نمی‌توان کم‌عمق شدن خزر را صرفاً به تغییرات اقلیمی نسبت داد.

پیامدهای امنیتی و تجاری برای کریدور خزر

دریای خزر در ماه‌های اخیر از نظر نظامی نیز برای روسیه اهمیت بیشتری یافته است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، در سال ۲۰۲۲ مسکو را متهم کرد که از این دریا برای شلیک موشک به خاک اوکراین استفاده می‌کند. شبکه ان‌بی‌سی نیز گزارش داد کرملین از آب‌های خزر برای انتقال قطعات پهپاد، مهمات و تی‌ان‌تی به ایران استفاده کرده است؛ ادعایی که در متن منبع به‌طور مستقل تأیید نشده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در ۷ نوامبر یک گروه ویژه تشکیل داد که مأموریت آن مختل کردن انتقال تدارکات نظامی و آنچه منابع درآمدی غیرقانونی ایران خوانده شده، از طریق دریای خزر است. وبسایت نظامی تاپ‌وار در واکنش نوشت واشنگتن می‌کوشد با شیوه‌های سنتی فشار و ارعاب جای پایی در منطقه خزر پیدا کند و به توافق سال ۲۰۱۸ اشاره کرد که حضور نظامی خارجی را در این دریا رد می‌کند.

در ژوئیه ۲۰۲۶، کی‌یف موجی از حملات را آغاز کرد که زیرساخت‌های نفتی روسیه، چند شناور و یک کشتی باری ایرانی را در دریای خزر هدف قرار داد. در پاسخ، شناورهای ناوگان خزر در جریان رزمایش مرکز روسیه در اکتبر ۲۰۲۶ مقابله با حملات پهپادی را تمرین کردند. این تحولات نشان می‌دهد امنیت کریدور خزر به یکی از محورهای اصلی تصمیم‌های مسکو تبدیل شده است.