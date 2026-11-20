کمیسیون اروپا عضویت‌ها را ملزم به تأمین سوخت نظامی کرد. بیش از ۶۱ درصد کشورها با کمبود مواجه‌اند. نگرانی از بحران تا سال ۲۰۳۰ و وابستگی به واردات سوخت هواپیما.

کمیسیون اروپا در سندی جدید تصمیم گرفته است نیازهای سوختی نیروهای نظامی را به طور کامل در برنامه‌ریزی و ارزیابی ذخایر اضطراری نفت کشورهای عضو این اتحادیه ادغام کند. این اقدام با هدف اطمینان از تداوم فعالیت‌های ضروری و عملیات نظامی در صورت بروز یک بحران طولانی‌مدت و قطع احتمالی منابع انرژی صورت گرفته است. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا دیگر تنها به داشتن ذخایر عمومی نفت اکتفا نخواهند کرد و باید تأمین گازوئیل، سوخت هواپیما و دیگر فرآورده‌های نفتی را برای شرایط بحرانی تضمین کنند.

بحران ذخایر سوخت تا سال ۲۰۳۰ و هشدارهای امنیتی

بر اساس ارزیابی دقیق کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۵، بیش از ۶۱ درصد کشورهای عضو این اتحادیه اعلام کرده‌اند که در تأمین سوخت کافی برای جابه‌جایی نیروهای نظامی در سراسر قاره اروپا با مشکلات جدی مواجه هستند. این کسری در ظرفیت تأمین، به عنوان یکی از موانع عمده و اصلی در تحقق برنامه اتحادیه اروپا برای دستیابی به آمادگی کامل نظامی تا سال ۲۰۳۰ شناخته می‌شود. همزمان با ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین در همسایگی مستقیم اتحادیه اروپا و وقوع مجموعه‌ای از حملات ترکیبی در هفته‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره شکاف‌های موجود در زنجیره تأمین انرژی نظامی تشدید شده است.

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انگدریوس کوبیلیوس، کمیسر دفاع اتحادیه اروپا، با صدور هشدارهای جدی اعلام کرده است که کشورهای عضو باید خود را برای افزایش چشمگیر مصرف سوخت نظامی در سناریوی وقوع جنگ آماده کنند. او با تأکید بر اهمیت حیاتی گازوئیل و سوخت هواپیما برای حفظ عملیات نظامی، بیان کرد که در صورت آغاز جنگ ناتو، ممکن است تنها در ده روز نخست بحران، ناچار به جابه‌جایی و تأمین نیازهای لجستیکی ۱۰۰ هزار نیروی نظامی باشند. این آمار نشان‌دهنده فشار سنگین بر زیرساخت‌های انرژی در ساعات اولیه هر درگیری نظامی گسترده است.

استراتژی جدید امنیت انرژی و الزامات ارزیابی ملی

در راهبرد جدید اتحادیه اروپا برای امنیت انرژی، گنجاندن موضوع تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی در برنامه‌های گسترده‌تر دفاعی و آمادگی راهبردی این اتحادیه، اقدامی ضروری برای پیشگیری از خطرات احتمالی یا به حداقل رساندن پیامدهای آن تلقی شده است. بر اساس پیش‌نویس این سند که با هدف بازنگری در مقررات امنیت تأمین نفت اتحادیه اروپا تدوین شده است، دولت‌های عضو موظف شده‌اند میزان ذخایر اضطراری سوخت خود را به دقت ارزیابی کنند.

این ارزیابی‌ها باید به صراحت بسنجند که آیا پالایشگاه‌ها، بنادر، خطوط لوله و شبکه‌های توزیع آن‌ها توانایی مقابله با اختلالات گسترده را دارند یا خیر. یکی از موارد کلیدی که دولت‌های عضو باید به آن بپردازند، ناهماهنگی احتمالی میان تغییرات مصرف سوخت، از جمله افزایش تقاضای نظامی، و ظرفیت زنجیره تأمین سوخت است. به ویژه در مسیرهای جابه‌جایی نیروهای نظامی، این ناهماهنگی می‌تواند منجر به فلج شدن عملیات‌ها شود. بر اساس مقررات پیشنهادی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم خواهند بود نیازهای سوختی نیروهای نظامی را در ارزیابی‌های ملی خود از خطرات احتمالی لحاظ کنند.

نتایج ناتو: آسیب‌پذیری در برابر تأمین‌کنندگان خارجی

نتایج مطالعه اخیر ناتو درباره امنیت انرژی نشان می‌دهد که کاهش ظرفیت صنعت پالایش نفت در اروپا افزایش یافته و این روند نگران‌کننده است. وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی و ناکافی بودن ذخایر سوخت هواپیما می‌تواند توان اتحادیه اروپا برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروهای مسلح را به شدت به خطر بیندازد. در این مطالعه آمده است که کشورهای اروپایی عضو ناتو با یک کمبود ساختاری در سوخت هواپیما مواجه هستند و این فرآورده نفتی بیش از سایر انواع سوخت، احتمال دارد که تقاضا برای آن تا سال ۲۰۵۰ در سطح کنونی باقی بماند یا حتی افزایش یابد.

ذخایر سوخت هواپیما در مقایسه با دیگر فرآورده‌های نفتی، پاسخگوی کوتاه‌ترین دوره مصرف، یعنی تنها ۴۹ روز است. بر اساس این مطالعه، اروپا بین ۲۷ تا ۳۰ درصد سوخت هواپیمای مورد نیاز خود را از خارج از این قاره وارد می‌کند. این وابستگی بالا، آن را در برابر اختلال در عرضه از سوی تأمین‌کنندگان خارجی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. افزون بر این، بخش عمده واردات سوخت هواپیما از شمار محدودی از تأمین‌کنندگان صورت می‌گیرد؛ به طوری که ۳۶ درصد واردات از خارج اروپا تنها از یک تأمین‌کننده و ۶۵ درصد آن از سه کشور تأمین می‌شود که ریسک تمرکز خطر را افزایش می‌دهد.

افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها و واکنش‌های مقامات اتحادیه

در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای کاهش انتشار کربن در بخش صنعت تلاش می‌کنند، ظرفیت پالایش نفت که از اهمیت راهبردی برخوردار است، رو به کاهش است. این روند نگرانی‌های جدی را درباره پیامدهای تضعیف صنعت پالایش نفت اروپا برای امنیت ملی کشورهای عضو ایجاد کرده است. دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، پس از نشستی درباره وضعیت پالایشگاه‌ها با حضور انگدریوس کوبیلیوس، کمیسر دفاع این اتحادیه، اظهار داشت: "باید این روند را معکوس کنیم و از وجود ظرفیت کافی و انعطاف‌پذیر پالایش نفت در اروپا هم برای امروز و هم برای آینده اطمینان حاصل کنیم."

وی تأکید کرد که این موضوع فقط مسئله رقابت‌پذیری اقتصادی نیست، بلکه مسئله امنیت نیز هست. حتی اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نفت خام دسترسی داشته باشند، همچنان به ظرفیت پالایشی کافی برای تولید گازوئیل، بنزین و سوخت هواپیمای مورد نیاز بخش‌های حمل‌ونقل، صنعت و دفاع نیاز دارند. بر اساس پیش‌نویس این سند، دولت‌های عضو باید فهرستی از پالایشگاه‌های خود تهیه کنند، ظرفیت تولید آن‌ها را بسنجند و موارد مهم تعطیلی، توسعه و سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده در این بخش را گزارش دهند. کمیسیون اروپا همچنین از دولت‌های عضو می‌خواهد پیامدهای از دست رفتن زیرساخت‌های حیاتی و وابستگی بیش از حد به شمار محدودی از تأمین‌کنندگان خارجی را بررسی کنند.