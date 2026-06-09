کمیسیون بهداشت مجلس درخواست گزارش جامع از سازمان غذا و دارو برای رفع کمبودها و کاهش قیمت داروها

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پس از جلسه‌ای با مسئولین سازمان غذا و دارو، سازمان را ملزم به ارائه گزارشی جامع درباره مشکلات دارویی، دلایل آن‌ها و راهکارهای رفع در مدت یک ماه کرد؛ هدف نهایی تضمین دسترسی عادلانه و مقرون‌به‌صرفه بیماران به داروهاست.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه‌ای با مقامات ارشد سازمان غذا و دارو ، برنامه‌ای دقیق برای بررسی مشکلات موجود در حوزه دارو ها تدوین کرد.

در این نشست، که روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد برگزار شد، آقای حسین{{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}) شهریاری به اهمیت حضور مردمی در میادین بیان کرد و این حضور را "سوخت موشک‌های رزمندگان" می‌نامید. او اشاره کرد که صد شب است که تقاضاهای زیادی از سوی مردم نسبت به دسترسی به داروهای اساسی و کاهش قیمت‌های آن‌ها مطرح می‌شود و این مطالبات جدی و مکرر، فشار قابل ملاحظه‌ای بر نهادهای مسئول وارد کرده است.

به همین دلیل، رئیس کمیسیون بر لزوم واکنش سریع و مؤثر تأکید کرد و خواستار دریافت یک گزارش جامع از سازمان غذا و دارو شد که در آن به تشریح دقیق مشکلات، دلایل بروز این مشکلات و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن‌ها پرداخته شود. طبق تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته، سازمان غذا و دارو موظف شد ظرف حداکثر یک ماه آینده، اطلاعات کامل‌تر، دقیق‌تر و جامع‌تری درباره کمبودهای دارویی، افزایش قیمت‌ها و دسترسی ناصحیح به برخی اقلام مورد نیاز بیماران در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهد.

این گزارش نه تنها به شناسایی نقاط ضعف و موانع موجود می‌پردازد، بلکه به بررسی این موضوع نیز می‌پردازد که چه بخش‌هایی از این مشکلات ممکن است خارج از اختیارات مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو باشد. در این زمینه، آقای شهریاری تاکید کرد که برای رفع موانع نیاز به همکاری نزدیک میان دستگاه‌های مختلف دولتی، از جمله وزارت بهداشت، وزارت دارو و سایر نهادهای نظارتی است.

وی افزود که نمایندگان مجلس با بهره‌برداری از ظرفیت‌های نظارتی و قانونی، می‌توانند هر گونه کوتاهی در عملکرد سازمان‌ها را پیگیری و تا حصول نتیجه نهایی پیگیر باشند. در ادامه، رئیس کمیسیون به هدف اساسی خود اشاره کرد: "رفع دغدغه‌های مردم در حوزه سلامت و تضمین دسترسی آسان، مناسب و عادلانه بیماران به داروها و خدمات درمانی".

او اعلام کرد که در این مسیر از تمام ابزارهای قانونی و نظارتی مجلس بهره گرفته خواهد شد تا مطالبات مردمی را به‌سرعت اجرا کند. وی امید خود را نسبت به همکاری مؤثر تمامی نهادهای ذی‌ربط، از جمله سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط ابراز نمود و بر این باور بود که با همیاری این نهادها می‌توان به‌سرعت بهبودهای ملموس در قیمت داروها، رفع کمبودهای موجود و بهبود دسترسی بیماران به داروهای ضروری دست یافت.

این اقدامات، در نهایت منجر به کاهش فشار مالی بر خانواده‌ها و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی در کشور خواهد شد





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