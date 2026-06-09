Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

کمیسیون بهداشت مجلس درخواست گزارش جامع از سازمان غذا و دارو برای رفع کمبودها و کاهش قیمت داروها

Health News

کمیسیون بهداشت مجلس درخواست گزارش جامع از سازمان غذا و دارو برای رفع کمبودها و کاهش قیمت داروها
داروکمیسیون بهداشت مجلسسازمان غذا و دارو
📆6/9/2026 5:38 PM
📰SharghDaily
115 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 66% · Publisher: 68%

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پس از جلسه‌ای با مسئولین سازمان غذا و دارو، سازمان را ملزم به ارائه گزارشی جامع درباره مشکلات دارویی، دلایل آن‌ها و راهکارهای رفع در مدت یک ماه کرد؛ هدف نهایی تضمین دسترسی عادلانه و مقرون‌به‌صرفه بیماران به داروهاست.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه‌ای با مقامات ارشد سازمان غذا و دارو ، برنامه‌ای دقیق برای بررسی مشکلات موجود در حوزه دارو ها تدوین کرد.

در این نشست، که روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد برگزار شد، آقای حسین{{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}) شهریاری به اهمیت حضور مردمی در میادین بیان کرد و این حضور را "سوخت موشک‌های رزمندگان" می‌نامید. او اشاره کرد که صد شب است که تقاضاهای زیادی از سوی مردم نسبت به دسترسی به داروهای اساسی و کاهش قیمت‌های آن‌ها مطرح می‌شود و این مطالبات جدی و مکرر، فشار قابل ملاحظه‌ای بر نهادهای مسئول وارد کرده است.

به همین دلیل، رئیس کمیسیون بر لزوم واکنش سریع و مؤثر تأکید کرد و خواستار دریافت یک گزارش جامع از سازمان غذا و دارو شد که در آن به تشریح دقیق مشکلات، دلایل بروز این مشکلات و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن‌ها پرداخته شود. طبق تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته، سازمان غذا و دارو موظف شد ظرف حداکثر یک ماه آینده، اطلاعات کامل‌تر، دقیق‌تر و جامع‌تری درباره کمبودهای دارویی، افزایش قیمت‌ها و دسترسی ناصحیح به برخی اقلام مورد نیاز بیماران در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهد.

این گزارش نه تنها به شناسایی نقاط ضعف و موانع موجود می‌پردازد، بلکه به بررسی این موضوع نیز می‌پردازد که چه بخش‌هایی از این مشکلات ممکن است خارج از اختیارات مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو باشد. در این زمینه، آقای شهریاری تاکید کرد که برای رفع موانع نیاز به همکاری نزدیک میان دستگاه‌های مختلف دولتی، از جمله وزارت بهداشت، وزارت دارو و سایر نهادهای نظارتی است.

وی افزود که نمایندگان مجلس با بهره‌برداری از ظرفیت‌های نظارتی و قانونی، می‌توانند هر گونه کوتاهی در عملکرد سازمان‌ها را پیگیری و تا حصول نتیجه نهایی پیگیر باشند. در ادامه، رئیس کمیسیون به هدف اساسی خود اشاره کرد: "رفع دغدغه‌های مردم در حوزه سلامت و تضمین دسترسی آسان، مناسب و عادلانه بیماران به داروها و خدمات درمانی".

او اعلام کرد که در این مسیر از تمام ابزارهای قانونی و نظارتی مجلس بهره گرفته خواهد شد تا مطالبات مردمی را به‌سرعت اجرا کند. وی امید خود را نسبت به همکاری مؤثر تمامی نهادهای ذی‌ربط، از جمله سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط ابراز نمود و بر این باور بود که با همیاری این نهادها می‌توان به‌سرعت بهبودهای ملموس در قیمت داروها، رفع کمبودهای موجود و بهبود دسترسی بیماران به داروهای ضروری دست یافت.

این اقدامات، در نهایت منجر به کاهش فشار مالی بر خانواده‌ها و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی در کشور خواهد شد

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

دارو کمیسیون بهداشت مجلس سازمان غذا و دارو قیمت دارو دسترسی به دارو

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-09 20:39:31