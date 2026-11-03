کمیسیون فرهنگی مجلس با بررسی چالش‌های حج تمتع و عمره، بر شفاف‌سازی صف‌های انتظار، حمایت از حقوق ثبت‌نام‌کنندگان و کاهش هزینه‌های سفرهای زیارتی تاکید کرد.

احمد راستینه ، نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه دهم آبان‌ماه در تشریح جزئیات نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با مسئولین سازمان حج و زیارت کشور، به بررسی و تحلیل دغدغه‌های مهم مردمی و چالش‌های موجود در زمینه سفرهای زیارتی پرداخت. این جلسه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در این سازمان، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت و معاونین مربوطه برگزار شد تا موضوعات حج تمتع ، عمره و سفرات عتبات عالیات مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بحران ثبت‌نام حج و کاهش ارزش پول ملی

یکی از محوری‌ترین مباحث مطرح شده در این نشست، مشکل ثبت‌نام مردم برای سفر حج در سال‌های گذشته بود. نماینده مردم شهرکرد اعلام کرد که مبالغ ثبت‌نامی متقاضیان در حساب‌های بانک ملی موجود است، اما متاسفانه به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی، بانک ملی هیچ اقدامی برای همسان‌سازی نرخ ثبت‌نامی با هزینه‌های تورمی انجام نداده است. این موضوع باعث شده تا ثبت‌نام‌کنندگان در سال‌های آینده مجبور به پرداخت هزینه‌های هنگفت شوند که این امر اعتراضات گسترده مردمی را به همراه داشته است.

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نماینده مردم شهرکرد تاکید کرد که ضرورت دارد سازوکارهای جدیدی تدبیر و پیش‌بینی شود تا از ضرر و زیان مردم جلوگیری گردد. به همین منظور، مقرر شد جلسه‌ای ویژه با حضور مسئولان امور فرهنگ سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود. هدف از این جلسه، بررسی چگونگی محاسبه نرخ تنزیل در بودجه‌های سنواتی و به‌ویژه در بودجه سال ۱۴۰۶ است تا تصمیمات مقتضی جهت حفظ ارزش پول مردم گرفته شود.

صف‌های طول انتظار حج تمتع و عمره

احمد راستینه با اشاره به گزارش رئیس سازمان حج و زیارت، وضعیت موجود صف‌های انتظار را تشریح کرد و بیان نمود که در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار نفر در صف انتظار برای سفر حج تمتع قرار دارند. با توجه به سهمیه مشخص زیارتی کشور ما در کشور عربستان، این تعداد بالای متقاضیان، انتظار طولانی‌مدتی را برای ثبت‌نام‌کنندگان ایجاد کرده است. بنابراین، کمیسیون بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق به مردم در این زمینه تاکید کرد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد که نگه داشتن پول مردم در حساب‌ها بدون پرداخت سود سپرده بر اساس نرخ تنزیل و تورم وارده، منجر به کاهش شدید ارزش پول ثبت‌نام‌کنندگان می‌شود. لذا تاکید شد که باید سازوکارهایی برای حراست از حقوق این افراد اتخاذ گردد. در مورد حج عمره نیز وضعیت نگران‌کننده است؛ زیرا صف انتظار حدود ۵ میلیون نفری دیده می‌شود و نیاز است که بستر حضور ایرانیان عزیز در این سفر معنوی بیش از گذشته فراهم گردد.

توسعه سفرهای ارزان و کاهش هزینه‌های زیارت

در ادامه این جلسه، به مسئله افزایش هزینه سفرهای زیارتی به سمت عتبات عالیات پرداخته شد. نماینده مردم شهرکرد بیان کرد که هزینه‌های مطرح شده در بحث تنوع سفر زیارتی گاهی به حدی افزایش می‌یابد که بسیاری از مردم از دست دادن امکان سفر به عتبات را تجربه می‌کنند. از این رو، مقرر شد سازمان حج و زیارت برنامه‌ای مفصل برای توسعه سفرهای ارزان در عتبات عالیات طراحی کند و این موضوع را به عنوان یکی از راهکارهای مهم و ضروری در دستور کار قرار دهد.

احمد راستینه در پایان خاطرنشان ساخت که بر اساس سند جامع زیارت مندرج در برنامه هفتم توسعه، تکلیف دستگاه‌ها مشخص است و سازمان حج و زیارت موظف است پیشنهادات خود را جهت کاهش هزینه‌های سفرهای زیارتی به کمیسیون ارائه دهد. جلسات دیگری نیز برای پیگیری اجرایی‌سازی سند جامع زیارت و مشخص شدن مسئولیت‌های دستگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه دولت برگزار خواهد شد تا دغدغه‌های مردمی به سرعت مرتفع گردد.