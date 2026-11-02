فرج کمیجانی و چهار همکار دیگر به عنوان رؤسای کمیته‌های تخصصی جبهه اصلاحات ایران انتخاب شدند و ترکیب هیات‌رئیسه این جبهه را به ده نفر رساندند.

در آخرین تحولات داخلی جبهه اصلاحات ایران ، اعضای کمیته‌های تخصصی این جبهه برای نخستین بار پس از آغاز دوره سوم فعالیت‌های خود، رؤسای جدید را برای پنج کمیته کلیدی انتخاب کردند. این تصمیم مهم در چارچوب آیین‌نامه داخلی جبهه اصلاحات ایران اتخاذ شد تا ترکیب نهایی و رسمی هیات‌رئیسه این جبهه سیاسی تکمیل گردد و ساختار رهبری آن برای ماه‌های آینده تثبیت شود.

انتخاب رؤسای پنج کمیته تخصصی در جبهه اصلاحات

بر اساس نتایج انتخابات داخلی و با انتخاب آرا‌ی اعضای کمیته‌های تخصصی، فرج کمیجانی به عنوان رئیس کمیته استان‌ها، محمد سالاری به عنوان رئیس کمیته برنامه‌ریزی و راهبردها، مهدی منتظرقائم به عنوان رئیس کمیته پایش و داوری، رضا سالیانی به عنوان رئیس کمیته رسانه و ابراهیم اصغرزاده به عنوان رئیس کمیته سیاسی انتخاب شدند. این پنج چهره پس از کسب رأی اعتماد در کمیته‌های متبوع خود، مستقیماً به ترکیب هیات‌رئیسه جبهه اصلاحات ایران اضافه شدند تا ساختار تصمیم‌گیری این جبهه را شکل دهند.

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بر اساس صراحت آیین‌نامه داخلی جبهه اصلاحات ایران، رؤسای این پنج کمیته تخصصی، به صورت خودکار و قطعی از اعضای هیات‌رئیسه جبهه محسوب می‌شوند. مکانیسم انتخاب به این صورت است که پس از انتخاب رؤسای کمیته‌ها توسط اعضای همان کمیته‌ها، این افراد به عنوان پنج عضو منتخب به مجمع عمومی اضافه می‌شوند. این افزودن پنج عضو جدید به ترکیب قبلی، منجر به تشکیل یک هیات‌رئیسه ده‌نفره و کامل در جبهه اصلاحات ایران می‌گردد که مسئولیت هدایت سیاست‌ها و برنامه‌های جبهه را بر عهده دارد.

ترکیب نهایی ده‌نفره هیات‌رئیسه و اعضای منتخب مجمع عمومی

پنج عضو دیگری که پیش از این در جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران انتخاب شده بودند، همچنان در جایگاه‌های خود باقی مانده‌اند و با رؤسای جدید کمیته‌ها ترکیب نهایی را می‌سازند. این پنج عضو منتخب مجمع عمومی عبارتند از آذر منصوری که به عنوان رئیس جبهه فعالیت می‌کند، محسن آرمین به عنوان نایب‌رئیس اول، سیدحسن رسولی به عنوان نایب‌رئیس دوم، بدرالسادات مفیدی به عنوان دبیر و جواد امام به عنوان سخنگوی جبهه. حضور همزمان این افراد در کنار رؤسای کمیته‌ها، پیکره رهبری جبهه اصلاحات ایران را به صورت کامل و قانونی تأیید می‌کند.

تجربه و تداوم در مدیریت داخلی جبهه اصلاحات ایران نیز در این چرخه دیده می‌شود، زیرا هر پنج رئیس کمیته‌های تخصصی که اخیراً انتخاب مجدد شدند، در سال نخست دوره سوم فعالیت جبهه نیز همین مسئولیت‌های کلیدی را بر عهده داشتند. تکرار انتخاب این افراد از سوی اعضای کمیته‌های خودشان نشان‌دهنده اعتماد مجدد اعضای داخلی به عملکرد گذشته آن‌ها است و این ابقا در جایگاه قبلی باعث ثبات ساختاری در مدیریت جبهه شده است.

پیامدهای ساختاری برای رهبری آینده جبهه اصلاحات ایران

تکمیل هیات‌رئیسه ده‌نفره با ادغام رؤسای کمیته‌ها و اعضای منتخب مجمع، پایان مرحله تشکیل‌ساختار در جبهه اصلاحات ایران را نشان می‌دهد و زمینه‌ساز عملیات اجرایی برای دوره کنونی می‌شود. این تغییرات ساختاری ممکن است بر نحوه تعامل جبهه با سایر جریان‌های سیاسی و همچنین بر اولویت‌های محتوایی در کمیته‌های مختلف از جمله رسانه، استان‌ها و سیاست تأثیر مستقیم بگذارد. تحلیل‌گران داخلی انتظار دارند با تثبیت این هیات‌رئیسه، جبهه اصلاحات ایران با سرعت بیشتری به وظایف سازمانی خود بپردازد.

بررسی بیشتر نشان می‌دهد که این چرخه انتخابی در جبهه اصلاحات ایران، تأکیدی بر حفظ رویه‌های موجود و پرهیز از تغییرات ناگهانی در لایه‌های مدیریتی است. نام‌های مطرح شده در این فرآیند، از جمله فرج کمیجانی در حوزه استان‌ها و ابراهیم اصغرزاده در حوزه سیاسی، پیش‌تر شناخته‌شده هستند و تداوم حضور آن‌ها در رأس کمیته‌ها، پیوستگی در خط‌مشی جبهه را تضمین می‌کند. این وضعیت می‌تواند به ثبات بیشتر در گفت‌وگوهای داخلی و خارجی جبهه منجر شود.