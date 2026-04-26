اعزام سامانه گنبد آهنین به امارات، درگیری‌های اسرائیل و حزب‌الله، اظهارات مقامات ایرانی و تاثیرات اقتصادی جنگ بر ایران از جمله مهم‌ترین تحولات اخیر منطقه‌ای و داخلی هستند.

در تحولات اخیر منطقه‌ای، اسرائیل در اوایل درگیری‌ها با ایران ، یک سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین را به همراه تیم‌های عملیاتی به امارات متحده عربی اعزام کرد.

این اقدام در پی شلیک گسترده ایران به سمت امارات، شامل حدود ۵۵۰ موشک بالستیک و کروز و بیش از ۲۲۰۰ پهپاد، صورت گرفت. نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، پس از گفت‌وگوی تلفنی با رئیس دولت امارات، دستور اعزام این سامانه را صادر کرد. این اولین بار در تاریخ است که اسرائیل سیستم گنبد آهنین خود را به کشوری غیر از ایالات متحده و خود اسرائیل منتقل می‌کند.

مقام‌های اماراتی از کمک‌های اسرائیل و نتانیاهو در این لحظات حساس قدردانی کرده و تاکید کردند این اقدام را فراموش نخواهند کرد. همزمان با این تحولات، درگیری‌ها در شمال اسرائیل با حملات حزب‌الله ادامه دارد و نتانیاهو دستور هدف قرار دادن مواضع این گروه در جنوب لبنان را صادر کرده است. در عرصه دیپلماتیک و نظامی، اظهارات متعددی از سوی مقامات ایرانی مطرح شده است.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، محمدجعفر اسدی، اعلام کرد که نیروهای مسلح ایران و محور مقاومت برای مقابله با تهدیدات دشمن برنامه‌ریزی می‌کنند و تلاش‌های دشمن برای اعمال تحکم بر تنگه هرمز ناکام خواهد ماند. او همچنین حق اظهارنظر آمریکا در مورد خلیج فارس و تنگه هرمز را رد کرد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز از اصرار آمریکا بر غنی‌سازی صفر در مذاکرات خبر داد.

در همین حال، با توجه به گزارش‌ها از افزایش بیکاری در ایران، علی خدایی، عضو شورای عالی کار، نسبت به تشدید بحران بازار کار هشدار داده است. وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، در دیدار با سلطان عمان، حضور نظامی آمریکا در منطقه را عامل ناامنی و تفرقه خواند و بر لزوم اتخاذ رویکردی سازنده و مسئولانه برای ایجاد سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای بدون مداخله آمریکا تاکید کرد.

پالایشگاه هنگلی چین نیز هرگونه معامله با ایران را تکذیب کرده و اطمینان داده که نفت تامین‌شده مشمول تحریم‌های آمریکا نیست. در سطح بین‌المللی، صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، حمله به ضیافت سالانه خبرنگاران با حضور ترامپ را محکوم کرد و بر неприемлемость خشونت در یک دموکراسی تاکید کرد. در داخل ایران، گزارش‌ها حاکی از کاهش قابل توجه تولید فولاد در پی حملات اسرائیل و آمریکا است.

روزنامه اعتماد، متعلق به الیاس حضرتی، اعلام کرد که حدود ۱۰ میلیون تن از ظرفیت تولید سالانه فولاد، معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد کل ظرفیت، کاهش یافته است. هلدینگ‌های نظامی و حاکمیتی سهامداران اصلی مجتمع‌های تولید فولاد در ایران هستند و سپاه پاسداران زنجیره تامین قطعات موشکی و پهپادی خود را در این بخش‌ها توزیع کرده است. شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان در جریان درگیری‌ها هدف حمله قرار گرفته‌اند.

کاهش تولید فولاد تاثیر مستقیمی بر سایر بخش‌های صنعت و صادرات غیرنفتی ایران خواهد داشت. در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ماه ۶۷ درصد اعلام شده و فشار معیشتی بر مردم افزایش یافته، دانشگاه‌ها دانشجویان را برای تسویه حساب تحت فشار قرار داده‌اند





اسرائیل ایران امارات گنبد آهنین حزب‌الله تنگه هرمز تحریم‌ها تولید فولاد بیکاری تورم

