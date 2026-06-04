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کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرف‌کنندگان مواد مخدر را با اختلال روبه‌رو کرده است

Health News

کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرف‌کنندگان مواد مخدر را با اختلال روبه‌رو کرده است
Drug ShortageDrug Shortage In IranDrug Shortage In Treatment Centers
📆6/4/2026 10:16 AM
📰IranIntl
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سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، به ایلنا گفت کمبود داروهای مورد استفاده در مراکز درمان اعتیاد، به‌ویژه شربت تریاک، به یکی از چالش‌های جدی حوزه درمان اعتیاد در ایران تبدیل شده است. به گفته او، در مراکز درمان اعتیاد سه داروی اصلی شامل متادون، بوپرنورفین و شربت تریاک، مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما موجودی شربت تریاک از چند ماه پیش به‌شدت کاهش یافته است.

کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرف‌کنندگان مواد مخدر را با اختلال روبه‌رو کرده و نگرانی‌ها را درباره روی آوردن آن‌ها به مواد خطرناک‌تر و تشدید آسیب‌های اجتماعی، افزایش داده است.

سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، پنج‌شنبه ۱۴ خرداد به ایلنا گفت کمبود داروهای مورد استفاده در مراکز درمان اعتیاد، به‌ویژه شربت تریاک، به یکی از چالش‌های جدی حوزه درمان اعتیاد در ایران تبدیل شده است. به گفته او، در مراکز درمان اعتیاد سه داروی اصلی شامل متادون، بوپرنورفین و شربت تریاک، مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما موجودی شربت تریاک از چند ماه پیش به‌شدت کاهش یافته است

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