حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات عسلویه و پارس جنوبی توان تولید گاز را کاهش داد و ناترازی به بیش از ۴۳۰ میلیون متر مکعب رسید. اخطار رسمی شرکت ملی گاز ایران برای مصرف بهینه سوخت در ماه‌های سرد زمستان صادر شده است.

حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی در منطقه عسلویه و میدان گازی پارس جنوبی ، ضربه سنگینی به ظرفیت تولید گاز طبیعی در ایران وارد کرده است. بر اساس اعلام رسمی شرکت ملی گاز ایران ، پیامد این حملات منجر به از دست رفتن ۲۳۰ میلیون مترمکعب از توان تولید گاز در این کشور شده است. این حجم از کاهش تولید، در ترکیب با ناترازی‌های ساختاری موجود در سال‌های گذشته، شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا را ایجاد کرده است.

جزئیات فنی ناترازی و کاهش ظرفیت تولید

به موجب گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت ملی گاز ایران، میزان مصرف گاز در آخرین روز ماه آبان ۱۴۰۵ به رقم ۴۲۱.۵ میلیون مترمکعب رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که میزان مصرف نسبت به روز قبل که ۴۲۲ میلیون مترمکعب بوده، تغییر محسوسی نداشته و تقاضا همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در مقابل، میزان تولید گاز در تاریخ ۲۹ آبان ماه به ۶۹۶ میلیون مترمکعب رسیده بود که این رقم نسبت به تولید روزهای اخیر، بیش از ۱۱ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که ۵۹.۶ درصد از تولید ۷۰۷.۴ میلیون مترمکعب، صرف مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء شده است.

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تأثیرات حملات و تلاش‌ها برای جبران خسارت

حملات آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۴۰ روزه به تاسیسات حیاتی پارس جنوبی و منطقه عسلویه، منجر به توقف بخشی از چاه‌های تولید گاز و فرآیندهای تقطیر شده است. نتیجه مستقیم این تخریب‌ها، کاهش ۲۳۰ میلیون مترمکعبی توان تولید گاز ایران در بازه زمانی اخیر بوده است. با اضافه شدن این عدد به ناترازی‌های انباشته شده از سال‌های پیشین، مجموع کمبود تولید گاز این کشور به رقمی بیش از ۴۳۰ میلیون متر مکعب رسیده است. این شکاف عظیم نشان‌دهنده فشار شدید بر شبکه ملی گاز و نیاز مبرم به مدیریت بحران است.

هشدارهای امنیتی و اخطارهای رسمی به مردم

شرکت ملی گاز ایران در بیانیتهای رسمی خود، تفاوت ۳۰۰ میلیون مترمکعبی میان تولید و نیاز را به عنوان یک هشدار جدی برای سپری کردن زمستان و روزهای سرد پیش رو اعلام کرده است. مقامات این شرکت تأکید کرده‌اند که همت عمومی مردم در اقصی نقاط ایران برای مصرف بهینه سوخت و گاز، یک ضرورت غیرقابل انکار است. عدم رعایت این اصل می‌تواند منجر به اختلالات گسترده در تأمین گاز خانگی و صنعتی در طول فصل سرما شود. این هشدارها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های اضافی شبکه برای مقابله با شوک‌های ناگهانی تقاضا یا کاهش ناگهانی تولید، وجود ندارد.

وضعیت فعلی شبکه و چشم‌انداز کوتاه مدت

در طی ماه‌های گذشته پس از شروع درگیری‌ها، تلاش‌هایی برای بازگرداندن بخشی از ظرفیت تولید گاز به شبکه انجام شده است. تاکنون بخشی از ظرفیت به میزان بیش از ۱۳۰ میلیون مترمکعب به شبکه ملی گاز بازگشته است. با این وجود، با وجود این تلاش‌های ترمیمی، فاصله ۳۰۰ میلیون مترمکعبی میان میزان تولید مطلوب و مورد نیاز همچنان پابرجا است. این شکاف بزرگ نشان می‌دهد که فرآیند بازیابی کامل زیرساخت‌ها زمان‌بر خواهد بود و هنوز به ثبات نسبی نرسیده است. شرایط فعلی شبکه گاز کشور نشان می‌دهد که هرگونه اختلال بیشتر می‌تواند پیامدهای جدی برای معیشت شهروندان داشته باشد.