کمبود مشاور در مدارس شاهد و آمار شهدای فرهنگی

زهرا پناهی، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، از کمبود شدید مشاور در مدارس شاهد و ثبت ۴۴۲ شهید فرهنگی در سال اخیر خبر داد.

زهرا پناهی ، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ، با تأکید بر نیاز مبرم به تقویت خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های روانی و اجتماعی، اعلام کرد که دانش‌آموزان مدارس شاهد در حال حاضر با کمبود جدی نیروی مشاور مواجه هستند و باید برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی ، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی حمایت بیشتری دریافت کنند.

بررسی وضعیت کمبود مشاوران در مدارس شاهد

به گزارش خبرگزاری، زهرا پناهی در تشریح وضعیت موجود در مدارس شاهد بیان کرد که یکی از موضوعات اساسی که هم‌اکنون در این مدارس دنبال می‌شود، شناسایی و پاسخگویی به نیازهای روزمره دانش‌آموزان است و اقداماتی برای کمک به کسانی که با ضعف‌ها یا مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند، انجام می‌گیرد؛ اما این میزان حمایت‌ها باید بسیار فراتر از اقدامات فعلی باشد و پوشش کامل همه دانش‌آموزان به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست.

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وی ادامه داد که دغدغه اصلی این است که بتوانیم در تمامی مدارس شاهد به تعداد کافی نیروی مشاور داشته باشیم، اما در حال حاضر تعداد مشاوران در سطح کشور و درون مدارس بسیار اندک است و همکاران این حوزه با وجود تلاش زیاد، با کمبود شدید نیرو و نیازهای پیچیده جامعه دانش‌آموزی دست‌وپنج نرم می‌کنند که این مسئله نیازمند توجه ویژه مسئولان و سازمان‌های مرتبط است.

نقش فناوری و هوش مصنوعی در آسیب‌های اجتماعی

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تأثیر عمیق فناوری‌های نوین بر زندگی دانش‌آموزان، اظهار داشت که امروزه دانش‌آموزان مستقیماً در معرض فناوری‌های نوین، ابزارهای هوش مصنوعی و فضای مجازی گسترده قرار گرفته‌اند و برای مواجهه صحیح با این فضاها به کمک‌های مشاوره‌ای، راهنمایی‌های دقیق و بازخوردهای مناسب نیازمندند تا بتوانند در برابر محتوای مختلف، نیازهای فکری و برخوردهای اجتماعی آگاهانه رفتار کنند.

پناهی تأکید کرد که دانش‌آموزان باید بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و در برابر محتواهای آسیب‌زا هوشیار باشند، اما متأسفانه در حال حاضر پاسخگویی و راهنمایی کافی در این زمینه وجود ندارد و مسئولیت هدایت این قشر تنها بر عهده نیروهای مشاور نیست و باید مورد توجه همه معلمان و کادر اجرایی مدارس قرار گیرد تا نقش آن‌ها کمرنگ نشود.

آمار شهدای فرهنگی و وضعیت فرزندان مجروحان جنگی

در بخش دیگری از سخنان زهرا پناهی، وی با اشاره به آمار شهدای فرهنگی و دانش‌آموزان در درگیری‌های اخیر، اعلام کرد که در یک سال اخیر، از جنگ ۱۲ روزه تاکنون، حدود ۴۴۲ شهید فرهنگی و دانش‌آموز به انقلاب تقدیم شده‌اند و در حوادثی مانند اتفاقات رخ داده در هرمز نیز تعدادی از دانش‌آموزان به شهادت رسیدند که با احتساب آن‌ها آمار نهایی ممکن است تغییر کند.

وی با بیان اینکه احتمال می‌رود نزدیک به ۲۰۰۰ دانش‌آموز از فرزندان شهدای جنگ‌های اخیر باشند، توضیح داد که باید ثبت‌نام‌ها قطعی شود تا آمار دقیق مشخص گردد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آبان‌ماه، آمار کامل فرزندان شاهد مشخص شود و پرونده برخی از دانش‌آموزانی که فرزند جانبازان هستند، هنوز در بنیاد شهید و امور ایثارگران تکمیل نشده و کمیسیون‌های مربوط به جانبازی آن‌ها تشکیل نشده است.

تسهیلات ثبت‌نام و حمایت‌های ویژه از دانش‌آموزان آسیب‌دیده

پناهی افزود که از زمان آغاز ثبت‌نام‌ها به خانواده‌ها اعلام کرده‌ایم دانش‌آموزانی که فرزند شهید هستند و همچنین دانش‌آموزانی که با مجروحیت‌های شدید مواجه شده‌اند، حتی اگر هنوز پرونده جانبازی آن‌ها تکمیل نشده باشد، با معرفی بنیاد شهید و بدون مشکل می‌توانند در مدارس شاهد ثبت‌نام کنند و در حال حاضر این دانش‌آموزان در مدارس شاهد حضور دارند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در ثبت‌نام این دو گروه از دانش‌آموزان هیچ استثنایی قائل نشده‌ایم، گفت که پیش‌بینی کرده‌ایم با همکاری بنیاد شهید، خدمات مشاوره‌ای ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا از نظر روحی و روانی حمایت شوند و دانش‌آموزان بازمانده از حادثه مدرسه شجره طیبه میناب که از جنگ آسیب دیده‌اند، واقعاًٌ به مشاوره‌های جدی و تخصصی نیاز دارند تا بتوانند بر آسیب‌های روانی غلبه کنند.