نماینده ویژه سازمان ملل متحد، کمال کیشور، بر ضرورت اجرای عملی توافق‌های اقلیمی در اجلاس کپس 31 آنتالیا تأکید کرد و برای همکاری با آفاد و تأمین مالی شهرهای آسیب‌پذیر هشدار داد.

کمال کیشور ، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس دفتر کاهش خطر بلایای طبیعی، در حاشیه سی‌ویکمین اجلاس اقلیمی کپس 31 آنتالیا در آنتالیای ترکیه، پیام واضحی صادر کرد؛ گفت‌وگو کافی نیست، باید اقدام عملی شود.

نقش‌های کلیدی نماینده ویژه در برنامه اجلاس

کیشور در نشست سازمان مدیریت حوادث و شرایط اضطراری ترکیه (آفاد) آگاها کرد که اصول "گفت‌وگو، اجماع و اقدام" برای موفقیت کپس 31 امری ضروری است. او تأکید کرد که همه کشورها باید توافق‌هایشان را به مرحله اجرا برسانند.

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همکاری ترکیه و سازمان ملل در کاهش مخاطرات شهری

با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، کیشور تمهیدی کلی درباره برنامه مشترک با آفاد شد که بر کاهش مخاطرات شهری و افزایش تاب‌آوری شهرها ب‌پایه تغییرات اقلیمی متمرکز است. او ‌نویسید که در بسیاری از شهرهای ترکیه کارهای مهمی برای افزایش تاب‌آوری در حال انجام است و امید می‌باشد که این اقدامات در سرتاسر کشور گسترش یابد.

تأمین مالی و منابع متنوع برای مقابله با بلایای طبیعی

کیشور در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین مالی را یکی از چابک‌ترین محورهای مقابله با تغییرات اقلیمی دانست. او از کشورهای آسیب‌پذیر خواستار تسهیل دسترسی به منابع مالی متنوع شد و به انبوه‌سازی "صندوق پاسخ‌گویی به زیان‌ها و خسارت‌ها" توگهامی منعقد کرد که عدم وابستگی صرف به یک سازوکار تامین مالی را تأکید می‌کنید.

پیامدهای مستقیم بر شهرها و همتایان کشوری

بر اساس گفته‌های کمال کیشور، مهاگرت‌های شهرکرده و خطرات بلایای طبیعی در ترکیه و کشورهای دیگر ممکن است به شدت ریشهٔ سوژه تغییرات اقلیمی داشته باشند. بنابراین اجرای سریع طرح‌های تاب‌آوری واقعاً به نجات زندگی و دارایی منجر می‌شود.

الگوها و مسیرهای آینده برای کشورهای هوادار

کیشور با اشاره به دستاوردهای ترکیه، به اعمال راهکارهای مشابه در سرزمین‌های دیگر اشاره کرد. او برای مرور برنامه‌های اجرایی دو سال آینده تاریخ دقیقی در بندنامه اقلیمی تعیین نکرد، اما در بیان عمومی به توقیف اقدام تا آخر سال 2025 اشاره کرد.

فهرستی از اقدام‌های مهم در سال آینده

کیشور فهرستی از اقدام‌های کلیدی را به اشتراک گذاشت، که شامل ادغام سیستم‌های هشدار زودهنگام، آموزش شهروندان، و همکاری دولتی-خصوصی برای ساخت زیرساخت‌های مقاوم در برابر پودخ بلایای طبیعی می‌شود. این اقدامات در ارایه‌گویی‌های بعدی در دست‌نقل مجموعه اقلیمی در بلند مدت نمایش داده خواهد شد.