کلمبیا با پیروزی بر ازبکستان صدر گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ شد

تیم ملی کلمبیا در apertur هفته نخست گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ با شکست ازبکستان ۳ به ۱ به صدر جدول صعود کرد. در دیدار دیگر گروه، پرتغال با نتیجه مساوی یک به یک مقابل جمهوری کنگو متوقف شد.

در چارچوب هفته نخست گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ ، تیم ملی فوتبال ازبکستان و کلمبیا در ورزش گاه مکزیکوسیتی به مصاف یکدیگر رفتند. این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود کلمبیا پایان یافت.

در دیدار دیگر این گروه، پرتغال با نتیجه یک بر یک برابر جمهوری کنگو متوقف شد و کلمبیا با پیروزی خود صدرنشین جدول گروه کгда شد. گلزنان این بازی برای کلمبیا شامل دنیل مونیوز در دقیقه ۴۰ و لوئیس دیاز در دقیقه ۶۵ و برای ازبکستان، عباس‌بک فیض‌الله‌اف در دقیقه ۶۰ بود. داور این مسابقه آنتونی تیلور بود.

ترکیب starting ازبکستان شامل اوتکیر یوسوپوف، عبدالقادر خوسانوف، رستم آشورماتوف، عبدالله عبدالله‌اف، بهروز کریموف، اتابک شوکوروف، دیور موزگووی، شرزود نصرالله‌اف، عباس‌بک فیض‌الله‌اف، اوستون اورونوف و الدور شومورودوف بود. ترکیب starting کلمبیا شامل کامیلو وارگاس، دنیل مونیوز، جون لوکومی، داوینسون سانچز،Juan موخیکا، گوستاوو پوئرتا، جفرسون لرما، جان آریاس، خامس رودریگز، لوییس سوارز و لوییس دیاز بود. در نیمه اول، کلمبیا با مالکیت بیشتر و فشار هجومی شروع کرد و با ن Gudрока، هدف در دقیقه ۴۰ را به ثمر رساند.

ازبکستان با سازماندهی دفاعی خوب اما ناتوان در ایجاد موقعیت‌های خطرناک، نیمه اول را با نتیجه ۲ بر یک از دست داد. در نیمه دوم، ازبکستان با افزایش فشار و کشیدن خطوط در دقیقه ۶۰ به گل تساوی رساند. با این حال، کلمبیا در minut ۶۵ با گل لوئیس دیاز دوباره پیشی گرفت و پس از آن با تجربه بیشتر بازی را مدیریت کرد و در نهایت با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد





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