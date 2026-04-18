کلاف سردرگم اینترنت؛ از وعده رفع فیلترینگ تا خاموشی ناگهانی

یک ماه و نیم از قطعی گسترده اینترنت می‌گذرد و کسب‌وکارها در ایران با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. این قطعی‌ها که به دلایل امنیتی و جلوگیری از حملات سایبری عنوان شده، با وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مبنی بر رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد به اینترنت در تضاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نهادهای مختلفی در کنترل اینترنت دخیل هستند و تصمیم‌گیری در این زمینه پیچیده و چندوجهی است.

یک ماه و نیم از خاموشی اینترنت می‌گذرد و ما برای سومین بار، روزهای بلندی را در این تاریکی سپری می‌کنیم. بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل شده و زندگی عادی شهروندان مختل گشته است. فعالان اقتصادی معتقدند هزینه‌های قطع اینترنت بسیار فراتر از خسارت به زیرساخت‌های فیزیکی است؛ هرچند این هشدارها در طول قطعی اینترنت در جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز مورد توجه قرار نگرفت. گفته می‌شود اینگونه محدودیت‌ها به منظور حفظ امنیت زیرساخت‌ها در برابر حملات سایبری اعمال می‌گردد.

با این وجود، ماجرای کنترل اینترنت در ایران همچون کلافی سردرگم است که سرنخ آن در دست نهادهای متعددی قرار دارد، در حالی که هیچ‌کدام به تنهایی مسئولیت قطعی اینترنت را بر عهده نمی‌گیرند. رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد به اینترنت جهانی، یکی از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان در دوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری بود. پس از پیروزی در انتخابات نیز، وزارت ارتباطات به عنوان مجری این وعده، مامور تحقق آن شد و رفع مرحله به مرحله فیلترینگ در دستور کار قرار گرفت. پزشکیان در آبان ۱۴۰۳ مجدداً بر این عزم تأکید کرد و گفت: «تا آخر روی حرف‌های‌مان هستیم. قطعا تلاش می‌کنیم به صحبت‌هایی که کردیم، عمل کنیم». در ابتدا، واتس‌اپ و گوگل‌پلی رفع فیلتر شدند و شنیده‌ها حاکی از آن بود که رفع محدودیت‌های یوتیوب و اینستاگرام نیز در مراحل بعدی قرار دارد تا به تدریج، روند برداشتن فیلترینگ به صورت کامل اجرایی شود. اما جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دی‌ماه و آغاز حملات اسرائیل و آمریکا در سال ۱۴۰۴، تمامی این برنامه‌ها را به طور کامل به تعویق انداخت. با این حال، همانطور که وزارت ارتباطات هیچ‌گاه مرجع اصلی رفع فیلترینگ نبوده است، مسئولیت قطعی اینترنت جهانی در کشور نیز بر عهده این وزارتخانه نیست. در دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای صراحتاً اعلام کرد که اعمال این محدودیت‌ها به دستور نهادهای امنیتی صورت گرفته است. همچنین، در پانزدهم بهمن‌ماه سال گذشته، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که اختلال‌های اینترنت ناشی از محدودیت‌هایی خارج از اختیار وزارت ارتباطات است. مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، وزارت ارتباطات و... نام نهادهایی هستند که بارها در میان تصمیم‌گیرندگان کنترل اینترنت شنیده می‌شوند. رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی، اگرچه با دستوری از سوی پزشکیان، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، امکان‌پذیر بود، اما دولت ترجیح داد که این روند را از طریق مسیرهای اداری پیش ببرد. نهاد اصلی تصمیم‌گیرنده برای اینترنت، شورای عالی فضای مجازی است که ریاست آن نیز بر عهده رئیس‌جمهور است. این شورا از ۲۸ عضو تشکیل شده است که ۱۸ نفر از آنها حقوقی و مابقی اعضای حقیقی هستند. از این تعداد، هشت نفر شامل رئیس‌جمهور و وزرای او هستند و باقی اعضا را افرادی از مجلس، قوه قضائیه و صداوسیما تشکیل می‌دهند. مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز مرکزی است که توسط این شورا تشکیل شده است. نام شورای عالی فضای مجازی بارها از زبان اعضای کابینه مسعود پزشکیان شنیده شده و مخالفت برخی از آنان با رفع محدودیت‌های اینترنت همواره آشکار بوده است. پیش از آغاز قطعی‌های مکرر اینترنت در سال گذشته، درباره احتمال اعمال محدودیت‌هایی برای اینترنت در صورت بازگشایی کامل آن صحبت شده بود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پنجم آذرماه سال ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با ایرنا عنوان کرده بود که ممکن است فیلترینگ در ایام خاصی، مانند «فضای حکومت نظامی»، ضروری باشد و استفاده از مسدودسازی را «یکی از راهکارها در ایام سخت امنیتی» دانست. در نهایت، با قطع اینترنت در دی‌ماه ۱۴۰۴، ورق کاملاً برگشت و با وجود رفع فیلتر واتس‌اپ، بار دیگر محدودیت‌های سابق برای دسترسی به این پلتفرم خارجی اعمال شد. رئیس‌جمهور حدود یک ماه بعد، با انتقاد از سیاست فیلترینگ، آن را «پوشاندن موضوع» دانست و اعلام کرد که این رویکرد نه تنها مانع دسترسی به محتوا نشده، بلکه سالانه نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی برای بازار فروش وی‌پی‌ان ایجاد کرده است. وزیر ارتباطات نیز در نشستی در ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ درباره انسداد اینترنت جهانی گفته بود که «بعضی می‌خواستند اینترنت تا اردیبهشت‌ماه قطع باشد». او با اشاره به تلاش‌های این وزارتخانه برای بازگرداندن اینترنت و برقراری ارتباطات، عنوان کرد که تا پیش از ۱۸ دی‌ماه، چندین جلسه برگزار و اقدامات خوبی انجام شده بود، به گونه‌ای که کنترل‌ها به صورت محدود اعمال می‌شد. اما از ۱۸ دی‌ماه، شرایط به طور کامل تغییر کرد و در نهایت «شورای عالی امنیت ملی» تصمیم به قطع کامل اینترنت گرفت. با این حال، او اطمینان داد که «سران قوا» و شخص «رئیس‌جمهور» با قطع اینترنت موافق نبودند. سخنگوی دولت پیش‌تر درباره اتصال مجدد اینترنت گفته بود که برقراری آن در دست دولت نیست. وی قبلاً نیز اعلام کرده بود که در شرایط بحرانی مانند جنگ، شورای عالی امنیت ملی درباره اینترنت تصمیم‌گیری می‌کند. در دی‌ماه سال گذشته نیز، با توجه به ضرر دوباره کسب‌وکارها، پزشکیان به دبیر شورای عالی امنیت ملی توصیه کرده بود که محدودیت اینترنت هرچه سریعتر برطرف شود. در یک ماه و نیم گذشته، دلیل قطع اینترنت، جلوگیری از ارسال عکس و ویدئو از مکان‌های مورد حمله دشمنان و به خطر افتادن امنیت اعلام شده است و همچنین نگرانی از حملات سایبری، دلیل دیگری برای قطعی اتصال بوده است. اما هم‌زمانی قطع اینترنت و ارائه آن بدون فیلتر به برخی افراد، تناقض این موضوع را آشکار می‌سازد؛ چراکه اگر امنیت سایبری در اولویت باشد، ارائه اینترنت بدون فیلتر نیز بی‌معناست. از طرف دیگر، تجربه هک شدن بانک سپه، چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جریان حملات اخیر، نشان می‌دهد که قطع اینترنت کمکی به حل مسئله نمی‌کند. همچنین، با وجود اعلام آتش‌بس، هنوز آمار رسمی از میزان حمله سایبری منتشر نشده است. تجربه کشورهایی که در جنگ بوده‌اند نیز نشان می‌دهد که هیچ‌گاه راهکار آنها قطع اینترنت بین‌الملل نبوده است





