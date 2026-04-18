کلاهبردار طب سنتی: عطاری که جان کودکان دیابتی را به خطر انداخت

پرونده مرد ۵۰ سالهای که با معرفی خود به عنوان پزشک متخصص طب سنتی، به تجویزهای خطرناک برای کودکان دیابتی پرداخته و سلامت آنها را به شدت به خطر انداخته بود، در جریان است. این فرد که با تبلیغات در فضای مجازی مشتری جذب میکرده، مبالغ هنگفتی به دلار از خانوادهها دریافت میکرده است.
پرونده پزشکی که با سوءاستفاده از اعتماد مردم، جان کودکان دیابتی را به بازی گرفته بود، این روزها خبرساز شده است. مردی ۵۰ ساله که با اداره یک عطاری ساده، خود را پزشک متخصص طب سنتی جا زده بود، پس از دستگیری، جزئیات شیوه کلاهبرداری و انگیزههای خود را در اداره آگاهی تهران شرح داد. این متهم که حبیب نام دارد، با تجویزهای اشتباه و خطرناک، نه تنها سلامت کودکان آسیبپذیر را به مخاطره انداخته، بلکه خانوادههای زیادی را نیز در ورطه مشکلات مالی و روحی گرفتار کرده است.
در ادامه به تشریح جزئیات این پرونده و گفتگوی وی با رسانهها میپردازیم. **از عطاری تا طب سنتی: سفری پر از فریب** حبیب، در پاسخ به این پرسش که چگونه با وجود تحصیلات محدود و غیرمرتبط، خود را پزشک متخصص طب سنتی معرفی کرده، بیان داشت: من دارای مدرک لیسانس گیاهان دارویی هستم و سالهاست که عطاری دارم. از آنجایی که شاهد بهبود حال بیمارانم پس از تجویز داروهای گیاهی بودم، احساس کردم که دانش محدود من نباید در همین جا متوقف شود و باید آن را گسترش دهم و وارد حوزه درمان جدیتر شوم. این تفکر، زمینهساز تصمیم خطرناک او برای ورود به عرصه درمان تخصصی شد. وی افزود: مردم به عطاری من مراجعه میکردند و با تجویز داروهای گیاهی، حالشان بهتر میشد. همین موضوع باعث شد که فکر کنم میتوانم کارهای بیشتری انجام دهم و دانشم را وقف کارهای بزرگتری کنم. این وسوسه، آغاز مسیری تاریک برای او بود. **تمرکز بر کودکان دیابتی: طمعی که جان گرفت** سوال دیگر مطروحه از حبیب، دلیل انتخاب کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت برای فعالیت خود بود. او در این باره گفت: در میان دوستان و آشنایانم، خانوادههایی بودند که فرزندانشان دیابت داشتند. شاهد بودم که چقدر برای بهبود حال فرزندانشان هزینه میکنند و چقدر زحمت میکشند. همین مسئله مرا وسوسه کرد تا تصمیم بگیرم روی درمان کودکان دیابتی تمرکز کنم. این وسوسه، او را به سمت طمعی بزرگتر سوق داد. وی ادامه داد: این بیماران به دلیل وضعیت خاص بیماری خود، همیشه به دنبال راههای درمانی جدید و مؤثر بودند و همین موضوع، آنها را به طعمههای آسانی برای کلاهبردارانی چون حبیب تبدیل میکرد. **گردش مالی در سایه اعتماد: دلار، خانه و خودرو** حبیب برای جذب مشتریان خود، از فضای مجازی بهره میبرد. او اعتراف کرد: مشتریانم را عمدتاً از طریق تبلیغات در فضای مجازی پیدا میکردم. بیماران از سراسر کشور برای دریافت درمان نزد من میآمدند. تبلیغاتم بسیار مؤثر بود و افراد با امید بهبودی کامل، خود را به دام من میانداختند. او در خصوص مبالغ دریافتی از هر بیمار، مبلغی هنگفت را اعلام کرد: من به دلار پول میگرفتم. کمترین مبلغی که دریافت میکردم، معادل یک میلیارد تومان بود. برخی خانوادهها برای تأمین این هزینهها، مجبور به فروش خانه و خودروی خود شدند. این اعتراف تکاندهنده، عمق فاجعه و استیصال خانوادههای قربانی را آشکار میسازد. سکوت او در برابر این سوال که آیا با وجود داشتن فرزند، به کودکان دیگر رحم نکرده است، نشان از فقدان وجدان و انسانیت در این فرد دارد. حبیب در ادامه به عدم پیشبینی دستگیری خود اشاره کرد و گفت: اوایل فکر نمیکردم که روزی دستگیر شوم و کارهایم برملا شود. اما اکنون که در بازداشت به سر میبرم، میدانم که اشتباه بزرگی مرتکب شدهام. تجویزهایم سلامت بسیاری از کودکان را به خطر انداخت و زندگی خانوادههایشان را نابود کرد. احساس پشیمانی میکنم، اما میدانم که دیگر دیر شده است و نمیتوانم آسیبی را که به این کودکان و خانوادههایشان زدم، جبران کنم. این پرونده تلنگری است بر ضرورت نظارت دقیقتر بر فعالیتهای مدعیان طب سنتی و برخورد قاطع با متخلفان برای حفظ سلامت جامعه، به ویژه کودکان
