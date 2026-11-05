کفالت سیاسی رشید مظاهری توسط نماینده آلمان و درخواست آزادی فوری

دبرا دورینگ نماینده پارلمان آلمان کفالت سیاسی رشید مظاهری را پذیرفت و خواستار آزادی بدون قید و شرط این دروازه‌بان و پایان حبس انفرادی او شد. این اقدام پس از انتقادات جهانی از شرایط زندان و احتمال اعدام انجام شده است.

دبرا دورینگ ، نماینده مجلس فدرال آلمان و سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون حزب سبزها ، با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که کفالت سیاسی رشید مظاهری ، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده می‌گیرد. این اقدام حقوقی با هدف جلوگیری از فراموشی پرونده و تضمین امنیت جانی این ورزشکار انجام شده است. دورینگ در این اقدام خواستار آزادی فوری و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی برای مظاهری شد.

توضیحات کفالت و اعدام سیاسی

به موجب این کفالت، نماینده آلمان متعهد می‌شود که سرنوشت رشید مظاهری همچنان در کانون توجه افکار عمومی و محافل سیاسی جهان باقی بماند. او ضمن اشاره به سابقه درخشان مظاهری در تیم ملی ایران و حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، تأکید کرد که این بازیکن تنها به دلیل بیان آزادانه عقاید و دیدگاه‌های خود بازداشت شده است. دورینگ هشدار داد که بر اساس گزارش‌های نگران‌کننده سازمان‌های حقوق بشری، احتمال صدور و اجرای حکم اعدام برای این بازیکن وجود دارد و این اقدام برای مقابله با آن ضروری است.

Also read آتش‌سوزی نفتکش‌ها در تنگه هرمز و دیدار پوتین با رضایی

زمان بازداشت و شرایط حبس مظاهری

بر اساس جزئیات ارائه شده، رشید مظاهری در پنجم اسفند ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، علی خامنه‌ای را مسئول کشتار معترضان در اعتراضات دی‌ماه سال ۱۳۹۸ معرفی کرد. پس از این رویداد، خانواده او از وضعیتش بی‌خبر ماندند تا اینکه در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، مریم عبداللهی، همسر مظاهری، اعلام کرد که او در سلول انفرادی زندان ارومیه نگهداری می‌شود. یک روز پس از آن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت را تایید کرد اما ادعا نمود که مظاهری در تلاش برای خروج غیرقانونی از مرزهای غربی ایران دستگیر شده است.

انتقاد از رفتار مقامات زندان و تنبیهات

در روز دوم آبان ۱۴۰۵، مریم عبداللهی بار دیگر تایید کرد که همسرش به سلول انفرادی منتقل شده است. او توضیح داد که این انتقال به عنوان تنبیه و پس از اعتراض مظاهری به توهین مقامات زندان به چهره‌های تاریخی ایران صورت گرفته است. شرایط دشوار نگهداری در انزوا و فشارهای روانی وارد شده، نگرانی‌های شدیدی را در میان فعالان حقوق بشر و خانواده مظاهری ایجاد کرده است. این تداوم حبس انفرادی بهانه‌ای برای ورود نمایندگان پارلمان آلمان به پرونده شد.

واکنش‌های بین‌المللی و درخواست آزادی

دبرا دورینگ با پذیرش مسئولیت کفالت سیاسی، صریحاً خواستار پایان فوری حبس انفرادی رشید مظاهری شد. او اظهار داشت که می‌خواهد با این کار اطمینان حاصل کند که پرونده مظاهری در سیستم حقوقی و سیاسی نادیده گرفته نمی‌شود. تأکید اصلی نماینده حزب سبزها بر این نکته است که آزادی مظاهری نباید مشروط باشد و باید بلافاصله پس از این تصمیم اجرایی گردد. این حرکت دیپلماتیک به عنوان یک لایه محافظتی برای جلوگیری از هرگونه اقدام قضایی مخرب طراحی شده است.

سابقه حرفه‌ای و دلایل تنش با حکومت

رشید مظاهری پیش از این با بازی در تیم‌های استقلال، سپاهان، ذوب‌آهن و همچنین تیم ملی ایران، یکی از چهره‌های شناخته شده ورزشی کشور بود. اتهامات وارد شده به او مستقیماً به انتقاد از سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی مرتبط است. تداوم این اعتراضات و حمایت‌های بین‌المللی نشان‌دهنده حساسیت بالای این پرونده در عرصه سیاست و ورزش است. اکنون چشم جهانیان به پیگیری‌های دبرا دورینگ و نتیجه مذاکرات احتمالی برای آزادسازی او دوخته شده است.