کشورهای عربی در روز دوشنبه ۲۵ خرداد، پس از صدور بیانیههایی در حمایت از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، به دنبال آن هستند که ببینند بعد از این توافق با چه نوع ایرانی مواجه خواهند شد.
کشورهای عربی در روز دوشنبه ۲۵ خرداد، پس از صدور بیانیههایی در حمایت از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، به دنبال آن هستند که ببینند بعد از این توافق با چه نوع ایرانی مواجه خواهند شد.
اکثر کشورهای عربی از این که مرحله جنگ و درگیری نظامی پشتسر گذاشته میشود و دورهای از گفتوگو و دیپلماسی آغاز میگردد، خشنودی خود را ابراز کردند. پادشاهی سعودی امیدواری کرد که مذاکرات آتی، از طریق دستیابی به تفاهماتی که منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر میگیرد و اصل احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها را تثبیت میکند، به صلحی پایدار با رهآورد تقویت امنیت منطقه و جهان منجر شود.
کویت با صدور بیانیهای ضمن تشکر از تلاشهای قطر و پاکستان برای رسیدن به توافق، ابراز امیدواری کرد که تفاهم به دست آمده به پایان دادن فوری و همیشگی درگیریها در منطقه منجر شود. وزارت خارجه امارات نیز به نوبه خود اظهار امیدواری کرد که تفاهم به دست آمده، توقف کامل درگیریها و اعمال خصمانه را تضمین کند، و به حاکمیت کشورها و حسنهمجواری احترام بگذارد.
احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب از تفاهم به دست آمده میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و خاطر نشان نمود که این تحول مهم، به تجاوزات رژیم ایران به خاک کشورهای عربی پایان دهد، و زمینه پایان یافتن جنگها و آغاز مرحله ثبات پایدار را فراهم کند. اکثر کشورهای عربی در بیانیههای خود، ابراز امیدواری کردند که تفاهم به دست آمده میان آمریکا و جمهوری اسلامی منجر به بازگشت وضعیت عادی در تنگه هرمز و تضمین کشتیرانی آزاد بینالمللی بر طبق معاهدهها و قوانین بینالمللی بدون اخذ هیچگونه عوارضی گردد
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