کشمیر تحت کنترل هند، پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شاهد کارزارهای جمع‌آوری کمک مالی بود که نزدیک به دو میلیون دلار برای حکومت ایران گردآوری کرد. این رویداد، عمق پیوندهای مذهبی و ایدئولوژیک میان جامعه شیعه این منطقه و جمهوری اسلامی را آشکار ساخت و اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت.

در شهرهای مختلف از جمله سرینگر و بودگام، تصاویر خامنه‌ای در مراسم جمع‌آوری کمک‌ها به نمایش درآمد و ساکنان منطقه، هر آنچه در توان داشتند، از اسکناس و طلا گرفته تا ظروف مسی، اهدا کردند. این کمک‌ها که از اواخر ماه مارس آغاز شد، امکان انتقال مستقیم مبالغ جمع‌آوری شده به سفارت جمهوری اسلامی در دهلی‌نو را فراهم ساخت. سفارت ایران نیز با انتشار کدی در شبکه‌های اجتماعی، جمع‌آوری کمک‌های مالی را تسهیل کرد. رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که تنها در یک هفته، حدود ۱۸۰ میلیون روپیه (معادل تقریبی دو میلیون دلار) در سراسر کشمیر جمع‌آوری شد، که این رقم شامل مبالغ واریزی مستقیم به حساب سفارت نمی‌شود. به عنوان مثال، یک مورد کمک مالی به مبلغ ۲۶ میلیون روپیه (حدود ۲۸ هزار دلار) به سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند گزارش شده است. این کارزارهای جمع‌آوری کمک مالی، چند هفته پس از حمله هوایی آمریکا و اسرائیل و کشته شدن علی خامنه‌ای صورت گرفت. پس از این حادثه، اعتراضات گسترده‌ای در کشمیر شکل گرفت که در برخی نقاط به خشونت کشیده شد و منجر به زخمی شدن دست‌کم ۱۲ نفر، از جمله پنج نیروی پلیس گردید. مقامات امنیتی در واکنش به این اعتراضات، از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کردند، مدارس تعطیل و دسترسی به اینترنت موبایل برای پنج روز محدود شد. در این میان، دست‌کم ۵۰ نفر نیز بازداشت شدند. در میان معترضان، زمزمه‌هایی از خواهان انتقام شنیده می‌شد. یکی از معترضان در سرینگر در اول مارس به رویترز گفته بود: «ما کسانی را که به مسلمانان ظلم می‌کنند خواهیم کشت.» این ناآرامی‌ها باعث شد مقامات محلی، برخی چهره‌های سیاسی را که متهم به انتشار محتوای تحریک‌آمیز در فضای مجازی بودند، مورد بازجویی قرار دهند. از جمله این افراد، آقا سید روح‌الله مهدی، روحانی شیعه بانفوذ و نماینده سرینگر بود که در فیس‌بوک خود نوشت: «برخی احمق‌ها در پلیس و دستگاه اداری جامو و کشمیر فکر می‌کنند با کاهش یا لغو محافظت من و تعلیق حساب فیس‌بوکم می‌توانند مانع افشای اقداماتشان شوند. این خنده‌دار است.» همچنین، جُنید عظیم متو، شهردار سابق سرینگر، پس از محکوم کردن کشته شدن خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، محافظت امنیتی خود را از دست داد. دنی سیترینوویچ، پژوهشگر موسسه مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو، هشدار داده است که این کمک‌ها می‌تواند نشانه‌ای از رویکرد تهاجمی‌تر جمهوری اسلامی پس از خامنه‌ای باشد، رویکردی که احتمالا تحت سلطه سپاه پاسداران خواهد بود. از منظر پژوهشگران اسلام در جنوب آسیا، واکنش‌های اخیر در کشمیر بازتاب‌دهنده ارتباطی دیرینه، اما غالباً نادرست درک شده، میان این منطقه و ایران است. جاستین جونز، متخصص اسلام معاصر در جنوب آسیا در دانشگاه آکسفورد، معتقد است که برای اکثر شیعیان هند، جمهوری اسلامی بیشتر به عنوان یک نماد سیاسی مطرح است تا یک مرجع دینی مستقیم. او با اشاره به نظریه ولایت فقیه، که پس از انقلاب ۱۳۵۷ توسط روح‌الله خمینی مطرح شد، بیان داشت که «اندیشه سیاسی ولایت فقیه در بخش زیادی از هند چندان نفوذ عمیقی ندارد.» با این حال، جونز نقش موضوعاتی نظیر عدالت سیاسی و جریان‌های ایدئولوژیک مرتبط با ولایت فقیه را مهم دانسته و اظهار داشت: «کشمیر یکی از مناطقی است که بیشترین پذیرش نفوذ ایران را داشته است». جاوید بیگ، فعال حقوق بشر در بودگام، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «در اینجا ایران به عنوان نماینده جهان اسلام دیده می‌شود.» او افزود: «هیچ رهبر مسلمانی به اندازه سید علی خامنه‌ای به عنوان مخالف سرسخت ایالات متحده و متحدانش شناخته نمی‌شد.» بیگ این برداشت را در میان برخی مسلمانان سنی در سراسر شبه‌قاره، به ویژه در زمینه جنگ اسرائیل در غزه، منعکس شده دانست. او در ادامه به ایران‌اینترنشنال گفت که یک دسته از افراد، جمهوری اسلامی را نظامی سیاسی می‌دانند که باید حفظ شود و فروپاشی آن را «تقریبا به طور وجودی ویران‌کننده» تلقی می‌کنند. دسته دیگر، انقلاب ۱۳۵۷ ایران را فرآیندی تاریخی می‌دانند که حتی در صورت سقوط نظام کنونی نیز می‌تواند ادامه یابد. وی افزود: «آنها آن را چیزی در حال تحول می‌بینند. ممکن است موقتا شکست بخورد، اما باوری قوی به بازگشت و احیای آن در آینده دارند.» سایمون ولفگانگ فوکس، استاد دانشگاه عبری اورشلیم، معتقد است که نفوذ جمهوری اسلامی در این منطقه فراتر از سیاست است و «سرمایه نمادین ایران تضعیف نشده است… برای شیعیان جنوب آسیا، ایران به عنوان حامی و محافظ آنها دیده می‌شود.» این ارتباط با بازگشت روحانیون آموزش‌دیده در ایران به جنوب آسیا و سفر زائران از طریق ایران به اماکن مقدس در عراق عمیق‌تر شده و ایران را به بخشی از یک جغرافیای مقدس گسترده‌تر تبدیل کرده است. وی افزود که بسیاری از شیعیان منطقه، این جغرافیا یعنی از ایران تا عراق را برای آینده جنبش‌های سیاسی شیعه، حیاتی و مرکزی می‌دانند. او گفت: «ایران و عراق نمادهای جغرافیای مقدس سنت شیعه را در خود دارند. اگر چنین جنبشی دوباره شکل بگیرد، باید در همین جغرافیا باشد، نه خارج از آن.» بر اساس برآوردهای او، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد شیعیان کشمیری معتقدند که هر احیای آینده این ایدئولوژی در خاورمیانه خواهد بود، نه در جنوب آسیا. بر اساس تحقیقات «فروم خاورمیانه»، بنیاد یادبود خمینی، سازمانی مرتبط با جمهوری اسلامی در کشمیر، روحانیون محلی را آموزش می‌دهد و منابع مالی برای آموزش دینی را تأمین می‌کند





