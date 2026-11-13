جسد احمد العلوانی در بیروت یافت شد. اسکات بسنت تهدیدها را رد کرد. سنتکام حمله سپاه را تکذیب کرد. حکم حبس شکیبا صادر شد.

جسد احمد العلوانی ، نماینده پیشین پارلمان عراق و منتقد سرسخت نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور، در آپارتمانی در منطقه طریق‌الجدیده بیروت یافت شد. علوانی روز پنج‌شنبه پنجم نوامبر از اربیل به بیروت سفر کرد و پس از اقامتی کوتاه در هتل الحمرا، به محل اقامت جدید خود منتقل شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد ارتباط با او پس از این انتقال قطع شده بود و خانواده‌اش روز ششم از ناپدید شدن او مطلع شدند.

جزئیات کشف جسد و استنتاجات اولیه

شش روز پس از انتقال به آپارتمان، مشاور املاکی که نتوانسته بود با او تماس بگیرد، به محل رفت و جسد را یافت. منابع قضایی لبنان اعلام کردند بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علوانی بر اثر خفگی جان باخته است. مقامات لبنانی فوراً از سوریه خواسته‌اند دو مظنون این پرونده را تحویل دهد. انگیزه دقیق قتل هنوز ناشناخته باقی مانده است.

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پروفایل سیاسی و تاریخچه فعالیت‌ها

علوانی از چهره‌های سیاسی سنی‌مذهب عراق و مخالفان نوری مالکی و گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت تهران بود. او در اعتراضات سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ علیه دولت مالکی به شهرت رسید. علوانی در سال ۲۰۱۴ به اعدام محکوم شد اما پس از یک دهه زندان، در آوریل ۲۰۲۵ آزاد شد. اتحادیه بین‌المجالس با مقر ژنو از مرگ او ابراز نگرانی و خواستار تحقیق شفاف شد.

تهدیدات آمریکا علیه مقامات ایرانی

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد با وجود تهدیدهای مرگ از سوی جمهوری اسلامی، مرعوب نخواهد شد. بسنت جمعه ۲۲ آبان در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی گفت به توصیه سرویس مخفی آمریکا، محل سکونت خود را در واشینگتن ترک و به پایگاه نظامی نقل مکان کرده است. او این تهدیدها را نشانه موفقیت سیاست‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دانست.

تکذیب حمله سپاه به رادار بحرین

سنتکام فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، ادعای سپاه پاسداران مبنی بر حمله موفق به ایستگاه رادار در بحرین را رد کرد. سنتکام اعلام کرد سپاه دو پهپاد تهاجمی به سمت بحرین فرستاده بود که هر دو رهگیری و سرنگون شدند. این در حالی است که سپاه صبح جمعه ۲۲ آبان ادعا کرده بود رادار هشدار اولیه نیروهای آمریکایی را از بین برده است.

حکم زندان برای هنرمندان و مخالفان

خبرنگاران حقوق بشری از محکومیت سعید شکیبا، بلاگر و طنزپرداز، به پنج سال حبس در زندان تهران بزرگ خبر می‌دهند. حکم او در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر و چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ابلاغ شد. اتهام او اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور عنوان شده است. این حکم پس از بازداشت او به دلیل انتشار ویدئوی تقلید صدا از علی خامنه‌ای صادر گردید.