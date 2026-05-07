ستاره‌شناسان ژاپنی با شناسایی جو در یک جرم کوچک یخی در کمربند کویپر، باورهای پیشین را درباره سکون اجرام دوردست به چالش کشیدند و احتمال وجود آتشفشان‌های یخی را مطرح کردند.

در اعماق تاریک و یخ‌زده منظومه شمسی ، جایی که نور خورشید تنها به صورت نقاطی کوچک و کم‌نور دیده می‌شود، منطقه‌ای وسیع به نام کمربند کویپر قرار دارد.

این منطقه که فراتر از مدار نپتون واقع شده است، خانه هزاران جرم آسمانی یخی و متروک است که از زمان شکل‌گیری منظومه شمسی، بیش از ۴.۵ میلیارد سال پیش، در آنجا باقی مانده‌اند. تا پیش از این، جامعه نجوم بر این باور بود که در میان این اجرام منزوی و کوچک، تنها سیاره کوتوله پلوتون به دلیل اندازه و ویژگی‌های خاص خود دارای جو است. اما یافته‌های جدید ستاره‌شناسان ژاپنی این تصور قدیمی را به کلی دگرگون کرده است.

آن‌ها جرمی فرانپتونی به نام (612533) 2002 XV93 را شناسایی کرده‌اند که با وجود قطر نسبتاً کم، یعنی حدود ۵۰۰ کیلومتر، دارای یک جو رقیق است. این کشف به معنای آن است که برخی از این دنیای‌های دوردست و منجمد، بسیار پویاتر و فعال‌تر از آن چیزی هستند که پیش از این تصور می‌شد و لزوماً برای داشتن جو، نیازی به ابعاد عظیم سیاره‌ای نیست.

این جرم آسمانی که در میان محققان به اختصار XV93 نامیده می‌شود، تقریباً در همان فاصله پلوتون از خورشید قرار گرفته است، اما از نظر اندازه بسیار کوچک‌تر از غول‌های این منطقه مانند پلوتون و اریس است. بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که جو این جرم به شدت رقیق است؛ به گونه‌ای که حدود پنج تا ده میلیون بار نازک‌تر از جو زمین و حتی ۵۰ تا ۱۰۰ برابر رقیق‌تر از جو بسیار کم‌پشت پلوتون است.

بر اساس تحلیل‌های علمی، احتمال می‌رود که این جو از گازهای فرار مانند متان، نیتروژن یا مونوکسید کربن تشکیل شده باشد. کو آریماتسو، اخترشناس برجسته و سرپرست این پژوهش، معتقد است که این یافته ثابت می‌کند اجرام کوچک یخی در بخش‌های بیرونی منظومه شمسی کاملاً غیرفعال یا مرده نیستند و ممکن است فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی پیچیده‌ای در آن‌ها در جریان باشد.

جون‌ایچی واتانابه، یکی از همکاران این تیم تحقیقاتی، نیز تأکید می‌کند که وجود جو در چنین جسم کوچکی، نشان‌دهنده پویایی‌های غیرمنتظره‌ای در سردترین نقاط جهان است که پیش از این هرگز به آن‌ها فکر نکرده بودیم. پژوهشگران برای توضیح علت وجود این جو در محیطی که دمای آن به شدت پایین است، دو فرضیه اصلی را مطرح کرده‌اند. فرضیه اول به پدیده کریوولکانیسم یا آتشفشان‌های یخی اشاره دارد.

در این فرآیند، برخلاف آتشفشان‌های زمین که گدازه‌های داغ سنگی تولید می‌کنند، گازها و مواد یخ‌زده از اعماق جرم آسمانی از طریق شکاف‌های سطحی به بیرون نشت کرده و جوی پایدار ایجاد می‌کنند. این یک نسخه سرد از فعالیت‌های آتشفشانی است که در دنیای یخ‌ها رخ می‌دهد.

فرضیه دوم این است که این جو یک پدیده موقتی است و در نتیجه برخورد اخیر یک جرم کوچک‌تر با XV93 ایجاد شده است که باعث آزاد شدن ناگهانی گازهای محبوس در باطن جرم شده است. اگر این جو ناشی از برخورد باشد، احتمالاً در طول چند دهه آینده ناپدید خواهد شد، اما اگر پایداری خود را حفظ کند یا تغییرات فصلی نشان دهد، به معنای وجود یک منبع انرژی درونی و دائمی خواهد بود.

برای دستیابی به این نتایج، دانشمندان از روشی بسیار دقیق به نام اختفای ستاره‌ای استفاده کردند. آن‌ها با استفاده از تلسکوپ‌های پیشرفته در شهرهای کیوتو، ناگانو و فوکوشیما در ژاپن، لحظه‌ای را رصد کردند که جرم XV93 از مقابل یک ستاره دوردست عبور کرد و نور آن را موقتاً پوشاند. با تحلیل دقیق تغییرات شدت نور ستاره در لحظه عبور، آن‌ها توانستند ویژگی‌های فیزیکی و وجود جو این جرم را تعیین کنند.

این جرم دارای مداری بیضوی است و حدود ۲۴۷ سال طول می‌کشد تا یک بار چرخش کامل خود را به دور خورشید به پایان برساند. ترکیب ساختاری آن احتمالاً شامل یخ آب، سنگ و مواد غنی از ترکیبات آلی است. در زمان رصد، این جرم در فاصله ۵.۵ میلیارد کیلومتری از خورشید قرار داشت که یعنی حدود ۳۷ برابر فاصله زمین تا خورشید است.

در نهایت، کو آریماتسو ابراز امیدواری کرد که این جرم روزی نامی مرتبط با اسطوره‌شناسی اوکیناوا، مانند أمامیکی‌یو که خدای آفرینش در آن سنت است، دریافت کند، هرچند نام‌گذاری رسمی بر عهده اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی است





