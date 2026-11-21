تخریب ساختمان ۵۰ ساله در حریم مسجد-مدرسه حیدریه قزوین منجر به کشف آثار بنایی و توقف عملیات شد. بررسی وضعیت مجوزسازی و نقش فعالان میراث فرهنگی در حفاظت از بافت تاریخی شهر.

فعالیت عمرانی در محوطه مسجد-مدرسه حیدریه قزوین با چالش جدی مواجه شده است. پس از تخریب یک ساختمان مسکونی در این محدوده، بقایای بنایی قدیمی در لایه‌های زیرین نمایان شد. این رویداد منجر به توقف فوری عملیات و بروز انتقاداتی نسبت به نظارت بر ساخت‌وساز در حریم آثار ملی گردید.

توقف گودبرداری پس از کشف آثار بنایی قدیمی

مدیر کل میراث فرهنگی قزوین اعلام کرده است که ساختمان تخریب‌شده حدود ۵۰ سال قدمت داشته است. با این وجود، کشف بقایای بنایی در زیرپی آن نشان‌دهنده حضور آثار تاریخی عمیق‌تر در بافت شهر است. عملیات عمرانی بلافاصله پس از مواجهه با این ساختارهای کهن متوقف شد تا از هرگونه آسیب بیشتر جلوگیری به عمل آید.

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سرنوشت بقایا و جلسات کمیته فنی اداره میراث

اداره کل میراث فرهنگی قزوین پس از رسانه‌ای شدن موضوع، عملیات مستندنگاری و بررسی‌های تخصصی را آغاز کرده است. برگزاری جلسات متعدد کمیته فنی برای تعیین تکلیف نهایی بقایای کشف‌شده در دستور کار قرار گرفته است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هنوز نتیجه مشخص و قطعی از این جلسات اعلام نشده و پرونده در حال بررسی است.

تاریخچه مسجد-مدرسه حیدریه و کاوش‌های پیشین

این بنا یکی از آثار مهم قزوین است که کاوش‌های قبلی، بقایایی از دوره سلجوقی را در آن آشکار کرده است. برخی کارشناسان قدمت این مجموعه را حتی به پیش از سلجوقیان نسبت می‌دهند. مسجد-مدرسه حیدریه که ابتدا کاربری مذهبی و سپس آموزشی داشته، دارای محراب، گچ‌بری‌ها و کتیبه‌های ارزشمندی است که آن را از سایر بناهای تاریخی متمایز می‌کند.

نقش سعید زارع‌پور در هشدار به خطر تخریب

سعید زارع‌پور، فعال میراث فرهنگی قزوین، تأکید می‌کند که سنگ بنای اولیه این مجموعه در دوره آل‌بویه نهاده شده است. او در بیانیه‌ای مفصل اشاره کرده که این بنا در دوره قاجار به مدرسه علمیه و در پهلوی به مدرسه مدرن تبدیل شده است. زارع‌پور هشدار می‌دهد که حفاظت از لایه‌های زیرزمینی و کنترل تردد خودروها در محله بلاغی حیاتی است.

انتقاد از روند صدور مجوز و نظارت ناقص پروژه

فعالان محلی اعلام می‌کنند که صدور مجوز ساخت‌وساز در حریم آثار تاریخی باید با سخت‌گیری بیشتری انجام شود. سعید زارع‌پور خواستار حضور ناظر میراث فرهنگی در لحظه تخریب و گودبرداری است تا در صورت مشاهده آثار، عملیات بلافاصله متوقف شود. او معتقد است که تأخیر در توقف پروژه‌ها به بهای از بین رفتن بخش‌هایی از تاریخ شهر تمام می‌شود.

تهدیدات زیرساختی و فرونشست زمین در بافت تاریخی

عبور خودروهای سنگین و تعریض معابر از دیگر خطرات جدی برای بافت تاریخی قزوین محسوب می‌شود. کوچه محمدیه که پیش‌تر به گذر چاقوسازان معروف بود، نمونه بارز فرونشست زمین به دلیل تردد بی‌رویه خودروهاست. کارشناسان تأکید دارند که مدیریت ترافیک در کنار حفاظت از بناها، برای نجات میراث فرهنگی این منطقه ضروری است.