کشف جسد احمد علوانی در بیروت و تعلیق هویت توسط سفارت عراق

جسد مردی در آپارتمانی در بیروت کشف شد که گمان می‌رود احمد علوانی، نماینده پیشین پارلمان عراق باشد. سفارت عراق اعلام کرد هویت جسد هنوز با آزمایش دی‌ان‌ای تایید نشده است.

رسانه‌های لبنانی از کشف جسدی در آپارتمانی واقع در محله طریق الجدیده پایتخت خبر داده‌اند که گمان می‌رود متعلق به احمد علوانی، سیاستمدار اهل سنت و نماینده پیشین استان الانبار در پارلمان عراق باشد. علوانی که بیش از ۱۱ سال را در زندان سپری کرده بود، پنجشنبه ۱۴ آبان ماه با پروازی از شهر اربیل وارد بیروت شد و پس از چند روز بی‌خبری، سه‌شنبه ۱۹ آبان گزارش کشف جسد او منتشر گردید.

جزئیات اجاره آپارتمان و ورود به محل قتل

شبکه تلویزیونی ال‌بی‌سی‌آی لبنان در دو گزارش اختصاصی، جزئیات دقیقی از فرآیند اجاره آپارتمان و رفت‌وآمد مظنونان را افشا کرده است که فرضیه کشاندن عمدی علوانی به محل حادثه را تقویت می‌کند. بر اساس این گزارش‌ها، دو نفر چهارشنبه ۱۳ آبان با یک مشاور املاک لبنانی از خانواده شبارو تماس گرفتند و خواستار اجاره آپارتمانی در منطقه طریق الجدیده شدند.

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مشاور املاک آن‌ها را به آپارتمانی برد و پس از توافق اولیه، مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت دریافت کرد. قرارداد برای مدت هشت روز با اجاره‌بهای روزانه ۱۰۰ دلار تنظیم شده بود و مستاجران در ابتدا ۲۰۰ دلار بابت دو روز نخست پرداخت کردند. تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که علوانی همراه با دو مظنون وارد ساختمان شده و به نظر نمی‌رسد هنگام ورود، به زور و اجبار با آنان همراه بوده باشد.

مکانیزم کشف جسد و اظهارات مشاور املاک

مشاور املاک پس از پایان دو روز نخست اجاره، در روزهای شنبه و یکشنبه برای دریافت باقی‌مانده اجاره‌بها به آپارتمان مراجعه کرد، اما کسی در را باز نکرد. او دوشنبه ۱۸ آبان بار دیگر به ساختمان بازگشت و بر اساس گزارش تکمیلی شبکه ال‌بی‌سی‌آی، از طبقه بالاتر وارد آپارتمان شد و جسدی را در حمام پیدا کرد که بند پرده دور گردنش پیچیده شده بود.

در گزارش اولیه آمده است که مشاور املاک با دیدن پنجره‌های باز و نبود نشانه‌ای از حضور افراد در آپارتمان، موضوع را به نیروهای امنیتی اطلاع داد و ماموران پس از شکستن در وارد شدند. مشاور املاک در اظهارات اولیه خود گفت دو نفری که برای اجاره آپارتمان مراجعه کرده بودند، با لهجه‌ای غیرلبنانی صحبت می‌کردند، اما او نتوانست تشخیص دهد که لهجه آن‌ها عراقی است یا سوری.

موضع رسمی سفارت عراق و نیاز به آزمایش دی‌ان‌ای

با وجود اینکه چند رسانه عراقی و لبنانی جسد کشف‌شده را متعلق به علوانی معرفی کرده‌اند، سفارت عراق در بیروت اعلام کرد هویت آن هنوز قطعی نیست و شناسایی بدون آزمایش دی‌ان‌ای امکان‌پذیر نیست. خبرگزاری شفق‌نیوز عراق سه‌شنبه به نقل از یک منبع در وزارت خارجه گزارش داد که سفارت عراق پس از بررسی و طی تشریفات قانونی، هویت جسد را رسما تایید کرده است.

با این حال، سفارت عراق در بیانیه‌ای که خبرگزاری ملی عراق، نینا، بامداد چهارشنبه ۲۰ آبان منتشر کرد، اعلام کرد هنوز مشخص نیست جسد متعلق به علوانی باشد. محمدرضا الحسینی، سفیر عراق در لبنان، پس از اطلاع از ناپدید شدن علوانی با نهادهای امنیتی این کشور تماس گرفت و احمد رامی الحاج، دادستان کل دیوان عالی لبنان، خواستار آزمایش دی‌ان‌ای برای تایید هویت شده است.

تحقیقات امنیتی و اهداف سفر علوانی به بیروت

تحقیقات درباره قتل زیر نظر شعبه اطلاعات نیروهای امنیت داخلی لبنان ادامه دارد و ماموران در حال بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و ردیابی شماره تلفن‌هایی هستند که برای هماهنگی اجاره آپارتمان استفاده شده بود. این تلفن‌ها پس از وقوع حادثه خاموش شده‌اند و تحقیقات اکنون بر شناسایی دو همراه علوانی و روشن شدن دلیل رفتن او با این افراد به آپارتمان متمرکز است.

علوانی پیش از ورود به لبنان، در هتلی در منطقه حمرا اتاق رزرو کرده بود، اما پس از ورود به بیروت، هتل را ترک کرد و به آپارتمانی رفت که جسد منتسب به او در آن پیدا شد. هنوز مشخص نیست این نماینده پیشین پارلمان عراق با چه هدفی به لبنان سفر کرده و چه ارتباطی با مظنونان داشته است. گروهی به ریاست سفیر عراق برای پیگیری تحقیقات و هماهنگی مستمر با مقام‌های امنیتی و قضایی لبنان تشکیل شده است.