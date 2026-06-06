کشف ۴۷۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس کرمان و فارس

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۴۷۰ کیلوگرم تریاک و دستگیری سه متهم در یک عملیات مشترک با پلیس استان فارس خبر داد.

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۴۷۰ کیلوگرم تریاک از مخفیگاه سه متهم در یکی از شهرک‌های حومه کرمان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار موقوفه‌ئی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با همکاری اطلاعاتی پلیس استان فارس موفق شدند یک باند بزرگ حمل و نگهداری مواد مخدر را شناسایی کنند.

این باند قصد داشت محموله سنگین تریاک را در یک منزل مسکونی در یکی از شهرک‌های اطراف کرمان دپو کند. ماموران پس از هفته‌ها رصد و زیرنظر گرفتن تحرکات اعضای باند، در یک عملیات غافلگیرانه وارد مخفیگاه شدند و موفق به کشف ۴۷۰ کیلوگرم تریاک شدند. این مقدار مواد مخدر که به صورت ماهرانه‌ای در بخش‌های مختلف منزل جاسازی شده بود، توسط سگ‌های مواد یاب پلیس کشف شد.

سردار موقوفه‌ئی تصریح کرد: ارزش این محموله در بازار سیاه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. در این عملیات سه دستگاه خودرو شامل یک پژو ۴۰۵ و دو دستگاه پراید که برای جابجایی مواد استفاده می‌شد، توقیف شد. سه متهم که بین ۳۰ تا ۴۵ سال سن داشتند، بلافاصله پس از شناسایی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: این افراد سابقه فعالیت در شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را داشتند و به دقت از سوی پلیس تحت نظر بودند. پرونده این متهمان پس از تکمیل تحقیقات به همراه مستندات لازم به مراجع قضایی ارسال شد و آنان با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند. پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تولید، حمل و توزیع مواد مخدر را به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.

این کشف بزرگ ضربه سنگینی به شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در جنوب شرق کشور وارد کرد و نشان از عزم جدی پلیس در برخورد با این پدیده شوم دارد





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