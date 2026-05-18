کشف ابعاد جنایت خونین برای سرقت خودروی لوکس در پایتخت

جزئیات تکان‌دهنده قتل شاگرد یک نمایشگاه اتومبیل توسط مردی ورشکسته که برای سرقت یک دستگاه لندکروز گران‌قیمت دست به جنایت زد و پس از یک ماه تعقیب توسط پلیس آگاهی بازداشت شد.

در یک حادثه تکان‌دهنده که لایه‌های تاریک ناامیدی و طمع را به تصویر می‌کشد، مردی ۵۰ ساله که به دلیل ورشکستگی مالی دچار بحرانی شدید شده بود، برای دستیابی به پول سریع، دست به قتل بی‌رحمانه یک جوان ۳۰ ساله زد.

این پرونده جنایی که با کشف جسد خون‌آلود مردی در حاشیه بزرگراه خرازی تهران آغاز شد، موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد کرد. در ابتدا، تیم‌های جنایی اداره دهم پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی، یعنی جناب آقای محسن اختیاری، به سرعت به محل اعزام شدند تا آثار جرم را بررسی کنند.

جسد مقتول که در کنار بزرگراه رها شده بود، آثار دو شلیک هدفمند و از فاصله نزدیک را نشان می‌داد که گویای برنامه‌ریزی قبلی یا تصمیم ناگهانی اما قاطع برای حذف قربانی بود. مدارک شناسایی موجود در جیب مقتول فاش کرد که او شاگرد یکی از نمایشگاه‌های اتومبیل در تهران بوده و در روز حادثه مسئولیتی حساس را بر عهده داشته است.

بررسی‌های اولیه نشان داد که مقتول در روز حادثه یک دستگاه خودروی لندکروز بسیار گران‌قیمت را از نمایشگاه خارج کرده بود تا آن را برای طی کردن مراحل قانونی به مرکز تعویض پلاک چیتگر منتقل کند. اما این سفر ساده هرگز به مقصد نرسید و ناپدید شدن همزمان راننده و خودروی لوکس، فرضیه سرقت مسلحانه را به اصلی‌ترین سناریوی پرونده تبدیل کرد.

بازپرس پرونده بلافاصله دستور داد تا تمامی دوربین‌های مداربسته در مسیرهای منتهی به مرکز تعویض پلاک و اطراف بزرگراه خرازی با دقت میلی‌متری بازبینی شوند. کارآگاهان اداره دهم با پیگیری سرنخ‌های میدانی و تحلیل تصاویر دوربین‌های شهری، توانستند ردپای مردی ۵۰ ساله را پیدا کنند که حضورش در آن منطقه در ساعت وقوع جرم مشکوک بود.

این فرد که در ابتدا سعی داشت خود را یک آهن‌فروش ورشکسته معرفی کند و دلیل حضورش در منطقه را مسائل کاری بداند، نتوانست در برابر شواهد فنی و بازجویی‌های دقیق ماموران مقاومت کند و سرانجام تحت فشار مدارک، به جنایت خود اعتراف کرد. متهم در اعترافات صریح خود فاش کرد که به دلیل بدهی‌های سنگین و ورشکستگی کامل، به شدت تحت فشار طلبکاران بوده و برای محافظت از خود و ایجاد راهی برای رهایی از فقر، یک قبضه اسلحه غیرقانونی خریداری کرده بود.

او در روز حادثه، در حالی که برای کارهای اداری در نزدیکی مرکز تعویض پلاک حضور داشت، چشمش به لندکروز گران‌قیمت افتاد و با مشاهده اینکه راننده تنهاست، نقشه سرقت را در سر پروراند. او با متوسل شدن به ترحم و درخواست کمک، از راننده خواست تا او را تا مسافتی برساند و به محض اینکه فرصت مناسب فراهم شد، با شلیک گلوله به مقتول، او را به قتل رساند.

متهم پس از ارتکاب این جنایت هولناک، خودرو را به صورت وکالتی به شخصی دیگر فروخت تا سریعاً نقدینگی لازم را به دست آورد. پس از تکمیل تحقیقات فنی، کارشناسی سلاح و معاینات پزشکی قانونی، بازپرس پرونده قرار مجرمیت او را به اتهامات قتل عمد، سرقت مقرون به آزار و حمل سلاح صادر کرد.

اکنون با صدور کیفرخواست توسط دادیار شعبه اظهار نظر دادسرای امور جنایی تهران، این فرد در آستانه محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران قرار دارد تا برای خون ریخته شده و سرقت صورت گرفته پاسخگو باشد





قتل عمد سرقت مسلحانه لندکروز پلیس آگاهی تهران دادگاه کیفری

