کشف جسد احمد علوانی در بیروت و شناسایی مظنونان سوری

مرگ مشکوک احمد علوانی نماینده سابق عراق در بیروت به قتل پیچیده تبدیل شد. مقامات لبنانی دو مظنون سوری را شناسایی و درخواست استرداد داده‌اند. پرونده در دست تحقیقات دقیق است.

پرونده مرگ احمد علوانی ، نماینده سابق مجلس عراق، که جسد وی در آپارتمانی در منطقه طریق الجدیده بیروت کشف شد، به یکی از پیچیده‌ترین ماجراهای منطقه‌ای تبدیل شده است. این رخداد که در صدر اخبار رسانه‌های محلی قرار گرفت، زنجیره‌ای از تحولات امنیتی و دیپلماتیک را در پی داشت.

جزئیات پرواز و اقامت علوانی در بیروت

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، احمد علوانی روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان ماه از شهر اربیل در عراق پرواز کرد و مقصد نهایی او لبنان بود. او در ابتدا اقامت خود را در یک هتل واقع در منطقه الحمرای بیروت آغاز کرد. با این حال، تنها چند ساعت پس از ورود به هتل، او به مدیریت هتل اطلاع داد که دوستانش برای او آپارتمانی را در این شهر فراهم کرده‌اند.

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گزارش‌ها حاکی از آن است که این آپارتمان به مدت دو شب برای علوانی اجاره شده بود. افرادی که فرآیند اجاره را انجام داده بودند، از ارائه کارت‌های شناسایی خودداری کردند و به جای آن مبلغ ۲۰۰ دلار، که دو برابر نرخ معمول اجاره بود، پرداخت نمودند. آنها قول داده بودند که مدارک هویتی خود را در روز بعد ارائه دهند.

یک مقام امنیتی در لبنان که به روند تحقیقات نزدیک است، به رسانه‌ها اعلام کرده است که علوانی به همراه دو شهروند سوریه و یک شهروند لبنانی، هتل را ترک کرد. کارکنان هتل نیز گزارش داده‌اند که به نظر می‌رسد افرادی که به دنبال علوانی آمدند، دوستان او بودند، چرا که با گرمی با یکدیگر پیچیدند و همدیگر را بغل کردند.

کشف جسد و واکنش‌های اولیه

طبق اطلاعات اولیه به دست آمده، ارتباط با احمد علوانی بلافاصله پس از نقل مکان او به آپارتمان جدید قطع شد. خانواده علوانی نیز به مقامات عراقی اطلاع دادند که ارتباطشان با وی قطع شده است. سفارت عراق در بیروت نیز بلافاصله سرویس‌های امنیتی لبنان را از این موضوع مطلع ساخت تا اقدامات لازم صورت گیرد.

شش روز پس از انتقال علوانی به آپارتمان، وقتی مشاور املاک پس از انقضای مدت اجاره نتوانست با او تماس بگیرد، به محل مورد نظر مراجعه کرد. در آن زمان، جسد وی را در داخل آپارتمان واقع در طبقه دوازدهم ساختمان یافت. یک منبع آگاه اعلام کرد که هویت جسد هنگام کشف اولیه قابل شناسایی نبود.

با این حال، آزمایش‌های بعدی به طور قطعی تأیید کردند که جسد متعلق به احمد علوانی، نماینده سابق مجلس عراق است. این تاییدیه علمی نقطه عطفی در پرونده محسوب می‌شد و منجر به فعال‌سازی کامل مکانیسم‌های قضایی در لبنان شد.

جریان تحقیقات و اتهامات وارد شده

از سوی لبنان، پرونده احمد علوانی مستقیماً در اختیار شعبه اطلاعات نیروهای امنیتی و معاون دادستان این کشور قرار گرفته است. تحقیقات درباره عاملان و انگیزه‌های آنان به طور کامل در جریان است. آنچه تاکنون به صورت قطعی به نظر می‌رسد، رد کامل انگیزه‌های مالی یا سرقت به عنوان دلیل اصلی این جنایت است.

از سوی دیگر، محمدرضا حسینی، سفیر عراق در لبنان، اعلام کرد که سفارت عراق با هماهنگی کامل مقامات لبنانی در حال پیگیری این پرونده است. سفارت منتظر گزارش نهایی سرویس‌های امنیتی لبنان برای کشف کامل جزئیات مرگ علوانی است. دفتر احمد علوانی در عراق نیز با صدور بیانیه‌ای، مرگ وی را "قتل برنامه‌ریزی شده" خواند و خواستار تحقیقات کاملاً شفاف از سوی مقامات عراقی و لبنانی شد.

شناسایی مظنونان سوری و درخواست استرداد

در تازه‌ترین تحول مربوط به پرونده قتل احمد علوانی، مقامات لبنانی اعلام کردند که هویت دو مرد سوری مظنون به دست داشتن در ترور وی را شناسایی کرده‌اند. این مقامات از دولت سوریه و شهر دمشق درخواست دستگیری و استرداد این دو فرد را کرده‌اند.

یک مقام امنیتی لبنان روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان ماه به خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای امنیتی لبنان دو تبعه سوری دخیل در این جنایت را شناسایی کرده‌اند. پیش‌تر تحقیقات اولیه نشان داده بود که عاملان این جنایت شامل دو تبعه سوریه و یک شهروند لبنانی بوده‌اند. گفته می‌شود این مظنونان پس از ارتکاب جرم به سوریه گریخته‌اند.

احمد علوانی که در سال ۱۳۴۸ در شهر رمادی در استان الانبار عراق به دنیا آمده بود، دارای درجه دکترا در علوم زمین‌شناسی بود. او پس از سقوط رژیم صدام حسین در بهار ۱۳۸۲ وارد عرصه سیاست شد و با مشارکت در فهرست ایاد علاوی، توانست در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۳ برای دو دوره به مجلس عراق راه یابد.

علوانی در دوران حضورش در مجلس، به خاطر مخالفت با دولت نوری مالکی و انتقاد از سیاست‌های دولت و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق شناخته می‌شد. او همچنین از مخالفان سرسخت حزب‌الله لبنان و تبعیت آن از سیاست‌های تهران بود و اخیراً در یک برنامه تلویزیونی، حسن نصرالله را "دروغگو" خطاب کرده بود. این پرونده اکنون در مرزهای امنیتی دو کشور قرار دارد و انتظار می‌رود گزارش‌های بعدی جزئیات بیشتری را آشکار کند.