جسد مردی ۴۰ ساله در لاین کندرو اتوبان آزادگان کشف شد. کارآگاهان جنایی تهران با دستور بازپرس ویژه، هویت و علت مرگ مشکوک را در پزشکی قانونی بررسی می‌کنند.

تحقیقات پلیس و کارآگاهان جنایی تهران پس از گزارش مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ آغاز شد، زمانی که کشف جسد مردی در لاین کندرو اتوبان آزادگان ، نرسیده به پل سعیدی، به اطلاع مراجع رسید. به دنبال اعلام این خبر، تیمی متشکل از کارآگاهان جنایی و بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران بلافاصله راهی محل حادثه شدند تا صحنه را بررسی کنند. در این عملیات، جسد مردی حدودا ۴۰ ساله مشاهده شد که به دلایل نامشخصی جان خود را از دست داده بود.

فرضیه‌های موجود در پرونده مرگ مشکوک

تحقیقات اولیه و معاینات میدانی کارآگاهان جنایی در صحنه حادثه نشان می‌داد که دو فرضیه اصلی درباره چگونگی مرگ این مرد وجود دارد و هیچ‌کدام هنوز تایید یا رد نشده‌اند. فرضیه نخست این است که متوفی در مکانی دیگر فوت کرده و سپس افرادی جسد او را به حاشیه اتوبان منتقل کرده‌اند تا موضوعی پوشیده بماند. فرضیه دوم این است که مرد میانسال هنگام پیاده‌روی در کنار بزرگراه دچار بدحالی شده و بر اثر شرایط جسمانی جان خود را از دست داده باشد.

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فرآیند انتقال جسد و معاینات تخصصی

در حال حاضر کارآگاهان جنایی ماموریت یافته‌اند تا هویت دقیق متوفی را شناسایی کنند و در عین حال متخصصان پزشکی قانونی با انجام تحقیقات تخصصی، علت و چگونگی مرگ مشکوک او را مشخص سازند. به همین دلیل، جسد مرد میانسال با دستور بازپرس ویژه قتل برای انجام معاینات دقیق‌تر و بررسی‌های علمی به سالن تشریح پزشکی قانونی منتقل شد. این انتقال جسد گامی حیاتی در راستای کشف حقیقت و پاسخ به ابهامات موجود در پرونده است.

تداوم تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده

با وجود گذشت زمان از کشف جسد، هیچ‌یک از دو فرضیه مطرح شده تاکنون پررنگ‌تر از دیگری نشده و هویت متوفی هنوز کاملاً مشخص نیست. تحقیقات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود با نتیجه‌گیری معاینات پزشکی قانونی و شناسایی هویت، زوایای پنهان این ماجرا روشن شود. پلیس قضایی تهران بر این باور است که تنها با تکمیل مدارک و شواهد موجود می‌توان به یک پاسخ قطعی در مورد چگونگی پایان یافتن زندگی این مرد ۴۰ ساله دست یافت.